İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) ve EGEÇEP Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı tarafından basın kartları iptal edilen gazeteciler için yazılı açıklama yaptı.

İGC yaptığı yazılı açıklamada gazeteciliğin her dönemde zorluklarla yürütülen bir meslek olduğu belirtilerek, Gazeteciler her dönemde yazdıklarından, söylediklerinden ötürü baskı gördü, tehdit edildi, hapse atıldı, öldürüldü. Ama mesleğinin gereklerini yerine getirip gerçek anlamda gazetecilik yapan yürekli, onurlu gazeteciler işlerini yapmaktan, gerçekleri dile getirmekten asla vazgeçmedi” denildi.

“BU SÜREÇTE MESLEKTAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Son beş yılda basın kartı iptal edilen gazeteci sayısı 3 bin 804. 685 olduğu hatırlatılan açıklamada, “Gazeteler kimsenin çiftliği, gazeteciler kimsenin emir eri değildir. Sadece gerçekleri yazdıkları, eleştirel yayın yaptıkları için gazetecileri cezalandırmak kimsenin haddine değildir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı şeffaf olmaya, gazetecilerin basın kartlarının neden iptal edildiğini açıklamaya ve bir an önce bu yanlıştan dönmeye davet ediyor, bu süreçte her durumda meslektaşlarımızın yanında olacağımızı bildiriyoruz” ifadelerine yer verildi.

“HABER ALMA HAKKININ KISITLANMASINA SON VERİLMELİDİR”

EGEÇEP ise yaptığı açıklamada, basına yönelik bu cezalandırıcı tutumun, basın özgürlüğüne vurulan bir darbe olduğu belirtilerek, basın kartlarını dağıtma yetkisinin Cumhurbaşkanına bağlı bir komisyonda değil, gazetecilik kuruluşlarında olması gerektiği ifade edildi.

“Haber alma özgürlüğümüzü kısıtlayan bu uygulamalara bir an önce son verilmelidir” denilen açıklamada, basına yönelik baskılar kınandı. (İzmir/EVRENSEL)

Evrensel çalışanlarının basın kartları iptal edildi

İzmir’de Evrensel’le dayanışma etkinliğinde ortak mücadele vurgusu