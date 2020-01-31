Oğlu Torun Center cinayetinde ölen baba: Yargının da patrondan yana olduğunu anladık

İstanbul Mecidiyeköy’deki Torun Center inşaatında asansörün 32. kattan düşmesiyle 10 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetinin yaşandığı Torun Center İnşaatının Sahibi Aziz Torun, hükümet-TÜGVA-Kızılay üçgeniyle olan ilişkileri üzerinden yeniden gündemde. Torunlar iş cinayetinde mahkeme heyeti, 9 sanığa önce 8 yıl 4’er ay hapis cezası verdi. Ceza, 60 bin 800’er lira adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti.

İş cinayetinde yaşamını yitiren Hıdır Ali Genç’in babası Mustafa Genç, sanıkların hükümetle kurdukları yakın ilişkinin sonucu kararın böyle olduğunu söyleyerek bunu ilk duruşmadan anladıklarını ifade etti.

Mustafa Genç şunları söyledi: Bizim mahkemelerdeki heyetlerin değişmesi, hakimlerin, savcıların değişmesinden belliydi neyin ne olacağı. Adaletin, yargının olmadığı buradan anlaşılıyor zaten. Mahkemeye getirmedikleri adamın korunduğu belliydi. Kimse ceza da almadı. Bir işçinin canına karşı 3 bin lira ceza vererek davayı örtbas ettiler. Davamızı insan hakları mahkemesine kadar götüreceğiz. Vazgeçmeyeceğim.

Torun Center inşaatında 10 işçinin asansörde düşerek yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan iş cinayeti. | Fotoğraf: Evrensel

Mustafa Genç, Kızılay ve TÜGVA ilişkilerine dair ise “Bu ilişki de onun kanıtı. Bunların korunduğu belliydi. Olan bize, canlarımıza oldu, giden 10 tane işçiye oldu. Onlar yine kendi keyiflerinde, paralarına para katıyorlar, yine kendi sefalarını sürdürüyorlar. Patronlar yönetiyor mahkemeleri. Yargı da patronu savunuyor, işçiyi, emekçiyi savunduğu yok. Kimse inkar edemez” dedi.

Torun Center inşaatında asansör yere çakıldı, 10 işçi öldü

Torunlar davasında 10 işçinin canının bedeli 60 bin lira!

Ensar Vakfı'na Kızılay üzerinden 7 milyon 925 bin dolarlık "bağış"