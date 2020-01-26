25 Ocak 2020 19:30

KESK Ankara Şubeler Platformu: Metal işçilerinin yanındayız

KESK Ankara Şubeler Platformu, patron örügütü MESS’in dayatmalarına karşı eylemlerini devam ettiren ve grev hazırlıklarına başlayan metal işçilerine destek açıklaması yaptı.

KESK Ankara Şubeler Platformu, 'Metal işçisinin grevini selamlıyoruz, yanınızdayız!' pankartı önünde açıklama yaparken

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
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    KESK Ankara Şubeler Platformu, TİS görüşmelerinde MESS’in üç yıllık sözleşme, düşük zam, esnek ve güvencesiz çalışma dayatmalarına karşı eylemlerini devam ettiren ve grev hazırlıklarına başlayan metal işçilerine destek açıklaması yaptı. Dönem Yürütmesi adına BES Ankara 1 No’lu Şube Başkanı İsmet Meydan tarafından yapılan açıklamada, Eylül ayından itibaren süren TİS görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca Birleşik Metal-İş’in 5 Şubat’ta grev kararı aldığına, Türk Metal Sendikasının ise işçiler tarafından greve zorlandığına dikkat çekildi. Meydan, metal işçilerinin aldığı ve almakta olduğu grev kararlarını selamladıklarını ve yanlarında olduklarını belirterek,“Sırtını iktidara dayayarak grevin yasaklanmasını umut eden ve lokavt kararı alan patronların örgütü MESS’i kınıyor, lokavt kararından vazgeçmesini istiyoruz” diye konuştu.

    "BİR KEZ OLSUN İŞÇİLER LEHİNE BİR İŞ YAPIN"

    İktidarın patronları koruyan uygulamalarıyla ‘milli güvenlik açısından tehlikeli veya stratejik sektörler’ gibi bahanelerle birçok işkolunda grevlerin yasaklandığını, ücretlerin baskılandığını, işçilerin yoksullaştığını söyleyen Meydan, bütün yasaklamalara rağmen mücadelelerin sürdüğünü belirtti. Meydan, “AKP iktidarı 18 yıldır bir kez olsun işçi ve emekçiler lehine bir iş yaparak lokavt kararının uygulanmasını yasaklamasını istiyoruz” dedi.

    "İŞÇİ ÖRGÜTLERİ BİRLİKTE TUTUM ALMALI"

    Metal işçilerine sendika ayrımı gözetmeksizin birlikte mücadele ve taleplerinden vazgeçmeme çağrısı yapan Meydan, metal işkolunda örgütlü tüm sendikalara şöyle seslendi: İşçinin sesine kulak verin, insanca yaşanacak ücret ve çalışma koşullarına ilişkin taleplerine sahip çıkın. Patronların birlikteliğine karşı işçilerin örgütleri olarak hep birlikte tutum alın. Bugüne kadar olduğu gibi patronların karşısındaki dağınıklığınızın bedelini işçilere ödetmeyin. (Ankara/EVRENSEL)

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