Cemevlerine sığınan depremzedeler: Yardım yağıyor ama faydalanamıyoruz

Mehmet Şah ORUÇ

Semra TURAN

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin etkileri sürerken, gelen yardımlarda depremzedeler arasında ayrımcılık yapılıyor. Kent halkı gelen yardımlardan şu ana kadar faydalanmadığını, eşit şekilde dağıtılmadığını dile getiriyor. Bu sorunun temel kaynağının ise yardımların AFAD ve Kızılay üzerinden dağıtılması olarak görülüyor.

İSİM YAZDIRMAK GEREKİYOR!

Elazığ merkez Fevzi Çakmak Mahallesi’nde evleri hasar gören yurttaşlar, deprem tehlikesinden kaynaklı Ehlibeyt ve El-Cem Cemevlerinde kalıyor. AFAD ve Kızılay merkezlerine isimlerini yazdırmalarına rağmen yardımlardan yararlanamadıklarını dile getiren yurttaşlar "Türkiye’nin her yerinde yardımlar Elazığ’a yağıyor. Ancak halk olarak faydalanamıyoruz. Yardım alamadığımız için mağduruz” dedi.

Fotoğraf: MA

"YARDIMLAR EŞİT DAĞITILSIN"

Yardımların eşit olmamasına tepki gösteren Hasan Özdemir, “Burada adamın varsa yardım alabiliyorsun. Yoksa alamazsın. 2 gündür gelip gidiyorum. Tek bir şey alamadım. Önce ismini yazdırman gerekiyor diyorlar. Fakirlere bir şey verilmiyor. Yardımların eşit bir şekilde dağıtılmasını istiyorum” dedi.

ÇADIR, BATTANİYE, GIDA İHTİYACI

65 yaşındaki Kıymet Geyik ise “Yaşlıların özelikle ihtiyacı vardır. Yardımlardan faydalanamıyoruz. Yardım ihtiyacımız vardır. Bugüne kadar sadece bir kasa portakal almışım. Başkada bir şey almamışım. Çadır, battaniye ve gıda ihtiyacımız var. Depremde evim çatlamasına rağmen gidecek bir yerim olmadığı için kalıyorum” diye konuştu.

BİR TAS SICAK YEMEK

Hiçbir geliri olmadığını dile getiren Naciye Yük de 5 gündür Cemevi’ne gelip gittiğini ancak hiçbir şey alamadığını söyledi. Yük, “Sadece bir tas sıcak yemek dışında. Kimse fakire bir şey vermiyor. İhtiyaçlarımızın karşılanmasını istiyorum” diye seslendi.

"YARDIMLAR YAĞIYOR, FAYDALANAMIYORUZ"

Ganimet Kara da, bodrum katında bulunan evinde çatlaklar oluştuğunu, bundan kaynaklı eve gidemediklerini ifade ederek, şunları söyledi: “Bunun için muhtarlığa başvuru yaptım. Yardımlardan yararlanmam için isim yazdırmam gerektiğini söyledi. Kaç gündür ismimi yazdırmama rağmen bir şey alamadım. Dışarda kalıyoruz. Evimize gitmekte hala korkuyoruz. Türkiye’nin her yerinde yardımlar Elazığ’a yağıyor. Ancak halk olarak faydalanamıyoruz. Yardım alamadığımız için mağduruz.”

"İHTİYAÇLARIMIZ GİDERİLSİN"

Yeter Kızıltaş ise, ısınacak bir battaniye bile alamadığından şikayet ederek, “Gelen yardımlardan ihtiyacı olan halk yararlanamıyor. Yardımlar adaletli dağıtılmıyor. Isıtıcı ve battaniye istiyorum. Dışarda kalıyoruz. Evde kalmaya korkuyoruz. Her an çökebilir. Bir an önce ihtiyaçlarımız giderilsin” çağrısında bulundu. (MA)

Fotoğraf: MA

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