Bağlar Belediye Başkanına istifa çağrısı: Siz YSK’nin kayyumusunuz

Diyarbakır Bağlar'da HDP'nin Eş Başkan Adayı Zübeyde Zümrüt, AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'ya "Seçimden ikinci olmuş partinin, yüzde 25 oy almış birinin gelip burada belediye başkanlığı yapması meşru değildir" diyerek tepki gösterdi. Bağlar’da Zeyyat Ceylan'a, belediye başkanı seçildiği halde KHK’li olduğu için mazbatası verilmemişti.

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilip belediye başkanı seçilenlere mazbata verilmemesini kararlaştırmasının ardından Bağlar Belediyesinin eş başkan adayı Zeyyat Ceylan yüzde 71 oy almasına rağmen belediye başkanı olamamıştı. Yüzde 25 oy alan AKP’li Hüseyin Beyoğlu ise YSK’nin kararından dolayı belediye başkanı olmuştu.

Yerel seçimlerin ardından, Bağlar Belediyesi ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya girmek için belediye binasına gelen HDP’li meclis üyeleri, Beyoğlu’nun talimatıyla üst aramasından geçirilerek binaya alınmaları istendi. Buna tepki gösteren HDP’li meclis üyeleri, kendilerini aratmadan binaya girdi.

Meclis toplantısında, yerel seçimlerde yüzde 70’in üzerinde oy alan HDP’nin Eş Başkan Adayı Zübeyde Zümrüt, “Atanmış belediye başkanını tanımıyoruz.” dedi. Zümrüt açılış konuşmasında “Seçimden ikinci olmuş partinin, yüzde 25 oy almış birinin gelip burada belediye başkanlığı yapması meşru değildir” ifadelerini kullandı.

“HALKA YAPILACAK HİZMETLERİ ENGELLEMEYECEĞİZ”

Meclisi halkın verdiği iradeye dayanarak açtığını söyleyen Zümrüt, “Biz mevcut atanmış belediye başkanını tanımıyoruz. Belediye başkanı da demeyeceğiz. Bizim başkanımız değil. Bağlar halkı iradesini bize teslim etti. Mevcut 30 meclis üyesi bizimdir. 7 seçilmiş meclis üyesi de AKP’nindir. Bizim seçilmiş hiç kimse ile bir sorunumuz yoktur” dedi. Meclisin halka hizmet edeceğini belirten Zümrüt, “Biz, burada halka hizmet edeceğiz. Halkın yapılacak hiçbir hizmeti engellemeyeceğiz.” dedi.

BEYOĞLU, YSK’NİN KAYYUMUDUR

AKP’li Hüseyin Beyoğlu için, “YSK’nin kayyumudur” nitelemesi yapan Zümrüt, “Kayyumlar kendi memleketlerine geri döndüler. Elbette ki adalet bir gün tecelli edecek ve yerini bulacaktır. Benim babam imamdı ve ‘asla kimsenin hakkına tamah etmeyin derdi. Hüseyin Bey de yıllarca imamlık yaptı. Adalet duygusu bugün eğer taraf olmuşsa, zedelenmişse siz bunu zedelemeyin. Seçim iradesi sandığa yansıtıldı, bu iradeye saygı duymak zorundasınız. Saygı duymadığınız için, gaspçısınız.” dedi.

Seçim kampanyasını, anti-demokratik uygulamalara rağmen başarıyla sonuçlandırdıklarını söyleyen Zümrüt “Bağlar halkının yüzde 70’i bizi bağrına bastı. Bize dediler ki ‘Biz Bağlar halkı olarak size güvendik. Size inandık. Siz en iyi şekilde buraya hizmet edeceksiniz.’ Ancak, YSK baştan beri taraf olmuş durumda. Biz başvurularımızı yaparken YSK diyebilirdi ki ‘Zeyyat Ceylan seçilme noktasında uygun değildir.’ Buna itiraz edebilirdi. Ne yazık ki; YSK ilk günden beri, siyasal iktidarın aldığı karara uydu ve taraf oldu.” dedi.

“HÜSEYİN BEY DİYE HİTAP EDECEĞİZ”

“Seçimden ikinci olmuş partinin yüzde 20 –25 oy alarak gelip burada belediye başkanlığı yapması meşru değildir” diyen Zümrüt şöyle devam etti: “Biz onu başkan olarak tanımayacağız, başkan da demeyeceğiz. Biz size Hüseyin Bey olarak hitap edeceğiz. Benim naçizane önerim tarihe kara bir leke olarak geçmeyin ve istifa edin. İradeyi bu meclise teslim edip, yarın kafanızı eğmeden bu halkın içinde dolaşabilin.” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Meclis üyelerimize Bağlar belediyesinde üst araması yapmak isteyen polise verilen cevapla engellemeler yıkıldı... pic.twitter.com/mkye2qv0ZD — HDP Amed İl Örgütü (@HDPAMED21) 29 Nisan 2019

YSK, KHK'li seçilmiş başkanlara mazbata verilmemesi kararı aldı