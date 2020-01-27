27 Ocak 2020 09:58
Son Güncellenme Tarihi: 27 Ocak 2020 10:00

Birleşik Metal-İş örgütlü olduğu fabrikalarda grev uygulama kararını astı

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası, örgütlü olduğu fabrikalarda sabahın erken saatlerinde grev kararı astı.

GÜNCELLENDİ
Birleşik Metal-İş sendikası 5 Şubat'ta başlayacağını duyurduğu grev için örgütlü olduğu fabrikalarda grev kararını astı

Fotoğraflar: Birleşik Metal-İş

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası, örgütlü olduğu fabrikalarda grev uygulama kararını astı. Birleşik Metal-İş, MESS'in dayatmalarına karşı 5 Şubat'ta greve başlayacağını daha önce duyurmuştu.

    GEBZE'DEKİ FABRİKALARDA GREV KARARI ASILDI

    DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası, Gebze’de bulunan fabrikalarda sabahın erken saatlerinde grev kararı astı. “Grev kararı ile grev uygulama kararı ilanı” başlığıyla grev ilan eden Birleşik Metal İş sendikası, “Sendikamız ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasından yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştır. Grev kararı tüm fabrikalarda ilan edilmiştir” açıklaması yaptı.

    "GREV GİBİ GREV OLMALI"

    Kroman Çelik fabrikasında grev ilanı asılırken Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar da açıklamalarda bulundu.

    Heyecanlı olduğunu ifade eden bir Kroman işçisi, "Kendimi her gün nöbete yazdıracağım. Bu grev hepimiz için çok önemli. İşçilerin en geniş birliği grevi kazanmanın tek yolu" dedi.

    Sarkuysan işçileri ise, "Grev kararı asmak önemli. Grev gibi grev olması daha önemli. İnsanlar artık geçinemiyor. Borç bataklığının içinde yüzüyorlar. Bu bataklıktan çıkmak ancak örgütlü mücadeleyle mümkün" dedi.

    Dostel işçileri ise, "Tüm işçi arkadaşlarımız heyecanlı. Sabah grev kararı asıldıktan sonra nöbet listeleri oluşturdu. Sağlam bir grev olması için elimizden geleni yapacağız" dedi. (Gebze/EVRENSEL)

    Grev komiteleri etrafında örgütlenme günleri

    İ. Sabri DURMAZ

    Grev komiteleri etrafında örgütlenme günleri

    Metalde greve doğru

    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Metalde greve doğru

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Mesudiyeliler HES’lere de, taş ocaklarına de karşı
    SONRAKİ HABER

    Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Suriyeli Mahmud

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Lübnan'da neler oluyor?

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    25 Ocak 2020 (Bir gün sonra)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Soğuk hava deprem bölgesinde çadırda yaşamayı zorlaştırıyor
    Soğuk hava deprem bölgesinde çadırda yaşamayı zorlaştırıyor

    Elazığ'da çadırlarda kalan yurttaşlar, havanın çok soğuk olmasından dolayı barınma ve ısınma sorunları yaşıyor. Vatandaşlar Evrensel'e konuştu.

    Türkiye Gazeteciler Sendikası: İcazetli gazeteci olmadık, olmayacağız
    Türkiye Gazeteciler Sendikası: İcazetli gazeteci olmadık, olmayacağız

    TGS Ankara Şubesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yüzlerce gazetecinin sarı basın kartını hiçbir gerekçe sunmadan iptal etmesini ve tekrar kullanıma açmasını sordu.

    Müzeyyen Boylu davasında sanık ve avukatı duruşmaya katılmadı, duruşma ertelendi
    Müzeyyen Boylu davasında sanık ve avukatı duruşmaya katılmadı, duruşma ertelendi

    Boşanma davası açan eşi Avukat Müzeyyen Boylu’yu öldüren Mesut Issı’nın yargılandığı davaya sanık Issı ve avukatı katılmadı. Duruşma 23 Mart’a ertelendi.

    GÜNCELLENDİ
    Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: 41 kişi hayatını kaybetti
    Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem: 41 kişi hayatını kaybetti

    Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 41 kişi yaşamını yitirirken 1607 kişi de yaralandı. 45 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

    Çankaya Belediyesi işçilerinden toplu sözleşmedeki haklarının gasbedilmesine tepki
    Çankaya Belediyesi işçilerinden toplu sözleşmedeki haklarının gasbedilmesine tepki

    Ankara Çankaya Belediyesinde çalışan işçiler, belediye yönetiminin toplu sözleşmede yer alan haklarını ödememesini düzenlediği eylemle protesto etti.

    İmar değişikliği yasası Mecliste görüşülecek
    İmar değişikliği yasası Mecliste görüşülecek

    AKP milletvekillerinin imzasıyla sunulan imar kanununda değişiklik öngören teklif, yarın Mecliste görüşülecek. 37 maddelik teklife CHP, HDP ve İYİ Parti muhalefet şerhi koydu.

    GÜNCELLENDİ
    TMMOB: Yapılarda yeterli mühendislik hizmeti ve dilatasyon mesafesi yok
    TMMOB: Yapılarda yeterli mühendislik hizmeti ve dilatasyon mesafesi yok

    Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan TMMOB Diyarbakır İKK, düzenlediği basın toplantısıyla gözlemlerini aktardı, eksikliklere dikkat çekti.

    Çorum’da bine yakın çiftçi isyan etti: İhracat kısıtı kaldırılsın
    Çorum’da bine yakın çiftçi isyan etti: İhracat kısıtı kaldırılsın

    Çorum Alaca’da soğan üreticileri, Ticaret Bakanlığının kararıyla patates ve soğana getirilen ihracat kısıtlamasını protesto etti.

    Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı
    Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın'la anlaştı
    62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
    62. Grammy Ödülleri sahiplerini buldu
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Narmanlı Han’dan, akıl hastanesinde konsere: Murat Ertel
    Tarla kuşuydu Juliet: Aşk için ölmeli mi?
    Tarla kuşuydu Juliet: Aşk için ölmeli mi?
    Ressam Canip Taşkıran: Su, boya ve fırçaya karşı savaş açtım
    Ressam Canip Taşkıran: Su, boya ve fırçaya karşı savaş açtım
    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
    Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı
    Denizli’de karayolları işçileri 3 aydır ödenmeyen ücretleri için iş bıraktı

    Denizli’de Karayolları 27. Şube Şefliğinde çalışan yaklaşık 50 işçi, 3 aydır ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi
    Çeşme ve Urla'da 511 adet parsel için acele kamulaştırma kararı verildi

    İzmir Çeşme ve Urla'da 511 parsel arazi için acele kamulaştırma kararı verildi. Genel-İş, kamulaştırılan alanların özel şirketlere uzun süreli kiraya verileceğini söyledi.

    Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor
    Germencik JES tehdidi altında: Tarım arazilerine kurulan santraller ölüm saçıyor

    Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın tarım arazilerine kurulu jeotermal enerji santrallerinin yarattığı sorunlara dikkat çekti.

    Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi
    Gençler için Kemeraltı’nda sokak partisi

    Gençlerin Kemeraltı’na ilgisini artırmayı hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi 31 Ocak’ta bir grafiti etkinliği ve sokak partisi düzenliyor.

    14 Mart yaklaşırken
    14 Mart yaklaşırken

    Çocuk Ortopedisti olarak görev yapan Op. Dr. Fatih Sürenkök, bugünden itibaren her pazartesi, "Sağlığın Güncesi" isimli köşesiyle Evrensel Ege Sayfaları'nda olacak.

    TÜSTAV İzmir’de 100. yılında Mustafa Suphi ve TKP paneli düzenledi
    TÜSTAV İzmir’de 100. yılında Mustafa Suphi ve TKP paneli düzenledi

    TÜSTAV “100.yılında Mustafa Suphi ve TKP'nin kuruluşu” başlıklı etkinlik dizisinin ilkini dün İzmir'de gerçekleştirdi.