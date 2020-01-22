22 Ocak 2020 13:32

Evimiz yanıyor!

Yaşanan doğa facialarının üretim anlayışı temelli ortaya çıkan küresel ısınmadan kaynaklı gerçekleştiğine dikkat çekmek için Avustralya Başkonsolosluğu önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Evrensel

    • Paylaş

    Murat DOĞU

    İstanbul

     

    Avustralya’dan Brezilya’ya kadar dünyanın birçok yerinde yaşanan yangınların sayısı her yıl artış gösteriyor. Peki, farklı kıtalarda yaşanan bu doğa faciaları birbirlerinden bağımsız gerçekleşen ve güncel üretim anlayışından bağımsız olaylar olarak düşünmek ne kadar gerçekçi bir yaklaşım olur? Fridays for Future, Hayvanlarla Dayanışma İnisiyatifi, Eko-Öğrenci ve İstanbul Vegan İnisiyatifi yaşanan bu doğa facialarının fosil açgözlülüğü ve üretim anlayışı temelli ortaya çıkan küresel ısınmadan dolayı gerçekleştiğine dikkat çekmek için Avustralya Başkonsolosluğu önünde 17 Ocak Cuma günü basın açıklaması yapmak için bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasında Avustralya’daki yaz yangınlarının küresel ısınmadan bağımsız düşünülemeyeceğini 80 bine ulaşan yaz yangınlarının bunu net bir şekilde gösterdiği söylendi.

    Eylemde çoğunluğu lise ve ortaokul öğrencileri oluşturmaktaydı. Öğrenciler hazırladıkları dövizlerle, yaptıkları makyajlarla ve kullandıkları sloganlarıyla küresel iklim krizinin Avustralya’daki yangınlarla bağına vurgu yaptı.

    “BİR ARAYA GELEREK DEĞİŞİR”

    Fridays For Future’dan lise öğrencileri Birce ve Duru, 1 haftadan 17 haftalara çıkan yangın sürelerinin küresel ısınma ve onun nedeni olan büyük şirketlerin üretim anlayışlarından bağımsız düşünülmemesi gerektiğini söylediler. “Şu an insan yaşamı olarak eşikteyiz. Bunu çözebilmek için şirketlerin kendi kendilerine harekete geçme ihtimalleri yok. Ancak herkes bu gerçekleri bilerek ve bir araya gelerek bu durumu değiştirebilir” diye eklediler.

    Ortaokul öğrencileri olan Yağmur ve Ece ise yaşanan bu doğal facialara dikkat çekilmesi için bir araya gelip böyle eylemler yapılmasının önemine dikkat çekti. Türkiye’nin acilen Paris İklim Anlaşmasına taraf olması ve İklim Acil Planının İlan edilmesi gerektiğini söyledi.

    Çiğdem Özbaş, Avustralya’nın ekonomik gelirinin büyük bir çoğunluğunu turizmden elde etmesine rağmen kömür lobisinin sermayedarlarının çıkarlarına göre hareket edildiğinden ve bu çıkarlar çerçevesinde doğal kaynakların kirletildiğine değindi. Dünya genelinde yaşanan iklim krizinin çözülebilmesinin ancak mücadele etmekle çözülebileceğini vurgulayan Özbaş, “isyan etmekten başka çaremiz yok, bu yüzden bugün buradayız” dedi.

    “ASIL SORUMLU KAPİTALİZM”

    Lise öğrencisi Tibet ise iklim krizinin asıl sorumlusunun kapitalizm olduğunu ve Avustralya’daki kömür şirketlerinin daha fazla kömür için doğayı katlettiğini, insan haklarını ihlal ettiğini söyledi. “Karar alan insanlar, artık bilim insanlarının yaptığı açıklamalara kulak vermeli” diye vurgulayan Tibet, sürdürebilir, yeşil bir ekonomi modelinin uygulanması gerektiğini ekledi.

    Lise son sınıf bir öğrenci ise “İklim krizinin nedenleri arasında fosil yakıtların her geçen gün daha fazla kullanılması; bu fosil yakıtların toprak altında kalmasını istemeyen insanların para hırsı ve açgözlülükleri var. Küresel iklim krizinin sonuçlarını yavaş yavaş görmeye başladık. Bu dünyaya karşı hepimiz sorumluyuz bu sonuçlara karşı bir şeyler yapmalı ve harekete geçmeliyiz” dedi.

    Basın açıklamasını izlemek için gelen üniversite öğrencileri Umut ve Benjamin ise açıklamada söylenenlere katıldıklarını belirttiler. Bu sorunun bağımsız orman yangınları olarak düşünülmemesi gerektiğini, talep ve üretim ilişkilerinin ortaya çıkardığı küresel ısınmanın bir sonucu olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylediler.

    Evrensel

     

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Üniversiteli gençlerden Evrensel’e destek: Evrensel susmayacak
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    En büyük kapitalistler yeni günahlara yer açmak için Davos’ta günah çıkarıyor

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    BİK, SETA operasyonu ile kuruluş gerekçelerini inkar etti

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    Örgütsüzlük bir işçi sağlığı sorunudur!

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Güvenlik soruşturması

     M. Sinan BİRDAL
    M. Sinan BİRDAL

    Rusya ve Akdeniz

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Duvarsız hekimlik
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Trelleborg grevi 44. gününde kazanımla sonuçlandı
    Trelleborg grevi 44. gününde kazanımla sonuçlandı

    Kocaeli Gebze’de kurulu Trelleborg’da işçilerin hakları için başlattığı grev 44. gününde kazanımla sonuçlandı.

    Üniversiteli gençlerden Evrensel’e destek: Evrensel susmayacak
    Üniversiteli gençlerden Evrensel’e destek: Evrensel susmayacak

    İstanbul’da çeşitli üniversitelerden gençler, Basın İlan Kurumunun ilan ambargosuna karşı başlatılan dayanışma kampanyasına destek verdi.

    Akwel’de işçiler, işten atmalara karşı üretimi durdurdu
    Akwel’de işçiler, işten atmalara karşı üretimi durdurdu

    Akwel fabrikasında işçiler, patronun sendikalaşan bir çalışma arkadaşlarını daha işten çıkarması üzerine üretimi durdurdu.

    GÜNCELLENDİ
    İşçilerin taleplerini yok sayan metal patronları lokavt kararı aldı
    İşçilerin taleplerini yok sayan metal patronları lokavt kararı aldı

    Metal işçilerine sefalet zammı ve 3 yıllık sözleşme dayatmasında bulunan metal patronlarının sendikası MESS lokavt kararı aldı.

    Fransa’da elektrik işçileri Paris’in elektriğini kesti; kent karanlığa gömüldü
    Fransa’da elektrik işçileri Paris’in elektriğini kesti; kent karanlığa gömüldü

    Fransa'da elektrik işçileri, Macron’un hayata geçirmek istediği emeklikik düzenlemesine karşı başkent Paris’in elektriğini kesti.

    Tapuda ev satmak isteyen kişiye ‘KHK’ engeli: Eşiniz risk grubunda
    Tapuda ev satmak isteyen kişiye ‘KHK’ engeli: Eşiniz risk grubunda

    Eşi KHK ile ihraç edilen F.K. dairesini satmak için gittiği tapu müdürlüğünden ‘eşinin risk grubunda olduğu’ söylenerek geri çevrildi.

    Sağlık Bakanı: Grip vakalarında geçen yıla göre değişen bir oran yok
    Sağlık Bakanı: Grip vakalarında geçen yıla göre değişen bir oran yok

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz.

    Bağlar Belediyesi, 228 bin TL’lik malzemeye 825 bin TL ödedi
    Bağlar Belediyesi, 228 bin TL’lik malzemeye 825 bin TL ödedi

    Bağlar Belediyesinde, pazarlık usulüyle gerçekleştirilen “Büro ve işyeri makine teçhizat” ihalesinde 227 bin 915 liraya alınabilecek malzemeler için 825 bin 410 TL ödendi.

    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Dersimli Ozan Mehmet Çapan’ın hayatı belgesele taşındı
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    Orhan Kemal'in 12 yıl yaşadığı ev, yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
    GÜNCELLENDİ
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Vladimir İlyiç Ulyanov Lenin kimdir?
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Ecinniler yayın hayatına başladı
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Sevdiğimize nasıl veda ederiz?
    Lale Plak kapandı
    Lale Plak kapandı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir'de fırıncılar, gevreğin 25 kuruş zamla 1 lira 75 kuruşa satılmasını istiyor
    İzmir'de fırıncılar, gevreğin 25 kuruş zamla 1 lira 75 kuruşa satılmasını istiyor

    İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılması üzerine İzmirli fırıncılar, İzmir Esnaf Birliği Gıda Komisyonuna gevrek için zam teklifi yaptı.

    Sezen Zambak'ın babası: Adalet arayışımıza devam edeceğiz
    Sezen Zambak'ın babası: Adalet arayışımıza devam edeceğiz

    Ege Üniversitesi kampüsünde yolun karşısına geçmek isterken traktör çarpması sonucu yaşamını yitiren Sezen Zambak'ın babası, "Adalet arayışımıza devam edeceğiz" dedi.

    Doğa harikası Işıklı Gölü’ne millet bahçesi yapacaklar
    Doğa harikası Işıklı Gölü’ne millet bahçesi yapacaklar

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un müjde olarak duyurduğu Işıklı Gölü’ne millet bahçesi projesini Denizli Mimarlar Odası Şube Başkanı Mehmet Serdar Alayont ile konuştuk.

    Eski eşini sokakta darbedip tüfekle öldürdü
    Eski eşini sokakta darbedip tüfekle öldürdü

    İzmir'de eski eşi tarafından sokakta darbedilip ardından da pompalı tüfekle vurularak ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Dikili'de kadınlar Leyla'nın şiddete maruz bırakılmasını protesto etti
    Dikili'de kadınlar Leyla'nın şiddete maruz bırakılmasını protesto etti

    Leyla S.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Murat S. tarafından tabancayla yaralanması Dikili Kadın Platformu tarafından protesto edildi.

    Çaltılıdere halkı atık depolama tesisinin kapatılmasını istiyor
    Çaltılıdere halkı atık depolama tesisinin kapatılmasını istiyor

    Aliağa’nın Çaltılıdere Mahallesi’nde kurulu olan atık depolama tesisi hava kirliliğine ve yangınlara neden olduğu için mahalleli tesisin kapatılmasını istiyor.