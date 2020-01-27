Deprem sonrası durum: Çadır var, soba yok, battaniye eksik

Merkezi üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan mağduriyetler devam ediyor. Depremde şu ana kadar 39 kişi yaşamını yitirdi, bin 607 kişi yaralandı. Depremin ardından ise bir kısmı 4’ün üzerinde olmak üzere 788 artçı deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Elazığ ve Malatya'da 76 binanın yıkıldığı, 645 binanın ağır hasarlı olduğunu, 12 binanın ise acil yıkılacak durumda olduğunu duyurdu.

YAKTIKLARI ATEŞLE ISINIYORLAR

Depremin meydana geldiği ilk günden bugüne kadar yurttaşların büyük bir çoğunluğu, kentten ayrılmak zorunda kaldı. Hava sıcaklığının eksi 10’lara kadar düştüğü kentteki yurttaşlar yaşadıkları tedirginlikten kaynaklı evlerine giremiyor. Soğuk havanın etkili olduğu kentte, yurttaşların ısınma sorunları ise sürüyor. Sokakta ya da parkta geceyi geçiren yurttaşlar, çevreden topladıkları tahta parçaları ya da kartonları yakarak ısınmaya çalışıyor.

İHTİYAÇLAR KARŞILANMIYOR

Yurttaşların geceyi geçirdikleri yerlerinden biri de Malatya Caddesi üzerindeki Elazığ Belediyesi Kültür Park alanı. Kızılay ve AFAD tarafından yaklaşık 300 çadırın kurulduğu parkta, yurttaşların mağduriyetleri devam ediyor. 6 kişinin barınabileceği çadırların her birinde ise en az 11 kişi kalıyor. Çadırlarda kalanların en büyük sıkıntısı ise ısınma sorunu. Yetkililerin, depremzedelere yeterli sayıda battaniye ve ısıtıcının verildiği açıklamasının aksine neredeyse çadırların hiçbirinde ısıtıcı bulunmuyor. Yine verilen battaniyeler de ihtiyacı karşılamıyor. Buradaki yurttaşlar, ısınma sorununu çadırların önünde yaktıkları ateşle gidermeye çalışıyor. Soğuk havadan kaynaklı hastalanan çoğu kişi ise hastaneye kaldırıldı. Parkta yakılan ateşlerden çıkan duman nedeniyle görüş mesafesi düşüyor.

İZİN VERİLMİYOR

Parkın güvenliği asker ve polisler tarafından sağlanıyor. Parkın orta kısımlarında jandarmanın güvenliği sağladığı çadır alanın bir bölümüne, giriş ve çıkışlara izin verilmemesi dikkat çekti. Engellemeye sunamayan askerler, belirlenen kısma izinle girilebileceğini ifade etti.

Çadırlarda kalanlardan biri olan 3 çocuk annesi Mine Kumaro, depremden kaynaklı Sürsürü Mahallesi’ndeki evinde oluşan çatlaklardan dolayı evine gidemediğini söyledi. 3 gündür dışarıda olduğunu belirten Kumaro, ısınma sorununa dikkat çekerek, “Çadırlarda ısıtıcı olmadığı için sabaha kadar ateşin başında kalmak zorunda kalıyoruz. Soğuktan dolayı ne biz ne de çocuklarımız yatabiliyor. Çocuklarımız hastalandı” dedi.

‘NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM’

Rüstem Paşa Mahallesi’ndeki evinin duvarlarında oluşan çatlaklardan kaynaklı ilk iki geceyi camide geçirdiğini söyleyen Zühtü Kardeşler, şunları söyledi:“Buraya çadır bakmaya geldim. Ancak görülüyor ki çadır bulamayacağım. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Ailemle dışarıdayım ve ne olacağını bilmiyorum.”

11 KİŞİYE 5 BATTANİYE VERİLDİ

Yusuf Çetin ise iki gündür çadırda kaldığını belirterek, “Bir çadırda 11 kişi kalıyoruz ve sadece beş battaniye verilmiş bize. Çaresiz bekliyoruz. Ev hasarlı olduğu için dönmekten korkuyoruz” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIM HASTALANDI’

Soğuk havadan kaynaklı 3 çocuğunun hastalandığını dile getiren Handan Çetin ise şunları söyledi: “Hastalanan çocuklarımızı ambulansla hastaneye gönderdik. Hastaneden döndüklerinde beş kuruş paramız yok ilaç alayım. Korkumuzdan evimize de gidemiyoruz. Evimizde kira, eşimin aldığı 750 TL maaşla geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Kirada kalıyorum, bu parayla geçinemiyoruz. Yemek dağıtıyorlar sıraya giriyorum, sıra bize gelmeden yemek bitti diyorlar. Bu gece yine yemek, bulamadık.” (Elazığ/MA)