30 Ocak 2020 11:03

Yunanistan mülteci geçişini engellemek için yüzen bariyer planlıyor

Yunanistan Türkiye'den Ege Denizi yoluyla gelen mültecileri engellemek için “yüzen koruma sistemi” kurmayı planlıyor.

Fotoğraf: Hannah Wallace Bowman / MSF

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    Türkiye'den gelen mültecileri engellemek isteyen Yunanistan, Ege Denizi’nde yüzen bariyet sistemi planlıyor.

    Yunan Savunma Bakanlığı tarafından “yüzen koruma sistemi” ihalesi açıldığı bildirildi.

    DW Türkçe'de yer alan habere göre, ihale dokümanlarına göre sistem 2,7 kilometre uzunluğunda, 1,1 metre yüksekliğinde bir ağ ya da bariyer şeklinde olacak, 50 santimetrelik bölümüyse su yüzeyinde bulunacak. Su yüzeyindeki bölümün yanıp sönen ışıkları olacağı belirtiliyor.

    Savunma Bakanlığının bütçesini 500 bin euro olarak belirlediği sistemi Yunan ordusunun acil durumlarda kullanacağı belirtildi.

    Aralık ayında bir açıklama yapan Yunan hükümetinin mülteci kabul sorumlusu Manos Logothetis 2020 yılında Türkiye'den Yunan adalarına 100 bin yeni mülteci gelmesini beklediklerini söylemişti.

    Mülteci krizinin doruk noktaya ulaştığı 2015 ve 2016 yıllarında her gün binlerce insan Türkiye kıyılarından Midilli ve Ege Denizi'ndeki diğer Yunan adalarına geçmişti. 2016 Mart'ında Türkiye ile AB arasında varılan anlaşmanın ardından bu yolla Türkiye'den Yunanistan'a geçen mülteci sayısı bariz biçimde düşmüştü. Son dönemde ise gelen sığınmacı sayısının yeniden artış gösterdiği belirtiliyor.

    Bu nedenle Yunan adalarında bulunan ve resmi olarak 6 bin 200 kişilik kapasiteye sahip mülteci kamplarında 40 binden fazla mültecinin yaşadığı belirtiliyor. Yardım kuruluşları kamplardaki koşulları eleştiriyor ve Yunan hükümetinden mültecilerin koşullarını iyileştirmesini istiyor. (DIŞ HABERLER)

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