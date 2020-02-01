CHP’nin “Elazığ” teklifini MHP lideri Devlet Bahçeli reddetti

Ankara’da gazetecilere açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Elazığ Afet Bölgesi ilan edilmeli, biz böyle bir teklif verdik sizler hayır bu teklifi AK Parti olarak biz vereceğiz derseniz sizin teklifinizi destekleriz” sözlerine ilişkin konuştu.

'DESTEK VERMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL'

Bahçeli, “CHP, gizli gizli millete tuzak kurma hesabındadır. Esasen CHP, her şeye herkese karşı olmayı siyaset yapmak, muhalefet etmek zannetmektedir. Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremler sonrasındaki CHP’nin tavrı da bunlardan farklı değildir. Doğal afetlere karşı devletin ve siyasetin bütün kurumlarının birlikte mücadele etmesi icap ederken; Kemal Kılıçdaroğlu, bilerek ve isteyerek ayrı baş çekmekte, ayrımcı tutum takınmaktadır. CHP’nin samimiyeti kalmamıştır. CHP, TBMM’ye hangi konuda teklif getirirse getirsin MHP olarak destek vermemiz mümkün değildir. CHP; iktidarı değiştirmek ve yerini kendisi almak uğruna yalanı, desiseyi yol bellemiştir. Siyasette felaket tellallığına oynayan CHP; karamsar, karanlık ve ümitsizlik aşılayan bir dil kullanmaktadır. Karamsarlık ve felaket simsarlığı, yönetmesini bilmeyen politikacıların harcıdır. Karalama, küçümseme ve yok sayma siyasi galebe yöntemi olduğu bir ülkede demokratik rekabet ve yarışın yerini, husumet ve düşmanlık almakta gecikmeyecektir. CHP de bunu yapmakta, kendi politik çıkarları için husumet ve düşmanlığı körüklemekten, toplumsal barışı tehlikeye atmaktan çekinmemektedir” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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