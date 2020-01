Grup Yorum üyelerinin aileleri: Her dakika kritik öneme sahip

Sürdürdükleri açlık grevlerini ölüm orucuna dönüştüren Grup Yorum üyelerinin aileleri, her dakikanın artık hayati bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Çocuklarımız on binlerce kişiye konserler verdi. On binler artık çocuklarımızın çığlıklarını duysun” çağrısında bulundu.

Grup Yorum üyeleri, tutuklu üyelerinin serbest bırakılması, İçişleri Bakanlığı tarafından haklarında çıkarılan yakalama kararlarının kaldırılması, konser yasaklarının son bulması için 218 günü aşkındır açlık grevinde. Tutuklu bulunduğu Silivri 9 No’lu Kapalı Cezaevi’nde açlık grevi eylemini ölüm orucuna çeviren İbrahim Gökçek’in eylemi 218’inci günü geride bıraktı. Aynı taleplerle ölüm orucunda olan Helin Bölek’in eylemi ise 215'inci günü geride bıraktı.

‘GÖZLERİMİN ÖNÜNDE ERİYOR’

Ölüm orucu eylemini evinde sürdüren Helin Bölek’in annesi Aygül Bilgi, kızının sağlık durumunun kritik aşamaya geldiğini söyledi. Kızı Bölek’in gözlerinin önünde eridiğini ve eridiği her hücresini bir anne olarak hissettiğini dile getiren Bilgi, bu durumun kendisine çok acı verdiğini ifade etti. Bölek’in sağlık durumu hakkında da bilgi veren Bilgi, “Kızım yanımda olduğu için 7- 24 her türlü durumunu gözlemleyebiliyorum. Sinir uçlarındaki iltihaplanmadan dolayı vücudunun değişik yerlerinde ağrıları var. Bu ağrılar gece uyumasına engel oluyor. Bu durumda halsizlik ve yorgunluk olmasına neden oluyor. Yine aşırı kilo kaybetti. Mide bulantısı, baş ağrısı, ışık ve koku hassasiyeti arttı” dedi. İbrahim Gökçek’in babası Ahmet Gökçek ise “Binlerce kişiye verdiği konserleri o güzel günleri özlediğini ve o günleri tekrar görmek istediğini söyledi. O güzel konserlerde buluşma ümidinin eyleminde kendisini dirençli kıldığını aktardı” dedi. Gökçek, çocuklarının eylemlerinin artık kritik aşamayı geçtiğini ve her dakikanın hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şu çağrı yaptı: “Bu insanlardan evlatlarımıza ses vermelerini istiyoruz. On binlerin artık çocuklarımızın çığlıklarını duymasını istiyoruz. O sahneleri paylaşan arkadaşların, şarkıcıların bu günlerde destek çıkmasını istiyoruz. Kimin elinden ne geliyorsa artık yapması lazım.” (İstanbul/MA)