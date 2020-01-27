Birleşik Metal-İş örgütlü olduğu fabrikalarda grev uygulama kararını astı

DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası, örgütlü olduğu fabrikalarda grev uygulama kararını astı. Birleşik Metal-İş, MESS'in dayatmalarına karşı 5 Şubat'ta greve başlayacağını daha önce duyurmuştu.

GEBZE'DEKİ FABRİKALARDA GREV KARARI ASILDI

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası, Gebze’de bulunan fabrikalarda sabahın erken saatlerinde grev kararı astı. “Grev kararı ile grev uygulama kararı ilanı” başlığıyla grev ilan eden Birleşik Metal İş sendikası, “Sendikamız ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasından yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamıştır. Grev kararı tüm fabrikalarda ilan edilmiştir” açıklaması yaptı.

Sendikamız #MESS grup TİS kapsamında örgütlü olduğu işyerlerinde

Bu sabah vardiya girişlerinde #GREV uygulama kararları asıldı.

Ve #Metal işçileri #MESS’in #işçileri yok sayan tekliflerine karşı

1 saatlik üretimden gelen güçlerini kullandı… #5SubattaGrevdeyiz pic.twitter.com/uHBynlNywg — BİRLESİK METAL-İŞ (@BirlesikMetal) January 27, 2020

"GREV GİBİ GREV OLMALI"

Kroman Çelik fabrikasında grev ilanı asılırken Birleşik Metal-İş Genel Sekreteri Özkan Atar da açıklamalarda bulundu.

Heyecanlı olduğunu ifade eden bir Kroman işçisi, "Kendimi her gün nöbete yazdıracağım. Bu grev hepimiz için çok önemli. İşçilerin en geniş birliği grevi kazanmanın tek yolu" dedi.

Sarkuysan işçileri ise, "Grev kararı asmak önemli. Grev gibi grev olması daha önemli. İnsanlar artık geçinemiyor. Borç bataklığının içinde yüzüyorlar. Bu bataklıktan çıkmak ancak örgütlü mücadeleyle mümkün" dedi.

Dostel işçileri ise, "Tüm işçi arkadaşlarımız heyecanlı. Sabah grev kararı asıldıktan sonra nöbet listeleri oluşturdu. Sağlam bir grev olması için elimizden geleni yapacağız" dedi. (Gebze/EVRENSEL)