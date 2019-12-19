ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri sorunlarını çözmek için yan yana geliyor

İlayda BİLGEN*

ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencileri olarak geçtiğimiz günlerde fakültede yaşadığımız sorunları konuşmak üzere bir araya geldik. Kırtasiye malzemeleri ve kantin ürünlerine gelen zamlar, fakültenin kapanış saatleri, stüdyolardaki yer sıkıntısı gibi birçok sorunu birlikte tartışıp çözüm bulmaya çalıştık. Sorunlarımızı iletmek için fakülte dekanlığı ile görüşme talep ettik

"MÜFREDAT YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMELİ"

16 Aralık günü gerçekleşen forumda ders yoğunluğundan bahseden öğrenciler, fakülte derslerinin stüdyolarda ürettiğimiz projelerle birbirine entegre olmadığını dile getirdi. Stüdyolarla birlikte işleyen bir yan-ders müfredatının olmadığını belirten dekanlık ise bu sorunun farkında olduğunu, akademisyenlerin bazı derslerini stüdyodan bağımsız işlediğini ve yaşanan sorunun akademisyenler açısından da zor bir durum yarattığını dile getirdi. Bu sorunun bir diğer kaynağının ise akademisyen eksikliği olduğu ifade edildi. Ders sayılarının azaltılması, bazı derslerin stüdyo ortamında verilen stüdyo projeleri ile birlikte verilmesi gibi konularda olumlu bir tutum sergileyen dekanlık, buna dair çalıştaylar düzenlenmesi ve tüm bileşenlerin bir araya gelerek müfredatı bir kez daha gözden geçirmesi gerektiğini dile getirdi. Daha önceki yıllarda da ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin bir araya gelerek böyle bir forum yaptığını ve bugün tartışılan konuların o dönemde de tartışıldığını belirten bir hocamız, yaşanan sorunlar üzerinden Mimarlık Akreditasyon Kurulunun (MİYAK) kurulduğunu söyledi. Akreditasyon kurulunun asıl amaçlarından birisinin kurulun farklı aktörlerinin bir araya gelmesi, bunun bir paydaşının da öğrenciler olduğu belirtildi.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden bir arkadaşımız ise öğrencilerin paydaşlığının yalnızca kağıt üzerinde kaldığını belirterek bugün öğrencilerin yalnızca dönem sonunda dağıtılan değerlendirme formlarını doldurmakla sınırlandırıldığını söyleyerek öğrencilerin de karar mekanizmalarına dahil olması gerektiğini vurguladı. Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden bir arkadaşımız ise değerlendirme formlarının yetersizliğinin yanı sıra öğrenciler için sorun yaratan bir duruma bile dönüşebildiğini ifade etti. Kimi akademisyenlerin öğrencilere “İstediğinizi yazın, bana kimse bir şey yapamaz” dediğini aktaran arkadaşımız kimi akademisyenlerin ise öğrencilere mail atarak “Hakkımda bunu nasıl yazarsınız” diye tepki gösterdiğini anlattı.

AYDA BİR TOPLANMA KARARI

Sorunlarımızı çözebilmek adına bir kez bir araya gelmenin yetmeyeceğini, Dekanlık ile her sınıftan bir temsilcinin olduğu düzenli olarak bir araya gelebileceğimiz bir mekanizmanın kurulması gerekliliğini dile getirdik. Bugün ders içeriklerine kadar müdahale edebildiğimiz, bizlerin doğrudan karar mekanizmasında bulunduğu Öğrenci Temsilci Kurulları elimizden alınmış durumda. Fakültede muhatap bulamamamızın nedenlerinden birisi de bizlerin temsil edildiği alanların elimizden alınması. Bir yanıyla da aslında yaşadığımız sorunlara karşı bir araya gelmemizin önüne geçen, bizleri yalnızlaştıran bir uygulama bu.

Tüm tartışmaların neticesinde öğrenciler, idare personel, hocalar ve emekçiler dahil olmak üzere temsilciler ile dekanlığın düzenli olarak toplandığı, aylık toplantılar alma kararı çıkarttık. Bizlerin yeniden her alanda temsil edildiği, karar mekanizmasına dahil olacağımız Öğrenci Temsilci Kurullarımızı yeniden kurmak üzerine tartışarak forumumuzu sonlandırdık.

*ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencisi

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