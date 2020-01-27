İptal edilen basın kartları yeniden kullanımda

Evrensel gazetesi çalışanlarının iptal edilen basın kartları yeniden kullanıma girdi. Evrensel çalışanlarından bazıları bugün "Basın kartı sorgulama" bölümüne baktıklarında daha önce görülen "iptal edildi" ifadesinin yerine “kullanımda” ibaresini gördü. Ancak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ne gazetemize ne de kamuoyuna konuyla ilgili bir açıklama yapılmış değil. Evrensel çalışanlarının yanı sıra yüzlerce gazetecinin de basın kartı benzer biçimde iptal edilmişti.

Basın Kartları Komisyonunun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına bağlanmasından sonra, uzun zaman önce yenileme başvurusu yapmış olan gazeteciler Basın Kartı Destek Hattı’nı aradıklarında "Eski kartlarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz" yanıtını alıyordu. Sorgu ekranında ise “Bekleniyor” ifadesi yer alıyordu. Ancak geçtiğimiz hafta tüm Evrensel çalışanlarının ve Evrensel dışında da çok sayıda gazetecinin kartları iptal edilmişti.

Söz konusu değişikliğin mesai günü dışında, pazar günü yapılması dikkat çekti.

e-devlet basın kartı sorgulaması ekran görüntüsü.

KAPATILAN TELEVİZYONUN KARTI İÇİN “KULLANIMDA” İBARESİ

Kartı iptal edilen isimler arasında sürekli basın kartı sahibi Sultan Özer de vardı. Özer’in son sorgulaması ilginç bir hatayı da ortaya çıkardı. Sultan Özer’in geçtiğimiz hafta iptal edilen basın kartı kullanıma açılmadı. Kullanıma açılan kart, başbakanlık genelgesi ile kapatılan Hayatın Sesi Televizyonu bünyesinde çalışırken verilen ve kurum kapatılınca iade ettiği kart oldu. Bu durumun yanlışlıkla yapıldığı düşünülüyor.

e-devlet basın kartı sorgulaması ekran görüntüsü.

“ÖRGÜTLÜ MÜCADELE GERİ ADIM ATTIRDI”

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Ankara Şubesi, İletişim Başkanlığına verilmeyen turkuaz kartları da bir an önce vermeye çağırdı. Gazeteciler, yarın 13.00’te Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı önünde eylem yapacak.

TGS Ankara Şubesinin, İletişim Başkanlığına ve meslektaşlarına çağrısı şöyle:

“Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı geçtiğimiz hafta hukuk tanımaz bir karara imza atarak birçok gazetecinin basın kartını iptal etti. Meslektaşlarımızı görevlerini yapamaz duruma getirdi. Kartları iptal olan meslektaşlarımız meclise, bakanlıklara, adliyelere giremedi, haber takibi yapamadı.

Ancak İletişim Başkanlığı kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri adım atarak iptal ettiği Sarı Basın Kartlarını yeniden kullanıma açtı. Görünen o ki İletişim Başkanlığı yaptığı hatadan dönme yolunu seçti.

Meslektaşlarımızın yaşadıkları bu mağduriyeti giderme yolunu seçen İletişim Başkanlığına tekrar bir çağrıda bulunarak bir yıldır hiçbir gerekçe gösterilmeden verilmeyen turkuaz kartlarını da bir an önce vermeye çağırıyoruz.

Tüm üyelerimizi ve meslektaşlarımızı bu çağrımıza destek olmaya davet ediyoruz.”

EROL ÖNDEROĞLU: VAHİM BİR HATADAN DÖNME

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden Erol Önderoğlu da "Basın kartları iptal edilen bazı Evrensel çalışanlarına ait kartların yeniden geçerli kılınmasını 'vahim bir hatadan dönme' olarak görüyoruz. Benzer tüm hatalardan ancak Cumhurbaşkanlık İletişim Başkanlığı bu haksız prosedüre son verirse dönülebilir" açıklamasını yaptı.

RSF’den @ErolOnderoglu: Basın kartları iptal edilen bazı @evrenselgzt çalışanlarına ait kartların yeniden geçerli kılınmasını “vahim bir hatadan dönme” olarak görüyoruz. Benzer tüm hatalardan ancak Cumhurbaşkanlık İletişim Başkanlığı bu haksız prosedüre son verirse dönülebilir. pic.twitter.com/ngRxFFgyQY — RSF Türkçe (@RSF_tr) January 26, 2020

(MEDYA SERVİSİ)

Evrensel çalışanlarının basın kartları iptal edildi

Basın kartlarının iptaline tepki: Bu hukuksuzluğa son verin