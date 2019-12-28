ODTÜ Rektörlüğü, öğrencilerin 200 liralık maaşına göz dikti

ODTÜ Rektörlüğü, çalışan öğrenci asistanlarına yıl sonuna kadar istifa etmeleri yönünde mail gönderdi. Sebebi belirtilmeyen istifa çağrısına dair yılbaşında yapılacak asgari ücret zammını işaret eden öğrenciler, “Aldığımız 200 lira bile etmeyen maaşa ket vurmaya çalışıyorlar” dedi.

ODTÜ’de 2019-2020 Güz dönemi kapanırken üniversite genelinde çalışan öğrenci asistanları, işten çıkarılacaklarına dair rektörlükten mail aldı. Kampüs içerisinde yemekhane, kütüphane, yurtlara bağlı bilgisayar laboratuvarları ve öğrenci işlerinde çalışan öğrencilerden 31 Aralık 2019 tarihine kadar istifa dilekçesini doldurup teslim etmeleri istendi. Bilgi işlem sorumlusunun iddiasına göre, bazı öğrenciler bahar yarıyılında yeniden işe alınacak.

ESNEK ÇALIŞMAYA “ÖĞRENCİ ASİSTANLIĞI GÖNÜLLÜ İŞİDİR” CEVABI

Güz dönemi, boyunca öğrenci asistanlığı yapan Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Dönem boyunca verilen ek yükler ve son anda yapılan çağrılarla haftalık 4-6 saat çalışma süresini de geçiyoruz. Asistanlığa başvurduğumda ek saatler söylenmediği gibi bu saatler için de ek mesai ücreti ödenmiyor. Asistanlar bu taleplerini ilettiğinde ise ‘Öğrenci asistanlığı gönüllü işidir’ cevabını alıyoruz."

Öğrencilerin yılbaşına kadar istifasının istendiğine dikkat çeken öğrenci asistanı, “Sebebi henüz söylenmedi ancak istifa çağrısının yılbaşında yapılacak asgari ücret zammı ile ilişkin olabileceğini düşünüyoruz. Aldığımız iki yüz lira bile etmeyen maaşa ket vurulmaya çalışılması çok komik geliyor” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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