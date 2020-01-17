17 Ocak 2020 14:38
Son Güncellenme Tarihi: 17 Ocak 2020 14:47

EMEP Bursa İl Örgütü 19 Ocak’ta yapılacak metal mitingine çağrı yaptı

EMEP Bursa İl Örgütü, 19 Ocak’ta metal işçilerinin MESS’in dayatmalarına karşı yapacağı mitinge çağrı yaptı.

GÜNCELLENDİ
Eylem yapan metal işçileri

Fotoğraf: Evrensel

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    Emek Partisi (EMEP) Bursa İl Örgütü 19 Ocak’ta metal işçilerinin FSM Bulvarı hastane alanında yapacağı mitinge çağrı yaptı. Çağrıda sözleşmeden taviz verilmemesi ve işçilerin kendi talepleriyle alanda yer alması gerektiği vurgulandı.

    “Metal işçilerinin kazanımı tüm işçilerin kazanımıdır” denilen EMEP açıklamasında, Bursa'daki tüm işçiler ve demokratik kitle örgütleri metal işçileriyle dayanışmaya çağrıldı.

    Emek Partisi (EMEP) Bursa İl Örgütü tarafından yapılan açıklamada; “MESS 3 yıllık sözleşme dayatması, sefalet zammı ve kazanılmış haklara el uzatıyor. Ekonomi kötü diyerek 130 bin metal işçisi ve ailesi başta olmak üzere tüm metal işçilerine yoksulluğu dayatıyor” denildi.

    'ÜLKE KAYNAKLARI İŞÇİLERE DEĞİL BELLİ BİR KESİME AKTARILIYOR'

    “Milyonlarca işçi ve emekçi ekonomik krizin etkisiyle ay sonunu nasıl getireceğini düşünürken, her gün yapılan zamlarla aile bütçesindeki açıklar giderek büyümektedir” denilen açıklamada; “Ekonomik krize karşı önlem almak yerine bugün hükümet çözümü savaşta Libya'ya asker göndermede arıyor. Yine ülke kaynaklarını işçilerin hiçbir yararına olmayacak olan Kanal İstanbul projesine aktarmakta ısrar ediyor. Ülkenin kaynaklarını işçi ve emekçilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesinde kullanılması yerine, Libya'ya asker göndermek, savaş politikalarında ısrar etmek kabul edilemez. Ülkenin büyük çoğunluğunun hayır dediği Kanal İstanbul projesi ile belli çevrelere rantın aktarılması kabul edilemez” ifadeleri kullanıldı.

    'TALEPLERİMİZLE ALANDA OLMALIYIZ'

    Açıklamanın devamında; “Bu ekonomik koşullarda asgari ücretliye reva görülen sefalet ücretinin aynısı metal işçisine de, dayatılmakta boyun eğdirilmek istenmektedir. Sendikaların bu dayatmalara karşı almış oldukları grev kararına, patronlarda hükümetten aldığı destekle grevi yasaklatma peşindeler. Başta olabilecek grev yasaklarına karşı olmak üzere patronların kölece çalışma dayatmalarına karşı birliğimizi güçlendirelim. Kendi taleplerimizle birlikte 19 Ocak'ta Bursa'da yapılacak bölgesel mitingde yerimizi alalım. Taslaktan taviz verilmemesi için, kararlılığımızı başta patronlara, hükümete ve işçiler adına sözleşme görüşmelerine katılan sendika yöneticilerine göstermeliyiz. Sözleşeme işçilerin onayı alınmadan imzalanmamalıdır. Metal işçilerinin kazanımı her zaman olduğu gibi bütün işçi sınıfının kazanımı olacaktır. Bursa'da bütün işçi ve emekçileri iş kolu ayrımı yapmaksızın ailelerimizle birlikte 19 Ocak mitingini bir mücadele gününe dönüştürelim” denildi.

    METAL İŞÇİLERİ GEBZE’DE DE MİTİNGDE OLACAK

    Türk Metal üyesi işçilerin Bursa’da miting yapacağı gün Birleşik Metal-İş üyesi işçiler de Gebze’de olacak. Birleşik Metal-İş burada grev kararını açıklayacak.

    Birleşik Metal-İş üyesi işçiler saat 11.00’de Trafo Meydanı’nda toplanarak 12.00’de Kent Meydanı’na yürüyecek. 13.00’te başlayacak miting kapsamında Yapıcılar konseri gerçekleşecek.

    Birleşik Metal-İş tarafından yapılan açıklamada, “MESS’in sözleşmede önerdiği teklifler içinden geçtiğimiz ekonomik koşullarda işçilerle alay etmek demektir. MESS, esnek çalışma yaygınlaşsın, istediğim gibi işçi alayım, istediğin gibi çıkarayım, istediğim sürelerle çalıştırayım diyor. Toplu sözleşme sürecinde işveren tarafının bu kabul edilemez tutumunu protesto etmek, işçilerin içinde bulunduğu ekonomik durumu tüm kamuoyu ile bir kez daha paylaşmak ve haklarımız için mitingde buluşuyoruz” dendi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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