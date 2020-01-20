20 Ocak 2020 19:40

Ankara’da doğal gaz faturası ev kirasının yarısına ulaştı

Ankara'da yeni zamlarla doğal gaz faturası bir evin kira bedelinin yarısına ulaştı. CHP'li Veli Ağbaba, "Kira ve faturalardan geriye sadece ekmek parası kalıyor" dedi.

Fotoğraf: Pixabay

    • Paylaş

    Kış aylarında geçim sıkıntısı asgari ücretliler ve emekliler için katlandı. Ankara’da doğal gaz faturası ev kirasının yarısına ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba durumu şöyle yorumladı: Kira ve faturalardan geriye sadece ekmek parası kalıyor.

    Son 1,5 yılda elektrik faturalarına gelen zamların toplamı yüzde 70’i bulurken, doğal gaz ise yüzde 53,8 zamlandı. TÜİK’in açıkladığı son enflasyon verilerine göre, ev sahipleri kiralara yüzde 15,18 oranında zam yapabilecek.

    Ankara’da yaşamını sürdüren en düşük maaşlı memur ve işçi emeklileri ile asgari ücretle geçimin sürdürenlerin kış aylarında elektrik ve doğal gaz faturaları için ödediği tutarı hesaplayan Ağbaba, "Doğal gazda ortalama 456 TL, elektrik faturası için ortalama 145 TL, 1000 TL ev kirası yüzde 15,18 zam ile 1150 TL ödediği düşünüldüğünde elektrik, doğal gaz ve kira için ödenen toplam tutar 1751 TL’yi bulmaktadır. Faturalar ve ev kirası için ortalama ödenen tutar göz önüne alındığında, asgari ücretlinin yaşamını sürdürebilmesi için elinde kalan tutar 573 TL, en düşük memur emekli maaşı ile geçimini sürdüren bir ailenin elinde kalan tutar 809 TL’dir. En düşük işçi emeklisinin maaşı ise kira ve faturaları ödeyebilmesi için 496 TL’ye daha ihtiyaç duymaktadır”

    "YAŞAMI SÜRDÜRMEK İMKANSIZ"

    Toplam faturadaki kabarma karşında Ağbaba şu değerlendirmeyi yaptı:

    "Yeni yılda en düşük memur emeklisine 134 ve en düşük işçi emeklisine ise 77 TL zam yapıldığını düşündüğümüzde, yüksek faturalar ve kira oranlara gelen zamlar ile 2020 yılında en düşük maaşı alan memur ve işçi emeklilerin yaşamını sürdürmesi neredeyse imkansızdır. Aynı durum 2020 yılı için belirlenen 2 bin 324 TL asgari ücret ile geçimini sağlayan çalışanlar içinde geçerlidir" (Ankara/EVRENSEL)

    "Faturalar nedeniyle vatandaş doğal gazı kapattı, tek odada yaşamaya başladı"

    "Faturalar nedeniyle vatandaş doğal gazı kapattı, tek odada yaşamaya başladı"

    Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarına yüzde 20 zam

    Elektrik, su ve doğal gaz sayaçlarına yüzde 20 zam

    Doğal gaza iki yılda yüzde 64 zam geldi

    Doğal gaza iki yılda yüzde 64 zam geldi

    Avcılar Belediyesi işçileri yeni fatura ödemek istemiyor

    Avcılar Belediyesi işçileri yeni fatura ödemek istemiyor

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Şehirler arası yolcu taşıyan 351 otobüs trafikten men edildi
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    2019 iş cinayetleri: Rakam değil birer can – I: 1’in hikayesi

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Yaşamı ve insan onurunu savunmak

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Algıda seçicilik ve göç kervanı

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    NBA’de sezon ortası ödülleri

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Eğitim eğitim eğitim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Metal işçilerinin Bursa’daki mitinginin gösterdikleri
    Metal işçilerinin Bursa’daki mitinginin gösterdikleri

    Sinan Ceviz, Bursa'da düzenlenen metal işçilerinin mitingine ilişkin izlenimlerini yazdı.

    Hayrettin Karaca ağaçlar gibi ayakta öldü...
    Hayrettin Karaca ağaçlar gibi ayakta öldü...

    Özer Akdemir, 97 yaşında yaşamını yitiren TEMA Vakfı'nın kurucusu Hayrettin Karaca'yı yazdı.

    Türk Telekom: Erişim sorunu siber saldırıdan kaynaklanıyor
    Türk Telekom: Erişim sorunu siber saldırıdan kaynaklanıyor

    Türk Telekom, kullanıcılarının Google servislerine erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, sorunun siber saldırıdan kaynaklandığı belirtildi.

    Erdoğan'ın memleketinde köylüler HES şantiyesini bastı, makineleri dışarı çıkarttı
    Erdoğan'ın memleketinde köylüler HES şantiyesini bastı, makineleri dışarı çıkarttı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babasının memleketi olan Rize Güneysu Gürgen Köyü'nde yurttaşlar HES şantiyesini bastı, iş makinelerini alandan dışarı çıkararak nöbete başladı.

    Gülistan Doku raporu: Soruşturmayı şüphelinin babasının görev yaptığı karakol yapıyor
    Gülistan Doku raporu: Soruşturmayı şüphelinin babasının görev yaptığı karakol yapıyor

    Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı, Dersim’de 16 gündür kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku’ya ilişkin yaptığı inceleme ve gözlem sonuçlarını paylaştı.

    Tencerede et gaynamıyor bizim
    Tencerede et gaynamıyor bizim

    Turan Kara, Bursa'da düzenlenen metal işçilerinin mitingine ilişkin izlenimlerini yazdı.

    Ankara-İzmir YHT hattında obruk tehlikesi: Bu kez insanlar ölmeden önlem alın
    Ankara-İzmir YHT hattında obruk tehlikesi: Bu kez insanlar ölmeden önlem alın

    Jeoloji Mühendisleri Odası, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı üzerindeki köylerde obruklar oluştuğuna dikkat çekerek, önelm alınmasını istedi.

    3'üncü köprüden geçmeyen araçlar için halkın cebinden 1,6 milyar lira daha çıkacak
    3'üncü köprüden geçmeyen araçlar için halkın cebinden 1,6 milyar lira daha çıkacak

    2019 yılının ikinci yarısında Yavuz Sultan Selim Köprüsünden araç geçiş garantisinin altında araç geçmesi sebebiyle, yüklenici firmaya 1 milyar 600 bin lira ödenecek.

    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Lale Plak kapandı
    Lale Plak kapandı
    Bodrum katı sahnelerden Fecr Tiyatro Festivali’ne
    Bodrum katı sahnelerden Fecr Tiyatro Festivali’ne
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    ‘Dindar ve Kindar’ın Yazarı Mert Taşçılar: Amaç eğitmek değil, devşirmek oldu
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    Katillerin ve maktullerin öyküleri
    GÜNCELLENDİ
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    'Bocuk Gecesi' nedir, ne zaman kutlanır?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de boşanmak isteyen bir kadın katledilmek istendi
    İzmir’de boşanmak isteyen bir kadın katledilmek istendi

    İzmir’in Dikili ilçesinde Murat S. adlı erkek kendisinden boşanmak isteyen eşi Leyla S.'yi ateşli silahla ağır yaraladı.

    BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık
    BELGEM öğretmenleri: Örgütlü hareket etmenin sonucunu aldık

    BELGEM'de çalışan öğretmenlere mevcut çalışma koşulları ve tam zamanlı kadroya geçişleriyle ilgili duygularını sorduk.

    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi
    Denizli Ekmek ve Gül: Seda’nın ölümü kreş talebinin önemini gösterdi

    Denizli Ekmek ve Gül Kadın Grubu, sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Seda Kesikbaş’ın ölümü ile kreş talebinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığına dikkat çekti.

    Baran Tursun Vakfına açılan davalar için AYM hak ihlali kararı verdi
    Baran Tursun Vakfına açılan davalar için AYM hak ihlali kararı verdi

    Anayasa Mahkemesi, Baran Tursun Vakfına (BTV), polis ve devlet şiddeti ile yaşamını yitirenlere ilişkin hazırladığı raporlar nedeniyle dava açılmasına “hak ihlali” dedi.

    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış
    İzmir’de yaşamını sonlandıran kadın eski patronunun tacizine maruz kalmış

    İzmir Çiğli’de hayatını sonlandıran Şengül K., ardında bıraktığı notta eski patronunun tacizine uğradığını yazmış.

    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı
    Denizli'de Büyük Menderes için çözüm yolları arandı

    Denizli’de düzenlenen “Büyük Menderes Nasıl Kurtulur” panelinde ekoloji mücadelesinin siyasi bir mücadele olduğu ve siyasetten ayrı düşünülemeyeceği vurgusu öne çıktı.