Türk Metal, MESS'in dayatmalarına karşı grev kararı aldı

Metal iş kolunda üç sendikada üye 130 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde uyuşmazlık süreci sonuçlandı. TİS görüşmelerinde işverenin yüzde 8 zam teklifi kabul edilmedi. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, MESS’in 3 yıllık sözleşme, düşük zam, esnek çalışma ve güvencesizlik dayatmalarına karşı bugün itibariyle grev kararı aldıklarını açıkladı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla grev kararını açıklayan Kavlak "İşveren sendikası MESS ile masada anlaşamayan, metal işçisine dayatılan yoksulluk ücretini kabul etmeyen sendikamız, bugün (15 Ocak 2020) tarihi itibariyle GREV KARARINI almıştır. Sendikamız üyelerimizin hak ve özgürlükleri için mücadelesini kararlılıkla sürdürecek, temsil ettiği üyelerinden aldığı güçle yolundan dönmeyecektir. Kararımızın sendikamıza, üyelerimize ve işçi sınıfımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

tarihi itibariyle GREV KARARINI almıştır. — Pevrul KAVLAK (@KavlakPevrul) January 15, 2020

MESS işçilere ilk altı ay için yüzde 8 zam, 3 yıllık sözleşme, esnek ve güvencesiz çalışma dayatıyor. Metal işçileri uzun bir zamandır sendikanın taslağında yer alan yüzde 26 zammı almakta kararlı olduklarını ve MESS’in 3 yıllık sözleşme dayatmasını kabul etmediklerini ifade ediyor ve eylemler düzenliyor.

BİRLEŞİK METAL 19 OCAK'TA İLAN EDECEK

Birleşik Metal İşçileri Sendikası illerde yaptığı basın açıklamalarıyla gelinen noktanın artık grev süreci olduğunu ilan ediyor. Sendikanın Twitter'dan yağtığı açıklamada "Sendikamız MESS ile yapılan müzakerelerde bir bir sonuç alamaması üzerine grev kararını ve uygulama tarihini metal işçilerinin 19 Ocak büyük Gebze mitinginde açıklıyor" denildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

Türk Metal İzmir Şubesi MESS'i uyardı: Hakkımızı alana kadar durmayacağız

Metal işçisi MESS’e karşı üretimi etkileyecek eylemler istiyor

Metal işçileri: Karar alınırsa şalteri indiririz

Ford işçileri 20 dakika geç iş başı yaptı