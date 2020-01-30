Kayyumdan sendika baskısı: BEM-BİR-SEN’e geçmeyene yemek yok

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Eş Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı’nın İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden alınmasından sonra yerine atanan kayyum Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun, belediye çalışanlarına sendika değiştirmeleri yönünde mobbing uyguladığı belirtildi. KESK’e bağlı Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) üyesi memurlara, Hükümet güdümündeki Memur Emekçileri Konfederasyonu’na (Memur Sen) bağlı BEM-BİR-SEN’e geçmeleri yönünde baskı uygulandığı kaydedildi. Sendika değiştirmeyen TÜM BEL-SEN üyelerine hakları olan yemek ücretlerinin ödenmediği belirtildi.

Belediyenin daire başkanlıkları üzerinden çalışanlara mobbing uygulanması ve günlük 20 TL olan yemek ücretlerinin ödenmemesine tepki gösteren TÜM BEL-SEN Diyarbakır Şube Eş başkanı Baki Öndeş, valiliğinin sendikalarını hedef göstermesi ile birlikte üyelerine de baskı uygulanmaya başlandığını söyledi.

'YEMEK ÜCRETLERİ ÖDENMİYOR'

Belediyenin daire başkanlıkları üzerinden üyelerinin “istifa etmezseniz, açığa alınırsınız. İhraç ederiz, yaptırım uygularız” tehditleriyle karşılaştıklarını dile getiren Öndeş, “Şu anda memurların yasal hakkı olan yemek ücretleri ödenmiyor. Günlük yemek parası 20 TL. Yemekhane olmadığı için nakit para olarak ödeme yapılıyordu. Sendika üyelerine hakları olan yemek ücreti ödenmiyor. Gerekçe olarak şu an sendikamızı gösteriyorlar” dedi.

AKP-MHP ittifakı tarafından ülkenin kutuplaştırılmaya çalışıldığını ifade eden Öndeş, “Yasal olarak kurulan ve demokratik meşru mücadeleyi sürdüren bir sendika olmamıza rağmen, terörize ediliyoruz. Üyelerimize mobbing uygulanıyor. Demokratik bir kurumuz. Emek mücadelesi veriyoruz ve geri adım atmayacağız” diye konuştu.

Öndeş, DBB'ye ait Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü'nde çalışan ve çoğunluğu BEM-BİR-SEN'e üye memurlara ise yemek ücretlerinin verildiğini söyledi. (Diyarbakır/MA)

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