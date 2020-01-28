Metal işçisi kadınlar: Sendikaya değil, kendimize güveniyoruz

Selma AKSU

Ankara

Yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde sona gelindi. Bursa mitinginden sonra işçilerin kendine güveninin arttığı bir döneme girdik. Sözleşme dönemini sık sık Türk Metal Sendikası üyesi kadınlarla da görüşüyoruz. Ve görünen şu ki kadın işçiler bu sözleşme döneminde daha etkin bir rol oynamak için uğraşıyor. Bursa mitinginde her şubenin kortejinin önünde az da olsa kadınların yer aldığını, kadınların coşkulu olduğunu gözlemlemek mümkün oldu. Şehir dışından gelen kadınların, özellikle genç kadın işçilerin yoğunlukta olması dikkate alındığında, işçi kadınların önümüzdeki dönem mücadele olanaklarının önünü açacak gibi görünüyor. Daha önceki Türk Metal’in merkezi mitinglerine kadın işçilerin katılımı bu yoğunlukta değilken, şimdi görüştüğümüz birçok kadın Bursa’ya gitmek için çevresini de katmayı düşünen bir çalışma yapmış kısmen de olsa. Bu bir önceki sözleşme dönemine göre oldukça ileri bir tutum. Bunun nedeninin ise ekonomik sorunlar ve metal işçilerinin de enflasyon ve vergi cenderesinde birçok kaygı yaşaması olduğu biliniyor.

"HÂLÂ GREV TARİHİ AÇIKLANMIŞ DEĞİL"

Patronların lokavt kararı ve fabrikada yapılan eylemler üzerine Ankara’da çeşitli fabrikalardan kadın işçilerle görüştük. Türk Metal’in eylemlerinin her geçen gün üretimi etkileyen bir yere doğru gitmesini olumlu değerlendiriyor kadınlar. 10 yıldır işçi olan bir kadın şu cümleleri söylüyor: “Bu hafta her vardiyada 40 dakika duruş olacak, yani biz hep 5-10 dakikaya alıştık ya çok şaşırdık. Herkesi eylemlere katmaya çalışıyorlar, kadınlara sorumluluk veriyorlar bu çok iyi. Ama hala grev tarihi açıklanmış değil. Bir yandan da böyle şeyler var tabi. Aslında iyi bir duruşu var sendikanın ama herkes bunun altından ne çıkacak diye düşünüyor.”

"SENDİKAYA GÜVENEMİYORSAK SUÇLU BİZ DEĞİLİZ"

5 yıldır çalışan bir işçi kadın ise “Her şey çok iyi. Duruşlar, eylemler falan ama hala bu ‘Anlaştılar, biz de gelip gidiyoruz piyon gibi…’ hissini kendimde yok edemiyorum. Ama biz bu konuda suçlu değiliz çünkü Türk Metal’in geçmişi, yaptıkları, işçiyi satışları yer edindi aklımızda. Sendikaya en ufak eleştiri işten atılma nedeni olduğundan birçok kişi böyle düşünüyor. Ama bu dönem biz de farklıyız, tüm bu düşüncelere rağmen yapmamız gerekenleri yapıyoruz” diye anlatıyor.

"3 YIL OLURSA HİÇBİR FABRİKAYI TUTAMAZLAR"

9 yıldır çalışan bir kadın ise şöyle söylüyor: “Bence anlaşamadıkları zam konusu değil 3 yıl için uğraşıyor MESS ve bu yüzden bu eylemleri artırıyor sendika. Şimdi düşününce asgari ücrete bile yüzde 15 gibi zam geldi. Bize 18-20’nin altında veremezler, bir kriter var. Ama 3 yıl olursa sendikayı da Pevrul Kavlak’ı da ipe götürür bu işçiler. Düşünün yağmur, soğuk, kış demeden her yere git, her şeyi yap, tüm eylemlere katıl, arkasında ol! 3 yıl olursa bu sefer bu ekonomik koşullarda hiçbir fabrikayı tutamazlar.”

3 yıllık bir işçi kadın ise “Ne yaptıkları belli değil. ‘Fazla mesailer yasak, kalmayın’ dedi sendika ama özel izin alarak kritik yerlere mesaiye kalan var hiç tutarlı değil bunlar” diyor. (Ekmek ve Gül)

Türk Metal ve MESS görüşmesi bitti, "7 saat ne konuşuldu" açıklama yapılmadı