24 Ocak 2020 10:33

Doğal gaz faturasına öfke sürüyor: Her şeye zam yaparak devlet yönetilmez

İstanbullular, elektrik ve doğal gaza yapılan zamlara öfkeli. Maaşlarının en az 3’te 1’ini faturalara ödediklerini belirten yurttaşlar, "Her şeye zam yaparak devlet yönetilmez" diyor.

Tayfun Ermiş

Tayfun Ermiş | Fotoğraf: MA

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    Erdoğan ALAYUMAT

    Elektrik ve doğal gaza son iki yılda defalarca kez zam yapıldı. Doğalgaza 2018 ve 2019 yılları arasında toplam yüzde 60 zam getirildi. Elektriğe ise 2018 ve 2019 yıllarında toplamda 6 kere zam yapıldı. Sadece 2019 yılında elektriğe yüzde 30 zam geldi. İstanbul'da 4 kişilik bir aile aylık ortalama 200 metreküp doğalgaz tükettiğinde 360 lira gaz faturası öderken, elektrik faturası da ortalama 160 lira geliyor. Gelen zamlar o kadar yüksek ki İstanbul’daki doğal gaz abonelerine faturalarını taksitle ödeme "kolaylığı" getirildi.

    Zamlardan kaynaklı doğal gaz kullanımında düşüş yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Açık Veri Portalı'nın güncel verilerine göre, İstanbul'da doğal gaz tüketimi geçen yıla göre azaldı. Zamlarla zorlanan yurttaş, iktidarın “Ekonomi iyiye gidiyor” söylemine faturalarını göstererek tepki gösterdi. İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Tarlabaşı Mahallesi'nde yaşayan yurttaşların birçoğu ekonomik krizi derinden hissettiklerini belirtti.

    "ÜLKE BU ŞEKİLDE AYAKTA DURMAZ"

    Süleyman Bozkurt

    Süleyman Bozkurt | Fotoğraf: MA

    Asgari ücretli çalışan Süleyman Bozkurt, elektrik, su ve doğalgaza ayda 500 TL’ye yakın para ödediğini ve ay sonunu getirmekte zorluk çektiğini ifade etti. İktidarın ekonomik krizi gizlemeye çalıştığını dile getiren Bozkurt, krizin boyutunu her ay gelen faturalarda gördüklerini söyledi. Doğalgaz, elektrik ve diğer temel ihtiyaçlara zamdan çok indirim yapılması gerektiğini dile getiren Bozkurt, “Ülke bu şekilde ayakta duramaz” dedi.

    "BÖYLE OLMUYOR ARTIK, HİÇBİR ŞEYE YETMİYOR KAZANDIĞIM"

    Kadir Bayar

    Kadir Bayar | Fotoğraf: MA

    Sokakta nohut pilav satarak geçimini sağlayan Kadir Bayar, ayda 10 tane tüp kullandığını, ev faturaları ile birlikte elde bir şey kalmadığını belirterek “Elimizde ne varsa götürdüler” diye dert yandı. Her ay 80 TL ödediği elektrik faturasının bu ay 150 TL geldiğini belirten Bayar, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra 2 kere elektriğe zam yapıldığını hatırlattı. Zamların ya gece ya da yazın ortasında yapıldığını dile getiren Bayar, kış ayları geldiğinde yapılan zamların boyutunu gördüklerini belirtti. Ne yapacaklarını bilmediklerini ifade eden Bayar, “İktidar, boynumuza tasma koymuş nereye isterse oraya çekiyor. Ama böyle de olmuyor artık. Çalışıyoruz, çalışmıyoruz boş. Hiçbir şeye yetmiyor kazandığım” diye tepki gösterdi.

    "HER ŞEYİ HALKIN SIRTINA YÜKLEMEK OLMAZ"

    Ersin Öztop

    Ersin Öztop | Fotoğraf: MA

    Aylık 800 TL fatura ödemesi yaptığını belirten Ersin Öztop adlı yurttaş ise “Aylık asgari ücrete çalışan biri bu faturaları nasıl ödesin? Ev kirasını mı ödesin, faturalara mı yetişsin” diye sordu. Aylık kazancının 3 bin TL olduğunu söyleyen Öztop, borç içinde yaşadığını belirtti. Hükümetin asgari ücrete 200 TL zam yaptığını, ancak temel ihtiyaçlara gelen zammın ortalama 300 TL olduğunu ifade eden Öztop, doğal gaz faturasını halen ödeyemediğini aktardı. Geçen sene 400 ile 450 arasında elektrik, su ve doğalgaz faturası ödediğini ancak bu sene sadece 800 TL doğal gaz faturası geldiğini sözlerine ekleyen Öztop, “Hükümetin acilen bir düzenleme yapması gerekiyor. Hadi bizim yine elimiz ayağımız tutuyor ama binlerce insan sefalet içinde yaşıyor, her şeyi halkın sırtına yüklemek olmaz” dedi.

    "125 TL GELEN FATURA 350 TL OLDU"

    İbrahim Sarı isimli yurttaş da geçen ay 355 TL doğalgaz, 70 TL de elektrik faturası geldiğini, daha soğuk geçen ocak ayı faturasının ne kadar geleceğini ise bilmediğini dile getirdi. Geçinemediğini ifade eden Sarı, ne yapacağını kara kara düşündüğünü belirtti.

    Hasan Kılıç

    Hasan Kılıç | Fotoğraf: MA

    Hasan Kılıç adlı yurttaş da her ay 125 TL gelen doğalgaz faturasının bu ay 350 TL olduğunu söyleyerek geçinebilmek için geçmişte kazandıklarını satmak zorunda kaldığını vurguladı.

    "HİZMETTEN BAŞKASI YARARLANIYOR"

    Halil Açıkgöz

    Halil Açıkgöz | Fotoğraf: MA

    Devletin zam yaparak halkın sırtında yük olduğunu ifade eden Halil Açıkgöz adlı yurttaş, “Her şeye zam yapmakla olmaz. Halkın en çok kullandığı şeylere zam yaparak devlet yönetilmez. O yüzden bu işe bir çare bulmaları gerekiyor” diye konuştu.

    404 TL doğalgaz faturası geldiğini dile getiren Tayfun Ermiş adlı yurttaş da “Daha önce 200 ile 250 TL arasında gelen fatura bir anda 404 TL oldu. Evde ben, eşim ve 2 çocuğum var. Bunu nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum” şeklinde konuştu. Elindeki doğalgaz faturasını göstererek, “Devletin askerliğini yapan biz, vergilerini ödeyen biz ama hizmetlerden başkaları yararlanıyor. Böyle adalet olmaz” diyerek isyan etti. (İstanbul/MA)

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