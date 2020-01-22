Bağlar Belediyesi, 228 bin TL’lik malzemeye 825 bin TL ödedi

Mehmet Şah ORUÇ

Bağlar Belediyesinde, pazarlık usulüyle gerçekleştirilen “Büro ve işyeri makine teçhizat” ihalesinde, 227 bin 915 liraya alınabilecek malzemeler için 825 bin 410 TL ödenerek belediye 597 bin 495 TL zarara uğratıldı.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesinde Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) tercihiyle başkanlığa getirilen AKP’li Hüseyin Beyoğlu, yine bir ihaleyle gündemde. Daha önce 14 ihaleyi Diyarbakır dışındaki firmalara davetiye usulüyle vermeksiyle gündeme gelen Beyoğlu'nun, bu kez de “Büro ve işyeri makine teçhizat” ihalesiyle belediyeyi 597 bin 495 TL zarara uğrattığı ifade edildi.

Belediyenin Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 22 Temmuz 2019’da “Büro ve işyeri makine teçhizat” adıyla pazarlık usulüyle yapılan alım ihalesi, 825 bin 410 TL ile Hamdusena Kaya isimli kişiye verildi. Belediyenin İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda ise 825 bin 410 TL’ye verilen ihaledeki malzemelerin aynılarının 227 bin 915 liraya alınabileceği ortaya çıktı.

KOMİSYON ARAŞTIRDI

Belediyenin İnceleme ve Araştırma Komisyonu, incelemeler sırasında ilk etapta 19 Ekim 2019 tarihinde verilen dilekçeyle ilgili bilgi ve belgelerin temininin sağlandığını, yapılan incelemelerde listelenen ürün ve adetlerinin KDV dahil 825 bin 410 TL’ye Hamdusena Kaya isimli kişiye ihale edildiğinin tespit edildiğini belirtti. Komisyon, yapılan fiyat araştırmasında aynı ürünlerin 227 bin 915 TL’ye alınabileceğinin ortaya koyulduğunu kaydetti.

KAMİSYONUN GÖRÜŞÜ

Komisyon, görüşünde ise şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan inceleme ve ortaya çıkan tabloya bakıldığında pazarlık usulü yapılan ihalelerin belediye bütçesinin verimli harcanmasında çok büyük sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. Nitekim Diyarbakır Valiliğinin 31.05.2019 tarih ve 31882203-620-E.13822 sayılı ihaleler konulu yazısında da açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usullerinin temel usuller olduğu ve diğer ihale usullerinin ise kanunda belirtilen özel hallerde ancak kullanılabileceği açıkça belirtilmektedir. 5393 sayılı belediye kanununun 61. maddesine göre Belediye Başkanı ve harcama yetkisi verilen diğer görevliler, bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Bu noktada bundan sonra yapılacak ihalelerde rekabet koşullarının oluşması ve kaynakların verimli kullanılması adına açık ihale usulünde ihalelerin yapılması gerekmektedir. Yine Mayıs 2019’dan bu yana yapılan ihalelerde kaynakların verimli kullanılıp kullanılmadığı noktasında Belediyemiz Etik Kurulunun gerekli incelemeler yapmak üzere konuyu soruşturması komisyon olarak önerilmektedir. Meclis onayına arz olunur.”

MALZEMELERİN LİSTESİ

İhalede alınan malzemelerin listesi ise şöyle:

15 adet yazıcı

5 adet tarayıcı

40 adet bilgisayar masaüstü (kasalı)

7 adet bilgisayar (all in one)

12 adet taşınabilir harddisk

20 adet flas bellek

5 adet renkli lazer yaz/tar/fot/fax

5 adet tarayıcı fotokopi

5 adet laptop

50 adet klavye

50 adet mause

2 adet fotoğraf makinesi

10 adet USB çoklayıcı

600 metre cat6 kablo

50 adet usb yazıcı kablosu

2 adet para sayma makinesi

2 adet kamera

2 adet kamera sehpası

2 adet kamera için el telsiz mikrofonu

4 adet kamera yaka mikrofonu

2 adet kamera ışığı

6 adet el telsizi

(Diyarbakır/MA)

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