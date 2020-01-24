Bosch işçisi: Evdeki petekleri söktüm doğal gaz sobasına döndüm

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

Bursa’da kurulu Bosch’ta çalışan Türk Metal üyesi işçiler yoksulluğun her geçen gün daha fazla kendini hissettirdiğini söyledi. Doğal gaza gelen zam nedeniyle petekleri sökerek doğal gaz sobasına döndüğünü söyleyen bir işçi, arkadaşlarının garson ve hamal olarak ek iş yaptığını anlattı. Grev kararının alınmasını ve etkili eylemler yapılmasını isteyen işçiler, “Eğer biz zorlarsak sendika adım atıyor. Zorlamazsak bildiğini okuyor” dedi.

MESS’in dayattığı 3 yıllık sözleşmeyi ve düşük zammı asla kabul etmeyeceklerini söyleyen bir Bosch işçisi, “Sendikacılar, ‘Bizleri masada çok sıkıştırıyorlar’ diyor. Madem onlar sizi masada sıkıştırıyor siz de fabrikalarda etkili eylemlerle onları sıkıştırın. Hamleler karşılıklı atılsın bakalım kim kazanıyor” dedi. Bursa’da yapılan mitingde grev tarihinin açıklanmasını beklediklerini ama açıklanmadığını anlatan işçi, “Madem grev kararını açıklamadınız fabrikayı dar etmelisiniz patronlara. 30 dakika üretimi durdurma sonrasında 1 saat olsun ve artarak devam etsin” önerisinde bulundu.

ETKİLİ EYLEMLER MESS’E GERİ ADIM ATTIRIR

Onaylarının olmadığı bir sözleşmeyi kabul etmeyeceklerini dile getiren bir başka işçi, “Bugün 30 dakika üretimi durdurduk yarın ne yapacağız belli değil. Genel Başkan Pevrul Kavlak eylemlerimiz artarak devam edecek diyor ama nasıl olacak? Fabrika içinde benim gözlemim doğru düzgün bir hazırlık yok” diye konuştu. Sendikacıların fabrikada “Grev yasaklansa da bizi çalıştıramazlar” dediğini aktaran işçi, şunları söyledi: “Çalıştıramazlar da bu nasıl olacak? İşçilere biz şöyle yapacağız diyen yok. Ben mitingde grev yasaklarını tanımayacağız demesini beklerdim Pevrul Kavlak’ın. Şunu net söyleyeyim eğer sendika kararlı olduğunu göstersin MESS’in dayatmaları da hükümetin grev yasağı da dağılır gider.”

ZORLARSAK SENDİKA HAREKETE GEÇER

Türk Metal’in örgütlendiği, patronun ise sendikayı kabul etmediği Akwel fabrikasında işçilerin üretimi durdurduğunu hatırlatan bir başka işçi ise, “Orada da Türk Metal örgütleniyor ve eylem sendikanın çağrısıyla yapılıyor. Şimdi kimse bize üretimi durdurmak yasal değil yok cezası var yok demesin. Yapmak isteyince oluyor. Eğer biz zorlarsak sendika adım atıyor. Zorlamazsak sendika bildiğini okuyor. Bugün fabrikada grev aşamasında ne olacak, bizim haklarımız neler, lokavt nedir bunları temsilcilere sorup hazırlık yapmalıyız” dedi.

PETEKLERİ SÖKTÜM SOBAYA GEÇTİM

İşçilerin zamlar ve hayat pahalılığı karşısında ne tür zorluklar çektiğini sorduğumuz Bosch işçileri; “Ek gelir olmadan kimse evini geçiremez” diyor. Düğüne gittiğinde garson olarak çalışanların fabrikadaki mesai arkadaşı olduğunu söyleyen bir Bosch işçisi ve şunları söyledi: “Hamallık yapan arkadaşlarım var. Eskiden tek maaşla evi geçindirirken şimdi bu mümkün değil eşinde çalışmak zorunda.”

Artan doğa gaz faturalarına karşı önlem olarak petekleri söküp doğal gaz sobasına çevirdiğini anlatan bir başka işçi, “Sigara içenler sarmaya sigaraya döndü” dedi. Üniversitede okuyan çocuğunun bu yıl okulu bitireceğini söyleyen başka bir işçi ise “En azından okul bitince biraz masrafım azalacak” dedi. “Ya okulu bir yıl uzatırsa?” dediğimizde ise gülerek “Bak onu hiç düşünmemiştim” diyerek bir yıl daha masrafı nasıl karşılayacağının hesabını yapmaya başladı.

İstanbul İşçi Sendikaları Şubeler Platformu: Metal işçilerinin yanındayız

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