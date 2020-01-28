Türk Metal ve MESS görüşmesi bitti, "7 saat ne konuşuldu" açıklama yapılmadı

Metal sektöründe 130 bin işçiyi ilgilendiren MESS grup sözleşmesinde Türk Metal ile MESS’in bugün saat 17.00’de yapılan görüşme sona erdi. Görüşmeye yarın 19.30'da devam edileceği açıklandı. Ancak 7 saatlik görüşmede ne konuşulduğuna dair açıklama yapılmadı.İşçiler açıklama yapılmamasına tepkili. Görüşmede sözleşmenin imzalanacağı, zammın ise asgari ücrete yapılan zam civarında olacağı iddia ediliyordu.

ANLAŞMA OLACAĞI İDDİA EDİLİYORDU

Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın bugün sabah sosyal medyadan yayınladığı “Bu sefer masada ben varım” mesajının ardından metal fabrikalarında hareketli saatler yaşandı. Başta Bursa olmak üzere sendikanın örgütlü olduğu illerdeki şube başkanları MESS ile Türk Metal’in bugün saat 17.00’de yapacağı görüşme öncesi başkanlar kurulu için İstanbul’a çağırıldı. Fabrikalarda 08.00-16.00 ile 16.00-24.00 vardiyalarında yapılacak eylemler ise iptal edildi.

Temsilcilerle telefonlarla yapılan görüşmelerde ise sözleşmenin en düşük işçi ücretlerinin bir miktar artırılmasının ardından tüm ücretlere yüzde 15 zam yapılması ve sözleşmenin 2 yıl olması konusunda anlaşmaya yapılabileceği söylendi.

MESS ile bugün yapacağımız görüşme öncesi saat 15:00 de Başkanlar Kurulumuz toplanacak.Ardından benim başkanlığımda heyetimiz saat 17:00 de görüşmelere başlayacak. Türk Metalli metal işçilerinin desteği ile mücadeleye,müzakereye devam edeceğiz.Allah yar ve yardımcımız olsun. — Pevrul KAVLAK (@KavlakPevrul) January 27, 2020

Fabrikalarda konuşulanları Evrensel'e aktaran işçiler, söz konusu rakamların asgari ücrete yapılan yüzde 15 zam civarında olduğunu söyledi. Metal fabrikalarında çok sayıda yeni işçinin ücretinin 2020 yılı asgari ücretinin altında kaldığını hatırlatan işçiler, sözleşmenin sendikacılar tarafından işçi ücretlerine asgari ücret zammı yansıtılmadan bitirilmek istendiği ifade etti: “Çünkü asgari ücret zammını alsa işçi, sendikanın zammının çok yüksek olmadığını görecek. Psikolojik olarak iyi zam aldık izlenimi yaratmak için sözleşmeyi şubat ayından önce bitirmek istiyorlar.”

GÖRÜŞMEYE DAİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Gece yarısı ise sendika tarafından işçilere "Değerli Türk Metal üyeleri, MESS ile bugün yürüttüğümüz toplu sözleşme müzakeresi sona ermiştir. Görüşmelerin yarın (28 Ocak 2020 Salı günü) saat 19:30 da devamına karar verilmiştir." mesajı gönderildi.

İŞÇİLER TEPKİLİ: BİZE AÇIKLAMA YAPIN, NE KONUŞTUNUZ?

Evrensel'e konuşan işçiler ise 7 saat süren görüşmede ne konuşulduğunu soruyor.

Bursa’dan bir Bosch işçisi, “Bu kadar insan sizden saatlerdir haber bekledi. Haber gelecek diye çalışırken kafamız elimiz hep telefondaydı. Sonunda dalga geçer gibi bir mesaj attınız. İşçinin alacağı 3 kuruş zammı devlet sırrı gibi saklıyorsunuz. 7 saattir ne konuştunuz içerde, gelip bize açıklayın, şeffaf olun” dedi.

Bursa’da Renault’tan bir işçi “Geçen sözleşme de 15 saat oturdunuz. Şimdi görüşmeyi iki güne yaydınız. Saatlerdir görüşüyorsunuz sonra çıkıp bizimle dalga geçer gibi yarın akşamı bekleyin diyorsunuz. Temsilcilere soruyoruz, biz de bilmiyoruz, sizin gibi şaşkınız, cevabı alıyoruz. Bu mesajı atacağınıza 7 saat boyunca ne konuştunuz, MEES ne dedi, ne teklif etti, siz ne dediniz, bunları açıklayın. Pevrul Kavlak Bursa mitinginde esip gürlüyordu, açıklayın bu esip gürlemenin yansıması nasılmış, biz de öğrenelim” dedi.

Bursa’dan Freudenberg işçi de “Sizden bir açıklama bekliyoruz. 7 saat boyunca çay kahve mi içtiniz? Herkes birbirine soruyor sen bir şey öğrendin mi, diye. Fabrikada herkes çok gergin, bir hazırlık yapıyorlar bizi satacaklar diye. Günler torbaya mı girdi de yarın akşam 19.00’da tekrar görüşeceksiniz?” dedi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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