Bursa'daki metal işçileri: Taleplerimizden taviz verilmesin

Uğur ÖKDEMİR

Bursa

MESS’in üç yıllık sözleşme, düşük zam, esnek çalışma ve güvencesizlik dayatmasına karşı grev kararı alan Türk Metal, yarın Bursa’da bölgesel bir miting yapacak. Türk Metal Genel Başkanı Pevrul Kavlak’ın sözleşme süreciyle ilgili yol haritasını da açıklayacağı mitingde Haluk Levent de konser verecek. Bursa’da Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalarda görüştüğümüz işçiler, sendikaya karşı güvensiz olduklarını söylerken, “Ama mitingde yerimizi alıp taleplerimizi sendikaya ve MESS’e bir kez daha göstermeliyiz. Mitingi sendikacılar değil biz yönlendirmeliyiz” dedi.

İşçilerin hakkını aramak için her eylem ve mitingin önemli olduğunu belirten bir Renault işçisi, “Türk Metal’e güvenmesek de mitinge gidip işçinin gücünü göstermeliyiz. MESS’e karşı birlik olmanın ve mücadele etmenin meydan okumanın zamanıdır. Sendikanın grev kararı alması yetmez, uygulanması için baskı yapmak zorundayız. Olası bir yasak durumunda yasağı tanımayacağımızı da sendikaya dayatmalıyız. Hiçbir hak mücadele etmeden kazanılmadı bugüne kadar” diye konuştu.

İşçilerin sendikaya karşı temkinli olduklarını söylen Coşkunöz işçisi ise “Türk Metal’in ısrarcı gibi görünüyor olan tutumu fabrikada çıtayı yükseltti. Miting için fabrikada çalışmada sürdürüyorlar. Taslaktan taviz verilmemesi için mitinge gideceğiz diye konuşuluyor” dedi.

YASAĞI TANIMAYACAĞIMIZ AÇIKLANMALI

Fabrikada “Sözleşme imzalandı ama kaça imzalandı” gibi cümlelerin çok sık duyulduğunu ifade eden BOSCH işçisi de şunları söyledi: “Mitinge gidecek çok kişi var ama fabrikada öyle ciddi bir çalışma yok gibi. Bu saatten sonra işi sendikacılara bırakmamak gerek. Miting günü taleplerimizi ve taslaktan bir adım geri alınmamasını dile getirmeliyiz. Bugün herkes bir birbirine doğal gaz faturasını gösteriyor, bunları mitingde de göstermeliyiz. Grev kararı alındı, grev yasağı olursa tanımayacağımızı açıktan o gün ilan etmeliyiz. İşçi şimdiden hazırlanmalı ki baskılar karşısında geri adım atmasın. Biz kendi taleplerimizi net ve gür bir şekilde haykırarak kararlılığımızı sendikaya ve MESS’e göstermeliyiz. Üretime dokunan eylemler istiyoruz dememiz gerekiyor. Biz ne kadar kararlı olursak bu iş o kadar hızlı çözülür.”

"BİZ SAHİP ÇIKARSAK BU İŞ OLUR"

Son gelişmelerden sonra beklentilerinin arttığını ifade eden Valeo işçisi “Düşük zamma imza atılması durumunda sendika topun ağzında olacak. Zaten güvenen yok sendikaya. Sözleşmenin 2 yıl olması bizim için olmazsa olmaz. Miting için fabrikadan katılım yüksek olacak, insanlar biz gidersek sahip çıkarsak bu iş olur havasına girdi. O yüzden kendi taleplerimizle o gün orada olacağız” dedi.

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