30 Ocak 2020 11:55

Vanlılar kayyumun suya yaptığı yüzde 42'lik zamma isyan etti

Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasının ardından suya yapılan yüzde 42 oranındaki zamma halk isyan etti: Kayyumlar bize yükten başka bir şey değil!

Van'da su zammı yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra çekilmiş iki su faturası fotoğrafı

Görsel: MA

  • ANASAYFA
  • BÖLGE EKONOMİ
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    Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanmasının ardından Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (VASKİ), suya yüzde 42 zam yaptı. Vanlı yurttaşlar ise "Para yok, iş yok. Kayyumlar bize yükten başka bir şey değil!” diyerek isyan etti.

    Kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesine (VBB) bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, birim fiyatı 2.77 TL olan suya yüzde 42 zam uygulayarak birim fiyatı 3.93 TL yaptı. Mezopotamya Ajansı muhabirleri, kayyumun yaptığı su zammının ardından Vanlı yurttaşlarla görüştü.

    "HER AY 150 TL ÖDÜYORUM"

    İpekyolu ilçesi Bostaniçi Mahallesi'nde oturan İzzettin Çalışır, aylık su faturasının 150 TL geldiğini belirterek "Bu nasıl bir adalet? Van halkının cebinde para yok. 15 nüfuslu aileye bakıyorum. Borcumuz var, bu yetmezmiş gibi bir de zam yapıyorlar” dedi.

    "BİN LİRA BORCUM VAR, İCRAYA VERMİŞLER"

    VASKİ'ye bin lira borcu bulunduğunu dile getiren Musa Özkormaz, "Her seferinde icraya veriyorlar, bu borç daha çok oluyor. Herkesin su borcu var. Bu borcu nasıl ödeyecek insanlar? Para yok, iş yok! 2 çocuğum var, şu an işsiz durumdalar. Evi zor geçindiriyoruz. O yetmezmiş gibi bir de her gün zam yapılıyor. Zammı geri çekip borçları da affetmeleri lazım” diye konuştu.

    Van'dan bir görünüm

    Fotoğraf: MA

    "KAYYUM YÜKÜMÜZE YÜK BİNDİRİYOR"

    VASKİ’ye 300 TL borcu olan Nurettin Avşar da “Zaten iş güç yok. Bir de insanları icraya vermeleri doğru değil” diyerek kayyumların halkın yüküne yük katmaktan başka bir şey yapmadığını söyledi.

    "KAYYUMLAR BİZE YÜKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

    Yapılan zamların kayyumların politikasını net bir şekilde ortaya koyduğunu söyleyen Zeki Ömer ise şöyle konuştu: Hakkımda 14 icra var. Ödeyecek gücüm de yok. Seçilenler yerine kayyum atandı. Bu yetmezmiş gibi bir hizmetleri de yok. Hizmet üretmeyen bir belediye neden zam yapar ki? Kayyımlar önce kar yığınlarından bizi kurtarsın. Kar yağdı ve üstünden kaç gün geçmesine rağmen daha temizlenmedi. Yani şimdi bu zam neden yapıldı? Kayyumlar bize yükten başka bir şey değil.

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