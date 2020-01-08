08 Ocak 2020 11:06

Diyarbakır'da kayyum doğum iznine ayrılan personelin işine son verdi

Diyarbakır'da kayyum, doğum izninde olmasına rağmen Sarya Yiğit Cengiz'in işine son verdi. Cengiz, mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

Sarya Yiğit Cengiz

Sarya Yiğit Cengiz | Fotoğraf: MA

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    Doğum izninde olmasına rağmen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) kayyumu tarafından işine son verilen Sarya Yiğit Cengiz, doğum izninde olan bir kadının iş hakkının feshedilmeyeceğine dair emsal kararların olduğunu belirterek, mahkemeye başvuracaklarını söyledi.

    Mezopotamya Ajansından Arjin Dilek Öncel'in haberine göre, DBB'ye atanan kayyum, 2’si raporlu olmasına rağmen "personel fazlalığı" gerekçesiyle Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında görev yapan 8 kişinin işine son verdi.

    MAHKEME İŞE İADE ETTİ

    1 Kasım 2016 tarihinde DBB’ye atanan kayyum tarafından işine son verilen ve 2 buçuk yıl aradan sonra mahkeme kararıyla işe iade edilen Sarya Yiğit Cengiz, Rezan Kaya, Zeycan Ateş, İslam Dağdeviren, Ruknettin Gün, Hoşyar Öncü, Abdulhalim Biçer ve 2016’dan bu yana Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında sahne tasarımcısı olarak görev yapan 5 Haziran Diyarbakır patlamasında iki bacağını kaybeden Yönetmen Lisa Çalan’la birlikte toplam 8 kişi, bu kez 19 Ağustos 2019’da DBB’ye atanan kayyum Hasan Basri Güzeloğlu tarafından işten atıldı.

    DOĞUM İZNİNDEYKEN İŞTEN ATILDI

    İşine son verilenlerden biri tiyatro müzisyeni olarak görev yapan ve 9 gün önce doğum yapan Sarya Yiğit Cengiz. Doğum izninde olmasına rağmen işine son verilen Cengiz, hamileliği süresince düşük riskinin olduğunu, doğum izninde olan bir kadının sözleşmesinin feshedilmeyeceğine dair emsal kararların da olduğunu söyledi.

    2016’nın eylül ayında Kayapınar Belediyesinden geçtiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığında görev yapmaya başlayan Cengiz, sözleşmeli olarak çalıştığını 2016 kasım ayında belediyeye atanan kayyum ile birlikte sözleşmelerinin feshedildi, mahkemeye başvuruda bulunduklarını ve mahkemeden olumlu kararın çıktığını belirtti.

    Mahkemenin 2 buçuk yıl sonra 31 Mart seçimlerinden önce sonuçlandığını ancak bu kararın kayyum tarafından kendilerine iletilmediğini kaydeden Cengiz, "31 Mart seçiminde sonra mahkemeyi kazandığımız öğrendik. Mahkeme aslında seçimlerden önce sonuçlanmış, ancak kayyum tarafından işletilen belediye bize dönüş yapmadı. Nisan ayında işe iademiz kabul oldu ve görevimizin başına döndük" diye belirtti.

    Bu süreçte hamile olduğunu ve mart ayından itibaren düşük riskinden dolayı sık sık sağlık raporları aldığını ve bu raporları belediyeye düzenli olarak sunduğunu dile getiren Cengiz, "Yaklaşık bir ay önce resmi olarak doğum iznine ayrıldım. Bu raporu da belediyeye sundum. Cuma günü mahkeme kararı ile işine dönen 6 arkadaşımla birlikte işimize son verildiği konusunda tebligatta bulunmuşlar" dedi.

    HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAKLAR

    Mahkeme kararıyla işe geri alındıktan kısa bir süre sonra tekrar işine son verilen Cengiz, hukuki mücadele vereceklerini dile getirerek, doğum izninde olan bir kadının sözleşmesinin feshedilmeyeceği, buna ilişkin emsal kararların olduğunu, bu kararlarla mahkeme sürecini başlatacağını belirtti.

    "BU ZİHNİYETTE TİYATROYA İHTYAÇ YOK"

    Rezan Kaya

    Rezan Kaya | Fotoğraf: MA

    Kayyum tarafından işine son verilen Oyuncu Rezan Kaya da 2016 yılında kayyum tarafından işine son verildiğini, ancak mahkeme kararıyla işe geri döndüğünü belirtti. Kaya, süreci şu sözlerle anlattı: "Mahkeme süreci oldu ve yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yürütmeyi durdurma kararına rağmen kayyum mahkemenin bu kararını tanımadı. Daha sonra belediyeler tekrar adil olan HDP’ye geçtikten sonra işimize geri döndük. Tekrar bir kayyum süreci ve süreç tekrarlandı"

    Kararın kendilerine tesadüfen tebliğ edildiğini söyleyen Kaya, “Bize verilen evrakta artık bize ihtiyaç kalmadığı yazıyordu. Ben oyuncu olarak orada görev yapıyordum. İhtiyaç yok diyorlar ama şu an bir oyun çalışıldığını biliyoruz. Bu zihniyet tiyatroya, kültüre ihtiyaç yok diye düşünmüştür. Tüm kurumları kültür merkezlerini devlet tiyatrosuna devredip, asimilasyon politikalarına devam edecekler” diyerek konuyu en kısa zamanda yargıya taşıyacakları bilgisini paylaştı. (Diyarbakır/MA)

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