Torunlar davasında 10 işçinin canının bedeli 60 bin lira!

Torunlar Center'daki iş cinayeti davasında 9 sanık 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, 60 bin 800'er lira para cezasına çevrildi.

İstanbul’da Mecidiyeköy’deki Torun Center inşaatındaki 10 işçinin yaşamını yitirdiği asansör davasında karar çıktı.

Duruşmada söz alan savcı, bir önceki duruşmada açıkladığı mütalaasını yinelediğini söyledi. Mahkeme heyeti, 9 sanığa önce 8 yıl 4’er ay hapis cezası verdi. Ceza, 60 bin 800’er liraya adli para cezasına çevrildi. 16 sanık ise beraat etti. Kazada hayatını kaybeden işçilerden Hıdır Ali Genç’in babası Mesut Genç, “Bu verilen ceza değil. Adaletin olmadığını baştan söylemiştik. Para cezası kabul edilemez” dedi.

'ÖDÜL GİBİ CEZA'

Ailelerin avukatı Yıldız İmrek kararı şöyle değerlendirdi: "Bugün karar karşısında sözün tükendiği yerdeyiz. Son derece ofkeliyiz. Yargılama boyunca 3 heyet değişti. Ödül gibi bir ceza çıktı. 10 işçinin . Basit taksirle kuruldu. Hapis cezası para cezasına çevrildi. Devletin yargılama gideri 80 bin lira masraf etmiş ama 10 işçiye 60 bin lira değer biçmiş. Adaletin katledildiği bir yerdeyiz. İşçi cinayetleri artan bir seyir izliyor çünkü cezasizlik var. OECD ülkeleri içinde Türkiye Avrupa'da 1. Dünyada 3. İş cinayetleri engellenebilir. Kar hırsı için işçi yaşamı hiçe sayılıyor. Büyük binalar otoyollar işçi kanı üzerinde yükseliyor. Davada verilen karar bunu göstermişti. Patron olsaydı verilecek karar bu olmayacaktı. Davanın başlangıcından beri bunun göz göre göre cinayet olduğunu söyledik. Birçok kez asansörün düştüğü, daha öncesinde bir işçinin yaşamını yitirdiğink biliyoruz. Olası kasitin uygulanacağı bir cinayetti. Ek savunma hakkını veren heyet davanın 2. Celsesinde değiştirildi. Ve tutuklu sanıklar tahliye edildi. Son heyet vahim kararı verdi. Biz itiraz edeceğiz ama ibretlik bir karar olarak tarihe geçecek."

İş cinayetinde oğlu Hıdır Ali Genç'i kaybeden Mustafa Genç şu sözlerle tepki gösterdi: "Adaletin olmadığını söylemiştim. İş güvenliğinin olmadığını söylemiştik. Sanki birşey olmamış. Bir ceza olmadığı için işçiler ölüyor. Adalet var özgürlük var diyorlar televizyonlarda bunlar yalan, hikâye. 10 tane işçi boşu boşuna ölmüş."

Avukat Ahmet Ergin ise "Kusuru ihmali paln herkesin yargılanması gerekir. Bu işin tedbir alınmasından menfaat sağlayan kimdir ona bakılmalıdır. Patronlar dosyadan ayrılmıştı. 16 sanık beraat etti. Bu ceza hangi toplumu tatmin eder. Böyle bu cinayetler önlenebilir mi? Bundan sonra bu kararın değişmesi için elimizden geleni hukuki olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mecidiyeköy’deki Torun Center inşaatındaki asansör içinde bulunan işçilerle birlikte 33’üncü kattan aşağı düşmüştü. Asansörde bulunan Tahir Kara, Hıdır Ali Genç, İsmail Sarıtaş, Bilal Bal, Cengiz Tatoğlu, Murat Usta, Menderes Meşe, Vahdet Biçer, Ferdi Kara, Cengiz Bilgi yaşamını yitirmişti. İnşaatta çalışan işçiler ise asansörlerin arızalı olduğunu, bir ay önce de boş halde düştüğünü ifade etmişlerdi.

(İstanbul/EVRENSEL)

Torun Center inşaatında asansör yere çakıldı, 10 işçi öldü

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 17:07

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