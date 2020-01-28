HDP ve CHP'nin deprem araştırma önergeleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi

HDP’nin deprem öncesi, deprem sırasında ve sonrasında gerekli tedbirlerin alınması amacıyla komisyon kurulması önerisi Genel Kurul’da AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Öneriye CHP ve İYİ Parti’den destek geldi. CHP’nin olası depremlere karşı bina onarım ve güçlendirme çalışmaları için verdiği araştırma komisyonu önergesi de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Meclis Genel Kurulunun gündeminde ise Bitlis’in Ahlat ilçesinde yapılacak cumhurbaşkanlığı köşküne ilişkin düzenleme bulunuyor.

TOĞRUL: ACİLEN KOMİSYON KURULMALI

Halkların Demokratik Partisi (HDP), depremlerde can kayıplarının en aza indirilmesi, yaralanma ve engelli kalma durumlarının azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla Meclis Genel Kurulu’na araştırma önergesi sundu. Önerge üzerine HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul kürsüde söz aldı. Toğrul, Elazığ’da gerçekleşen depremin etkisinin geniş bir alanı etkilediğini belirterek, “Türkiye deprem riski ile karşı karşıya olan bir ülke. Depremle ilgili 3 aşama var. Birincisi depremden önce atılması gereken adımlar, ikincisi deprem sırasında yapılması gerekenler, üçüncüsü ise depremden sonra yapılması gerekenler. 17 Ağustos depreminde büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldık. Önlemlerin alınmasını sağlamak üzere o dönem özel iletişim vergisi adı altında bir vergi getirildi ve sürekli hale getirildi. Bu vergi ile şuanda ülkemizde 65 milyar üzerinde paranın toplandığı biliniyor. Bu parayı ne yaptınız diye sorduğumuzda neredeyse yürütme tarafından vatan hainliği el ile karşı karşıya kalıyoruz. Sormayacak mıyız bu paraları ne yaptınız diye? Gerekli önlemlerin alınmadığı gibi binaların yapılması sırasında da gerekli çalışmaların yapılmadığını görüyoruz. Binaların kaçak ve ruhsatsız yapılması için zemin hazırlanıyor. Acilen bir komisyon kurulmalı, deprem öncesi, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenlere dair bir araştırma komisyonuna ihtiyaç var” dedi.

TÜRKKAN: DEPREM TOPLAMA ALANINI ZAMAN GAZETESİ’NE VERDİNİZ

HDP’nin önergesi üzerine söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 1999 Marmara Depremi’nin Türkiye’ye önemli dersler verdiğini söyleyerek, “99 depremi, bunun bir felaket olduğunu ve önlem alınması gerektiğini öğretti. O dönem koalisyon hükümeti çok ciddi önlemler aldı, deprem vergisi diye bir vergi koydu. 496 deprem toplama alanları yaptı. Ama siz iktidar olduktan sonra sizin iştihanızı kabarttı bu alanlar. Bu alanlara rant gözüyle baktınız. Bunların 419’una AVM diktiniz. Mesela Zorlu AVM deprem toplama alanıydı, Zaman Gazetesi de deprem toplama alanıydı. Bunları yandaşlarınıza peşkeş çektiniz. Bu iş siyaset üstü bir iş” sözleriyle partilerin araştırma önergelerine evet oyu vermesi gerektiğinin altını çizdi.

ŞEKER: HALK PARALARIN HESABINI VERİN DİYOR

CHP adına konuşan İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise önergeye şu sözlerle destek verdi: “Bir vatandaşı daha kaybetme lüksümüz yok. AKP-MHP milletvekilleri Ankara’daki depremi hissetmiyorlar. Sizi buraya insanlar işinizi yaparsanız diye gönderdi. Deprem olduğunda çok büyük felaketler olacak diye bir önerge verdik. Bunlar bir deprem olduğunda çok büyük bir felaket olacak diye bir önerge verdik. Bu önerge iki grubun oyuyla reddedildi. 1999 depreminden sonra para toplandı. Bu para ile ne yapılabilirdi? 1 milyonun üzerinde konut yapılabilirdi, insanlar barınabilirdi. Siz ne yaptınız? Ne yaptınız bu deprem paralarını, bunun hesabını verin diyor halk. Takdiri ilahi diyerek bu işten kurtulamazsınız. Kendinizi de ülkeyi de kurtaramayacaksınız. Bunu önlemenin yolu bilim insanlarına kulak vereceksiniz. Bu önergeler lütfen olumlu oy verin. Bu halka karşı borcunuzu ödeyin."

HDP’nin önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

Oylamanın ardından AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, AKP olarak önergeyi usul ve teknik nedenlerden dolayı reddettiklerini ileri sürdü.

CHP'NİN ÖNERGESİ DE REDDEDİLDİ

CHP’nin olası depremlere karşı bina onarım ve güçlendirme çalışmaları için verdiği araştırma komisyonu önergesi de AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

MECLİS GÜNDEMİNDE DEPREM DEĞİL, SARAY VAR

Meclis genel kurulu gündeminde ise Ahlat’ta inşaatına başlanan ancak Anayasa Mahkemesinin iptal kararı verdiği cumhurbaşkanlığı köşküne ilişkin düzenlemenin de yer aldığı Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bulunuyor. (HABER MERKEZİ)