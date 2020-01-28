Metal işçileri: Bize sorulmadan sözleşme imzalanmasın

Türk Metal ile patron örgütü MESS arasında saat 19.30’da başlayan görüşmeler sürüyor.

Sözleşmenin yüzde 15.06 zamla imzalandığı söylentisi fabrikalarda hareketlilik yaratırken; sözleşmenin imzalanmadığını, görüşmelerin devam ettiğini bildiren Türk Metal işçilere “Sözleşme bittiğinde ilk sizinle paylaşılacaktır” mesajı gönderdi. Ankara ve Bursa’da Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalardan işçiler Evrensel'e yaptıkları açıklamada mesaja tepki göstererek “Önemli olan ilk duymak değil. Bize sorulmadan, onayımız alınmadan hiçbir sözleşmeye imza atılmamalı” dedi.

Öte yandan Gebze ve Eskişehir’den Birleşik Metal-İş üyeleri ise Türk Metal ile MESS arasında yürütülen görüşmeler için dile getirilen yüzde 15-16’lık zamların, enflasyon nedeniyle yaşanan erimeyi karşılamayacağını belirterek “Bu rakamlara Türk Metal imzalasa da biz greve çıkmalıyız” çağrısını yaptı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

Türk Metal ve MESS görüşmesi bitti, "7 saat ne konuşuldu" açıklama yapılmadı