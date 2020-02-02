Dilek OMAKLILAR

İzmir

İzmir Alsancak Kültür Mahallesinde bulunan TRT binasının da içinde yer aldığı 30 parsellik alanın bakanlık eliyle ranta dönüştürülmesine ilişkin Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer “Bu kentin yararına değil, zararına olacak rant yönünde bir değişimdir” dedi.

Alsancak Kültür Mahallesi 7775 ada 30 parselde planlarda “kamu alanı” olarak işaretlenen araziye ticaret ve konut imarı verildi. Verilen imar kararının ardından, söz konusu arazide Bakanlık eliyle rantın önü açılmış oldu.

Daha önce de Alsancak’ta özelleştirme yoluyla satılan TRT Bloklarının bulunduğu arazilerin ticarete açılmasını sağlayan plan değişikliğini mahkeme kamu yararı olmadığı gerekçesiyle iptal etmişti. Eski kamu arazilerinin turizm, konut ve ticaret yatırımlarına açılması ile yeniden gündeme gelen 30 parselin planı ile ilgili Şehir Plancıları Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Şenyol Kocaer gazetemize değerlendirmelerde bulundu.

2016’da bir plan değişikliği yapılarak alanın turizm, ticaret ve konuta dönüşmesinin gündeme geldiğini ve plan değişikliğinin onaylandığını anlatan Şenyol Kocaer “Biz o dönem dava açtık ve yürütmeyi durdurma iptal kararı aldık. 2017’de de alanda bir inşaat faaliyetinin olduğu yönünde duyumlar aldık, bununla ilgili de ilgili idareye ve belediyeye burada kararımız var, hiçbir işlem yapılamaz diye de bildirdik. İptal ettirdiğimiz planla bu yeni onaylanan plan arasındaki fark, turizm kararının çıkartılmış olması, ticaret ve konut olarak sadece yer alıyor. Bu bir değişiklik değil bizim için” diyerek yeni planla yine trafik yoğunluğunu artacağını, rezidans gibi bir yapılaşmanın önünün açılacağını dile getirdi.

"YAŞAM ALANLARIMIZ YOK EDİLİYOR"

Bölgenin hemen yanı başında kültür park ve dolayısıyla alanın kent için önemli olduğunu belirten Şenyol “Bu fırsat, kentin daha kaliteli yaşam alanına dönüşmesi yönünde kullanılması gerekirken yoğunluğu arttırıcı parsel bazında bir plan değişikliği ve sonrasında da mülkiyetin el değiştirmesiyle rant yönünde bir değişim kentin yararına değil, kentin zararına olacak bir değişikliktir” dedi. Kararın kamu yararını gözeten bir karar olmadığının altını çizen Kocaer, “Rant yönünden bir değerlendirme olduğunu düşünüyoruz. İptal edilmiş, mahkemece uygun olmadığı tescillenmiş bir kararın ardından tekrar yeni bir plan olması, aslında Türkiye’de çokça rastlıyoruz. Bu tür yeni plan kararlarıyla zaman kazanılarak bir an önce inşaatların başlaması, o inşaatlar devam ederken mahkeme kararı iptal olsa da artık geri dönüşü olmuyor. Ne yazı ki bir yöntem haline geldi bu. Çok tehlikeli bir süreç, hukukun yok sayılması, teknik bilimsel verilerin göz ardı edilmesi. En önemlisi de yaşam alanlarımızın yok edilmesi anlamına geliyor” diyerek konunun takipçisi olacaklarını belirtti.