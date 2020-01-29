Halk deprem vergilerini sordu, Erdoğan "Hesap vermeye zamanımız yok" dedi

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Senegal ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Deprem vergileri nereye harcandı?” sözlerini hatırlatan Erdoğan, paraların nereye harcandığına dair hesap vermeyeceklerini söyledi: "Önce vekillerle dedik ki, ‘Biz buraya elimizden gelen desteği verelim. Herhangi bir rakam belirlemiyoruz. Kim ne kadar verecekse milletvekili arkadaşlarımız versinler. Bunlar ise yatıyor kalkıyor ‘O parayı nereye, bu parayı nereye harcadınız?’ Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da Bay Kemal’e bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok. Bütün bu harcamalar nasıl yapılıyor, bunlara bakmıyor ki... Bütün bu konutlar nereye yapılacak? Bunun tarih en büyük şahididir. İkide bir kalkıp gaziler ve şehitlerle alakalı şeyleri konuşuyor. Niye? Aldatırız. Yaptıkları iş bu. Onun için bunların haftalık grup toplantısında yaptıkları konuşmalar da pek kayda değer değil.”

"BÜTÇE AÇIĞI VE DUBLE YOL" İÇİN DENİLMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında, sosyal medyanın da hastag ile sorduğu deprem vergileri için, Eski Maliye Bakanı Kemal Unakıtan 2003 yılında şöyle demişti: “Milleti aldatmanın alemi yok. Vergiyi getirirken bir gerekçe aranmış. Deprem vergisi denmiş. Bütçe açığını kapatmak için konulmuş. Bugüne kadar depremzedeye mi gitmiş? Yıllardır topluyorsun bu vergileri, vazgeçemiyorsun da. Bu vergilerde yeniden yapılandırmaya gideceğiz. Gerekli düzenlemeleri yaparak milletin karşısına da, (Evet bunlar budur) diye net çıkmak istiyoruz. Kimse kimseyi kandırmasın.”

Van depreminden sonra yeniden kamuoyunun gündemine gelen vergiler için dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise toplanan vergilerin sağlık, eğitim, duble yollar gibi 74 milyonun ihtiyacını karşılamak için kullanıldığını açıklamıştı.

ERDOĞAN’DAN RUSYA’YA İDLİB ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Suriye ordusunun İdlib’e yönelik askeri harekatı nedeniyle Rusya’ya tepki gösterdi. Erdoğan’ın “Arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmeler yapıyorlar. Bu görüşmelerde de kendilerine 'İdlib’de bu bombalamaları vesaire durdurdunuz, durdurmadığınız takdirde bizim artık sabrımız tükeniyor. Bundan sonra ne gerekiyorsa biz de bunu yapacağız.' diye ifade ediliyor. En son Halep’ten bizim tarafa atışları var. Bunlara bir yere kadar sabrederiz, ondan sonra da biz göbeğimizi keseriz. Bu konuda Rusya da eğer biz birbirimize sadık ortaklar isek tavrını belli edecek. Ya Suriye ile olan süreci farklı yürütecek ya da Türkiye ile olan süreci farklı yürütecek, bunun başka yolu yok” sözleri dikkat çekti.

Rusya’nın Astana ve Soçi sürecine sadık olmadığını savunan Erdoğan, İdlib’teki cihatçıları da bir kez daha vatanını savunan direnişçi olarak niteledi. Erdoğan şöyle konuştu: "Rusların söylediği şey; 'Teröristlere karşı mücadele ediyoruz' Kim terörist? Kendi toprağını savunanlar mı terörist? Bunlar direnişçi. Şu anda bunlara sorarsan Türkiye’deki yaklaşık 4 milyon Suriyeli de terörist. Bunlar nereden kaçtı geldi? Esed'in zulmünden kaçtı geldi. Şu anda bu insanlar bize barınmış durumdalar."

Trump'ın açıkladığı "Ortadoğu Barış Planı" açıklamasına dair de konuşan Erdoğan, "Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu plan Filistin ve Kudüs için yeni oldubittiler oluşturma gayretidir. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail'in işgalini meşrulaştırma planıdır" dedi.

"YA F-35'LERİN PARASINI YA DA UÇAĞI VERECEKLER"

Erdoğan'ın S-400 ve F-35 alımları ile ilgili ise "S-400 konusu bitmiş bir iş. Buradan geri adım atmak söz konusu değil. Bedeli kesilmiş, kredisi vesaire hepsi konusunda Ruslarla anlaştık. F-35 konusuna gelince... ABD'nin bizi ortak yaptığı ve birçok parçasını bizden aldığı uçak. Bunlardan 5 tanesini bize vermişlerdi. Daha sonra bu sıkıntılar yaşanınca gönderilmemesi istikametinde karar alındı. Şimdi olay nereye geldi? Ya bu işin parasını bize verecekler ya da uçağı verecekler. Parasını vermiyorsa da dünyada bu işin dibi kurumadı ki... Başka yerden de bulur alır, kendimiz de yaparız. Zaten çalışmalarımız, bazı ortak girişimlerimiz var" diye konuştu. (HABER MERKEZİ)