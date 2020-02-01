Kılıçdaroğlu: Elazığ afet bölgesi ilan edilsin

Elazığ’da düzenlenen ‘Deprem Sunum Programı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin deprem bölgesi olduğunu vurgulayarak, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Japonya’da daha büyük depremlerin yaşandığını söyleyen Kılıçdaroğlu “Ama bir kişinin burnu bile kanamıyor. Niçin? Binalarını ona göre yapıyorlar. O zaman oturup düşünmemiz gerekiyor. Bu iş bir siyaset konusu değil. Fay üstünde evi olan her partiden insanımız var. Ölen bizim insanımız. Uzun süredir depremler yaşıyoruz. Can kaybı ve mal kaybı var, peki hangi önlemi alıyoruz? Önlem almak şu, bina yapacaksınız depreme dayanıklı olacak. Bugün bizim yaptığımız kriz yönetimidir, önlem değildir” dedi.

Deprem vergilerinin nereye harcandığını bilmenin herkesin hakkı olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Marmara depreminin ardından Sakarya’da yıkılması gereken 17 okulun yıkılmadığını hatırlatarak “Deprem vergisi kanunu çıktı, yine yıkılmadı. Geçen, grup toplantısında bunu gündeme getirdim. Nihayet akşama doğru haber geldi, 17 okulun yıkımına karar verilmiş. 17 yıl boyunca çocuklarımızı tabutluğa gönderdik. Deprem olsaydı, çocuklarımız hayatını kaybetseydi, ne diyecektik?” diye sordu. (Elazığ/DHA)