Sezgin Tanrıkulu, basın kartı iptallerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a sordu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını talep ettiği soru önergesinde, Basın Kartları Komisyonunun Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının ardından AKP tarafından muhalif görülen gazetecilerin basın kartlarının birer birer iptal edildiğini belirterek şu sorulara yanıt istedi:

Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet gazetelerinden basın kartları iptal edilen basın emekçilerinin basın kartları hangi gerekçelerle ve 'Basın Kartı Yönetmeliği'nin hangi maddelerine göre iptal edilmiştir?

Evrensel, BirGün ve Cumhuriyet gazetelerinden basın kartları iptal edilen gazetecilere basın kartı iptaline dair tebliğ yapılmadığı iddiaları doğru mudur?

Enformasyon Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığına bağlanarak ‘İletişim Başkanlığı’ adını alması ve söz konusu düzenlemenin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının bütün basın kartlarını yenilemek için çalışma başlatması akabinde 26 Ocak 2020 tarihi itibariyle toplam kaç gazetecinin basın kartı hangi gerekçe ile iptal edilmiştir? Basın kartı iptal edilen gazetecilerin çalıştıkları gazeteler hangileridir?

Eleştirel yayın yapan gazetelerin çalışanlarının adeta cezalandırılarak basın kartlarının neden iptal edildiğine dair Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kamuoyuna ivedi açıklama yapacak mıdır?

Enformasyon Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığına bağlanarak ‘İletişim Başkanlığı’ adını alması ve söz konusu düzenlemenin yapıldığı tarihten 26 Ocak 2020 tarihine kadar basın kartı almak için başvuru yapan toplam gazeteci sayısı nedir?

Enformasyon Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığına bağlanarak ‘İletişim Başkanlığı’ adını alması ve söz konusu düzenlemenin yapıldığı tarihten 26 Ocak 2020 tarihine kadar basın kartı almak için başvuru yapan gazetecilerden basın kartı iptal edilen (çalıştıkları gazeteler belirtilmek üzere) gazeteci sayısı nedir?

26 Ocak 2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde toplam kaç gazeteci tutukludur?

26 Ocak 2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde toplam kaç gazeteci yaptığı haberler sebebiyle yargılanmaktadır?

26 Ocak 2020 tarihi itibariyle Türkiye dünya genelinde 'Basın Özgürlüğü' sıralamasında kaçıncı sıradadır? (HABER MERKEZİ)

Gazetecilerin basın kartlarının iptaline Twitter'da #gazeteciyim tepkisi

İzmir’de Evrensel’le dayanışma etkinliğinde ortak mücadele vurgusu

İGC ve EGEÇEP'ten basın kartları iptal edilen gazetecilere destek

Gazetecilerin basın kartlarının iptaline Twitter'da #gazeteciyim tepkisi