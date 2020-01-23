Gazeteci Kenan Kırkaya: Akit hedef gösterdikten sonra dava açıldı

Hakkında açılan davada savunma yapan gazeteci Kenan Kırkaya, yıllardır gazetecilik yaptığını ve benzer davalara maruz kaldığını belirterek, söz konusu davanın ise Akit gazetesinin kendisini hedef göstermesi üzerine açıldığını söyledi.

Gazeteci Kenan Kırkaya hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması, Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Kırkaya ve avukatı Nuray Özdoğan’ın hazır bulunduğu duruşmayı gazeteci Hüseyin Aykol da izledi.

Kimlik tespitiyle başlayan duruşmada söz alan gazeteci Kırkaya, daha önce emniyette verdiği ifadeyi tekrarlayarak, paylaştığı iddia edilen paylaşımların kendisine ait olmadığını söyledi. Cezaevinde iken Facebook hesabının hacklendiğini söyleyen Kırkaya, “Ben cezaevinde iken hesabımdan paylaşımlar yapıldı. Bu paylaşımların tarihleri çok eski olduğu için paylaşıp paylaşmadığımı hatırlamıyorum” dedi.

‘AKİT HEDEF GÖSTERDİ’

Soruşturma kapsamında 2018 yılının Aralık ayında evinin basıldığını ve gözaltına alındığını hatırlatan Kırkaya, dava dosyasının Yeni Yaşam gazetesine yazdığı bir yazıdan kaynaklı Akit gazetesinin hedef göstermesi ardından açıldığını belirtti. Bunun bir tesadüf olmayacağını belirten Kırkaya, yıllardır gazetecilik yaptığını ve benzer davalara maruz kaldığını da sözlerine ekledi.

İddianameye konu paylaşımlarında haber paylaşımı olduğunu ve şahsına yönelik sistematik bir saldırı olduğunu ifade eden Kırkaya, gazetecilik faaliyetleri yürüttüğünü belirterek beraat talebinde bulundu.

‘HACKLENEN BİR HESAP KİŞİYE AİT OLAMAZ’

Söz alan avukatı Nuray Özdoğan, müvekkilinin beyanlarına katıldığını belirterek, “Paylaşımların tarihleri 2014, 2015, 2017’e ait. Kolluk tarafından çok rahat ulaşılmasına rağmen müvekkilim evi basılarak gözaltına alınmıştır. Bir çocuk babasıdır. Açık kaynak araştırma tutanağına ilişkin usulde hukuksuzluklar yapılmıştır. Müvekkilim kollukta hesabının hacklendiğine dair bilgi vermesine rağmen hacklenip hecklenmediği araştırılmamıştır. Bu konuda hem kovuşturma hem de soruşturma aşaması hukuka aykırı yürütülmüştür. Hacklenen bir hesap kişiye ait olduğu kabul edilemez” diye konuştu.

Öte yandan iddianameye konu olan paylaşımların haber niteliği taşıdığını da belirten Özdoğan müvekkilinin beraatını talep etti.

Savcı Kırkaya’nın “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla cezalandırılmasını istedi. Söz alan avukat Özdoğan, iddia makamının talebi sonrası esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, avukatın esasa ilişkin süre talebini kabul ederek, bir sonraki duruşmayı 5 Mart’a erteledi. (Ankara/MA)