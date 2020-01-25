25 Ocak 2020 20:02

CHP’li Mahir Polat’tan Evrensel’e destek: Demokrasi mücadelesinde birleşmeliyiz

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat Evrensel’in İzmir bürosuna destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette Basın İlan Kurumunun Evrensel’e baskılarına karşı mücadele gündeme geldi.

CHP Milletvekili Mahir Polat Evrensel'i ziyareti sırasında sohbet ederken

Fotoğraf: Evrensel

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat Evrensel Gazetesi İzmir bürosuna destek ziyaretinde bulundu. Basın İlan Kurumunun Evrensel’e dönük ilan ambargosu ve Evrensel çalışanlarının sarı basın kartının iptal edilmesine karşı gerçekleştirilen ziyarette baskı ve sansür girişimlerine karşı mücadele ve dayanışma gündeme geldi.

Ziyarette konuşan CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Evrensel’e dönük baskıların kabul edilemeyeceğini ifade etti. Gazetecilerin sarı baskın kartının iptal edilmesine de tepki gösteren Polat, hükümetin baskı ve sansür politikalarıyla gazeteciliğe bakışın da değiştiğini söyledi. Gazete ve diğer basılı yayınlara olan ilginin düştüğünü ifade eden Polat, hükümetin görsel medya ile yeni bir nesil yaratma çabasına giriştiğini söyledi.

“SORUNLAR GİZLENEREK ÇÖZÜLMÜYOR”

Hükümetin asıl olarak halkın haber alma hakkını engellediğini vurgulayan Polat, “Haber alma hakkı engellendiği gibi insanların ülkede ne olup bittiğinden haberi yok. İçişleri Bakanlığı depremle ilgili paylaşım yapanları bile tehdit ediyor” dedi. Baskılara karşı halkın demokrasiye olan ihtiyacı ve ilgisinin daha da arttığını dile getiren Polat, “Zulüm arttıkça sonlarının yaklaştığını görüyorum. Sorunlar gizlenerek çözülmüyor. Türkiye’nin nefes almaya ihtiyacı var. Eğitimden sağlığa Türkiye’de her alanda dokunduğunuz yerde sorunlar var. Hepimize düşen demokrasi mücadelesinde birleşmek. Biz her zaman yanınızdayız” dedi.

“DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN EVRENSEL’İN SAVUNULMASI ÖNEMLİ”

Sarı basın kartı iptal edilen Evrensel’in eski İzmir Temsilcisi Emine Uyar ise “Gazetecilik yapmaya çalışanlara yönelik baskılar giderek artıyor. İktidar başka bir gerekçe bulamayınca ekonomik anlamda sıkıştırıyor. 1995 yılından bu yana bizim için ekonomik anlamda zorluklar hep vardı. Biz arkasında herhangi bir sermaye grubu olmayan bir gazeteyiz. Halkın haber alma hakkının korunabilmesi için bu koşullarda Evrensel gibi gazetelere ve gazetecilere sahip çıkılması ve destek verilmesi ülkenin mevcut koşullarda daha iyi bir geleceğin inşası için önemlidir” diye konuştu.

“HÜKÜMET TÜM ARAÇLARIYLA SALDIRIYOR”

Evrensel Editörü Cem Şimşek ise “İktidar sadece Basın İlan Kurumu aracılığıyla değil elinde bulundurduğu tüm araçlarıyla saldırıya geçiyor. İktidarı desteklemeyen tüm basın kurumları hukuk eliyle susturulmaya çalışıyor. Hukuk bile baskı aracı olarak kullanılıyor. Basın İlan Kurumu yönetmeliğinin demokratikleştirilmesi için Meclis’te tartışma yürütülmesi gerekiyor. Bu baskılara karşı Evrensel’le dayanışma gösterilmeli” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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