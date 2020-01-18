18 Ocak 2020 18:17

ODTÜ Biyoloji öğrencileri daha iyi şartlarda okumak istiyor

ODTÜ Biyolojik Bilimler öğrencisi, eğitimlerine ilişkin sorunları ve bölüm başkanlığının tutumuna dair yazdı.

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi girişi.

ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi girişi. | Fotoğraf: Veritas-tr/Wikimedia Commons

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    ODTÜ Biyoloji Bölümü Öğrencisi

    ODTÜ’de okuyan Biyolojik Bilimler (Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri) 1. Sınıf öğrencileri olarak ortaya atılan bir tartışma konusu üzerine fikir birliğine vararak hakkında düzeltmeye gidilmesini istediğimiz konular dahilinde bir imza kampanyası düzenlemeye karar verdik.

    İmza kampanyasında aktardığımız temel talepler not ortalamasına etkisi fazla ve çok kalabalık olan Genel Biyoloji 1 dersi için ikinci bir sınıfın açılması, pahalı olan ders kitaplarına durumu olmayan öğrenciler için bir fon vb. destek bulunması, ders konularını kapsayacak soruların artırılması ve tüm öğrencilerin erişimine açık hale getirilmesi, laboratuvarda kullanılan mikroskop sayısının azlığı, bazı mikroskopların bozuk olması gibi ekipman yetersizlikleriydi.

    Biyoloji 1. Sınıf öğrencilerinin çoğunun attığı imzaları teslim etmeye gittiğimizde, karşılaştığımız sert tepki bizi oldukça şaşırttı ve düşündürdü. Bölüm başkanlığının bizlere ilk söylediği, bir devlet okulunda okuduğumuz ve burada bedava eğitim aldığımız için herhangi bir talepte bulunamayacağımız oldu.

    Sonrasında bölümdeki eksikliklerin, bölüme verilen bütçenin azlığından kaynaklandığı ve yapılabilecek bir şey olmadığı belirtildi. İmkanların genişletilmesi yolunda elinden geleni yapmaya hazır ve eleştirel bir tavır almadan yapıcı yönde konuyu ilerletmeye çalıştıkça amacımızın yanlış yönlere çekilmesi bizi üzdü ve emeklerimizin “boşa olduğunu” düşünmeye itti.

    Ancak görüşmemiz esnasında yaşanan olumsuzluklara rağmen bölüm başkanlığı laboratuvardaki eksikliklerle ilgileneceklerini ve toplanan imzalar için resmi geri dönüşün gerçekleşeceğini söyledi. Bir şeylerin düzelmesi uğruna çalışan öğrencilerin kişisel mevzular sebebi ile fikir belirtme haklarının ellerinden alınmaya çalışılması ve akabinde ses yükseltme derecesinde bir “azarlama” tonunda konuşulmasına karşılık kendimizi ifade etmeye çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hak ettiğimiz bilimsel eğitimi alma konusunda diretmeye devam edeceğiz. Hiçbir koşul dahilinde akademik şiddet görmeyeceğimiz güzel günlere!

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