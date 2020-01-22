Evimiz yanıyor!

Murat DOĞU

İstanbul

Avustralya’dan Brezilya’ya kadar dünyanın birçok yerinde yaşanan yangınların sayısı her yıl artış gösteriyor. Peki, farklı kıtalarda yaşanan bu doğa faciaları birbirlerinden bağımsız gerçekleşen ve güncel üretim anlayışından bağımsız olaylar olarak düşünmek ne kadar gerçekçi bir yaklaşım olur? Fridays for Future, Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi, Eko-Öğrenci ve İstanbul Vegan İnisiyatifi yaşanan bu doğa facialarının fosil açgözlülüğü ve üretim anlayışı temelli ortaya çıkan küresel ısınmadan dolayı gerçekleştiğine dikkat çekmek için Avustralya Başkonsolosluğu önünde 17 Ocak Cuma günü basın açıklaması yapmak için bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasında Avustralya’daki yaz yangınlarının küresel ısınmadan bağımsız düşünülemeyeceğini 80 bine ulaşan yaz yangınlarının bunu net bir şekilde gösterdiği söylendi.

Eylemde çoğunluğu lise ve ortaokul öğrencileri oluşturmaktaydı. Öğrenciler hazırladıkları dövizlerle, yaptıkları makyajlarla ve kullandıkları sloganlarıyla küresel iklim krizinin Avustralya’daki yangınlarla bağına vurgu yaptı.

“BİR ARAYA GELEREK DEĞİŞİR”

Fridays For Future’dan lise öğrencileri Birce ve Duru, 1 haftadan 17 haftalara çıkan yangın sürelerinin küresel ısınma ve onun nedeni olan büyük şirketlerin üretim anlayışlarından bağımsız düşünülmemesi gerektiğini söylediler. “Şu an insan yaşamı olarak eşikteyiz. Bunu çözebilmek için şirketlerin kendi kendilerine harekete geçme ihtimalleri yok. Ancak herkes bu gerçekleri bilerek ve bir araya gelerek bu durumu değiştirebilir” diye eklediler.

Ortaokul öğrencileri olan Yağmur ve Ece ise yaşanan bu doğal facialara dikkat çekilmesi için bir araya gelip böyle eylemler yapılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin acilen Paris İklim Anlaşmasına taraf olması ve İklim Acil Planının İlan edilmesi gerektiğini söyledi.

Çiğdem Özbaş, Avustralya’nın ekonomik gelirinin büyük bir çoğunluğunu turizmden elde etmesine rağmen kömür lobisinin sermayedarlarının çıkarlarına göre hareket edildiğinden ve bu çıkarlar çerçevesinde doğal kaynakların kirletildiğine değindi. Dünya genelinde yaşanan iklim krizinin çözülebilmesinin ancak mücadele etmekle çözülebileceğini vurgulayan Özbaş, “isyan etmekten başka çaremiz yok, bu yüzden bugün buradayız” dedi.

“ASIL SORUMLU KAPİTALİZM”

Lise öğrencisi Tibet ise iklim krizinin asıl sorumlusunun kapitalizm olduğunu ve Avustralya’daki kömür şirketlerinin daha fazla kömür için doğayı katlettiğini, insan haklarını ihlal ettiğini söyledi. “Karar alan insanlar, artık bilim insanlarının yaptığı açıklamalara kulak vermeli” diye vurgulayan Tibet, sürdürebilir, yeşil bir ekonomi modelinin uygulanması gerektiğini ekledi.

Lise son sınıf bir öğrenci ise “İklim krizinin nedenleri arasında fosil yakıtların her geçen gün daha fazla kullanılması; bu fosil yakıtların toprak altında kalmasını istemeyen insanların para hırsı ve açgözlülükleri var. Küresel iklim krizinin sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başladık. Bu dünyaya karşı hepimiz sorumluyuz bu sonuçlara karşı bir şeyler yapmalı ve harekete geçmeliyiz” dedi.

Basın açıklamasını izlemek için gelen üniversite öğrencileri Umut ve Benjamin ise açıklamada söylenenlere katıldıklarını belirttiler. Bu sorunun bağımsız orman yangınları olarak düşünülmemesi gerektiğini, talep ve üretim ilişkilerinin ortaya çıkardığı küresel ısınmanın bir sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylediler.

Evrensel