Akdeniz Üniversitesi öğrencileri: Evrensel’in arkasındaki güç biziz

Murat YAŞAR

Antalya

Basın İlan Kurumunun gazetemiz Evrensel’e uyguladığı ilan ambargosuna Akdeniz Üniversitesi öğrencileri tepki gösterdi. Gençler "Evrensel gazetesi bizlerin sesi" dedi.

Evrensel'e uygulanan ambargoları değerlendiren Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulundan Onur Birer, kuşatmayı şu sözlerle eleştirdi: "Birçok yayın organının arkasında holding desteği bulunuyor fakat Evrensel gazetesinin arkasındaki güç biz gençleriz, kadınlar, işçiler-emekçiler... Çünkü Evrensel gazetesi bizlerin sesi" Evrensel'in çıkardığı dergilere de değinen Birer "Ayda bir çıkan Ekmek ve Gül ile kadınların, iki haftada bir çıkan Genç Hayat ile toplumun geleceği olan gençlerin sesi oluyor. Yurtlardan, yemekhanelere yapılan zamlara birçok sorunumuzu Genç Hayat’a taşıyabiliyor, ortak sorunlarımıza ortak çözümler üretebiliyoruz. Üzerimize düşeni yapmalıyız. İki değil dört Evrensel alacağız"

"SESİMİ DUYURMAK İSTEDİĞİMDE ORADA DUYURABİLDİM"

Turizm Fakültesi öğrencilerinden Mustafa Artık ise daha önce de Evrensel gazetesinin cezalara maruz kaldığını hatırlatarak “Bugün bizlerin görevi Evrensel gazetesinin başlattığı ‘Bir oku, bir okut’ kampanyasını büyütmek, genişletmek. Birden fazla gazete almanın ceza gerekçesi olarak gösterilmesi çok saçma. Evrensel işçilerin, kadınların, gençlerin, ezilenlerin sesi olmaya devam ediyor” diye konuştu.

Kendisinin de Evrensel'de haberlerinin çıktığını söyleyen Artık, "Geçtiğimiz yaz döneminde çalıştığım oteldeki çalışma koşullarının zorluğunu bir mektuba döküp göndermiştim. Bu benim için önemliydi. Sesimi duyurmak istediğimde orada duyurabildim. Bu dönemin başında ‘Eğitim hakkımız, burs ihtiyacımız’ kampanyasını yürütürken de ilk sesimizi duyuran gazete Evrensel oldu" dedi.

"DAYANIŞMAYI BÜYÜTMEK BİZE DÜŞÜYOR"

Evrensel’in Antalya’da iklim eylemi yapan liselilerden örgütlenen özel halk otobüsü şoförlerine ve hak arama mücadelesi veren Mardan Palas işçilerine kadar bir kesimin gazetesi olduğunu belirten öğrenciler “Bizler haber ve mektup yazmaya da dayanışmayı büyütmeye, gazeteyi bulunduğumuz her alanda dağıtmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Elazığ ve İstanbul'da Evrensel'e destek: Evrensel’in suç ortağıyız

Evrensel avukatı Devrim Avcı: Düğmeye basılmış gibi BİK tarafından baskı altındayız

İptal edilen basın kartları yeniden kullanımda

Evrensel çalışanlarının basın kartları iptal edildi

Basın kartlarının iptaline tepki: Bu hukuksuzluğa son verin