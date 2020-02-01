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    • Deprem bölgesini kar vurdu: Kış bastırdı, çadır değil konteyner gerekli

    Elazığ ve Malatya’da hava sıcaklıklarının düşmesi ile başlayan kar yağışı, çadırlarda kalan depremzedelerin yaşamını olumsuz etkiledi.

    01 Şubat 2020 14:50
    Son Güncellenme Tarihi: 01 Şubat 2020 18:05
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    Özkan ZÜLFİKAR
    Elazığ

    Elazığ’da yaşanan depremin ardından soğuk hava ve kış şartları depremzedeler için yaşamı daha da zorlaştırıyor. Artan soğuklarda çadırların içi buz gibi olurken, Sivrice kaymakamlığı da çadırların bu koşullarda yetersiz kaldığını açıkladı. Sivrice’de şu ana kadar 1000’in üzerinde çadır dağıtılmış durumda. Ama Sivrice halkının acil talebi, konteyner.

    İLK GÜNE GERİ DÖNDÜK

    Sivrice’de yaşayan bir depremzede, ısrarla konteyner yardımı istediklerini dile getirerek  “İşimiz Allah’a kalmış. Soğuk ve yağış bizleri perişan etti. Çadırlarımız sular altında kaldı. Yetkililer ortalıklarda göründü ama Elazığ milletvekilleri hiç görünmediler. İlk güne geri döndük” diye konuştu.

    ÇADIRDA SOBA ZEHİRLENMESİ KORKUSU

    Başka bir depremzede ise, “Çadırlarda soba yakıyoruz. Yakacaklarımızı evden temin ediyoruz. Ama korkumdan sabaha kadar yatmıyorum. Küçük çocuklarım var. Sobadan zehirlenme ihtimali olduğu için yatmıyor, nöbet tutuyorum” diyerek yaşadığı korkuyu dile getiriyor.

    En acil ve büyük sorunlardan biri de tuvalet. Özellikle kadınlar için büyük bir sıkıntı olan tuvalet ihtiyacı, yıkık evlerde, camilerde ya da sağlık ocağında giderilmeye çalışılıyor. Doğal olarak buralarda da hijyen ve temizlik büyük sorun.

    TTB: ÇADIRLARIN KURULDUĞU YERLER DOĞRU DEĞİL

    Sivrice bölgesinde incelemelerde bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri ise çadırların kurulduğu yerlerin doğru olmadığı değerlendirmesinde bulundu. 

    TTB heyetinde yer alan Prof. Dr. Nilay Etiler, TTB Merkez Konseyi üyeleri ve SES’in Elazığ’daki yöneticileri ile saha ziyareti yaptıklarını belirterek; “Depremin birinci haftasında hem sağlık çalışanlarını ziyaret ettik hem de vatandaşın deprem sonrası durumunu incelemek için AFAD’ı ziyaret ettik. Ayrıntılı bir rapor yayımlayacağız. Gördüğümüz kadarıyla çadırların kurulduğu yerler çok iyi değil ve çadırların çoğu su almış durumda” diye konuştu.

    Elazığ Kent Konseyi Üyesi Halis Demir ise Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ama maalesef henüz deprem bilincine ulaşamadığımızı belirterek “Deprem öncesi yapılması gerekenlerin yapılmamasının acı sonuçlarıyla karşılaşıyoruz” dedi. Elazığ’da yaşanan depremin çok sınırlı etkilerinin olduğu ifade eden Halis Demir buna rağmen ağır sonuçlarla karşılaşıldığını ifade ederek “Temel talep binaların bir an önce değerlendirilmesi ve hasarlı olan binalar için çalışmalar yapılmasıdır. Vatandaşın barınma sorununun çözülmesi gerekir. Bu barınma sorununun çözümü de çadır değildir. Mevsim koşullarında bu iş konteyner ve geçici konutlarla çözülebilir” ifadelerini kullandı.

    MALATYA'DA DA DEPREMZEDELER OLUMSUZ ETKİLEDİ

    Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin hasara yol açtığı Malatya'nın Kale ilçesinde etkili olan kar yağışı, çadırda kalan depremzedeleri olumsuz etkiledi.

    Kale ilçesinde etkili olan kar yağışı, evlerinin hasar görmesi nedeniyle çadırda yaşayan aileleri olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle çadırların kurulduğu alan beyaza büründü. Depremzedeler, çadırda yaşamının zor olduğunu söyledi. (DHA)

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