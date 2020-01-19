"Faturalar nedeniyle vatandaş doğal gazı kapattı, tek odada yaşamaya başladı"

Havaların soğumasıyla birlikte ısınmak için doğal gaz kullanan vatandaşlar gelen faturalarla şok oldu. Aralık ve ocak aylarına ait faturaların yüksek gelmesi, vatandaşı kelimenin tam anlamıyla isyan ettirdi.

Sosyal medyada isyanını dile getiren vatandaşlar faturalarını paylaşıp, çalışana ve emekliye yüzde 5 zam verildiğini hatırlatarak, doğal gaza en az yüzde 30 zam yapıldığını belirtti. Bazı vatandaşlar ise faturaların 2 katına çıkmasına rağmen ısınamadıklarını vurgulayarak, “Isınmak artık lüks oldu” dedi.

Sosyal medyada doğal gaz faturalarını paylaşan vatandaşlar, KDV tutarlarının da yüksek olduğuna dikkat çektiler. 800 TL fatura gelen bir vatandaş, 130 TL'lik KDV ödediğini belirterek “Donarak ölelim biz” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl ağustos ayında doğal gaza yüzde 14.97 ve eylül ayında yüzde 14.90 oranlarında zam yapılmıştı. Böylece 2019'da yapılan toplam zam oranı yüzde 32.1'e çıkmıştı. 2018'de de yapılan yaklaşık yüzde 30'luk zamla birlikte, son 2 yılda doğal gazdaki fiyat artışı yüzde 65'i geçti.

VATANDAŞ TEK ODADA YAŞAMAYA BAŞLADI

Sözcü’den Taylan Büyükşahin’in haberine göre; tüm dünyada doğal gaz fiyatlarının azaldığını, Türkiye'de ise arttığını söyleyen CHP Balıkesir Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Enerji Başdanışmanı Ahmet Akın, iktidarın enerji politikalarının vatandaşa değil, yandaşa çalıştığını, kamunun israfının vatandaşın omzuna yüklendiğini belirtti. Yüksek faturalar nedeniyle sobaya dönüldüğünü anlatan Akın, kendi seçim bölgesi Balıkesir'de vatandaşların doğal gazı kapatarak evde ailece tek odada yaşamaya başladığını dile getirdi. (HABER MERKEZİ)