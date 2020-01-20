Kış aylarında geçim sıkıntısı asgari ücretliler ve emekliler için katlandı. Ankara’da doğal gaz faturası ev kirasının yarısına ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba durumu şöyle yorumladı: Kira ve faturalardan geriye sadece ekmek parası kalıyor.

Son 1,5 yılda elektrik faturalarına gelen zamların toplamı yüzde 70’i bulurken, doğal gaz ise yüzde 53,8 zamlandı. TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verilerine göre, ev sahipleri kiralara yüzde 15,18 oranında zam yapabilecek.

Ankara’da yaşamını sürdüren en düşük maaşlı memur ve işçi emeklileri ile asgari ücretle geçimin sürdürenlerin kış aylarında elektrik ve doğal gaz faturaları için ödediği tutarı hesaplayan Ağbaba, "Doğal gazda ortalama 456 TL, elektrik faturası için ortalama 145 TL, 1000 TL ev kirası yüzde 15,18 zam ile 1150 TL ödediği düşünüldüğünde elektrik, doğal gaz ve kira için ödenen toplam tutar 1751 TL’yi bulmaktadır. Faturalar ve ev kirası için ortalama ödenen tutar göz önüne alındığında, asgari ücretlinin yaşamını sürdürebilmesi için elinde kalan tutar 573 TL, en düşük memur emekli maaşı ile geçimini sürdüren bir ailenin elinde kalan tutar 809 TL’dir. En düşük işçi emeklisinin maaşı ise kira ve faturaları ödeyebilmesi için 496 TL’ye daha ihtiyaç duymaktadır”

"YAŞAMI SÜRDÜRMEK İMKANSIZ"

Toplam faturadaki kabarma karşında Ağbaba şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yeni yılda en düşük memur emeklisine 134 ve en düşük işçi emeklisine ise 77 TL zam yapıldığını düşündüğümüzde, yüksek faturalar ve kira oranlara gelen zamlar ile 2020 yılında en düşük maaşı alan memur ve işçi emeklilerin yaşamını sürdürmesi neredeyse imkansızdır. Aynı durum 2020 yılı için belirlenen 2 bin 324 TL asgari ücret ile geçimini sağlayan çalışanlar içinde geçerlidir" (Ankara/EVRENSEL)

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