Mersin'de sel suları çekilince çiftçilerin zararı ortaya çıktı

Mersin'de sel sularının çekilmesinden sonra çiftçilerin zararı gün yüzüne çıktı. Binlerce fidesi ölen çiftçi destek beklerken, Akdeniz Örtüaltı Üreticileri Başkanı Tansel İzgi, afet bölgesi ilan edilmesini ve çiftçinin borçlarının silinmesini istedi.

Mersin'de 7 Ocak'ta kuvvetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde 2 kişi yaşamını yitirdi; birçok ev, işyeri ve sera alanı sular altında kaldı. Sel, çiftçiyi de zor durumda bıraktı. Kentin en büyük tarım arazilerinin bulunduğu Akdeniz Bölgesi Kazanlı’daki seralarda ortaya çıkan manzara çiftçilerin yeni yıla yine borçlu olarak girmesine neden oldu. Akdeniz Örtüaltı Üreticileri Başkanı Tansel İzgi, zararlarının çok büyük olduğunu söylerken, çiftçiler üretim için maddi destek istedi.

"KÖYLÜ VE ÇİFTÇİ EKONOMİK ÇIKMAZA GİRDİ"

Tansel İzgi | Fotoğraf: MA

Sel felaketinin ardından suların çekilmesiyle ortaya çıkan zararın bölgenin hepsini etkilediğini ifade eden Tansel İzgi, Mezopotamya Ajansından Ergin Çağlar'a konuştu.

Bölgedeki her bir çiftçinin bugünkü zararının yüzde 70 dolaylarında olduğunu dile getiren İzgi, üretime devam edebilmeleri için ciddi anlamda kendilerine maddi destek verilmesi gerektiğini söyledi. İzgi, "Bu bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi gerekiyordu. Çünkü zarar çok büyük. Köylü ve çiftçi ekonomik olarak çıkmaza girdi. Ürünler bu şartlarda yetişmez. Meyvesini alamazlar. Yeni dikimler lazım. Sular olduğunda zaten tahribatı göremezsiniz ama sular çekildiğinde görülür. Bu zarar gören seraların tekrardan tedavi edilmesi de ayrı bir masraf gerekiyor. Fide diksen maliyeti arttırırsın. Tedavi edilen fidelerde de zarar olur" diye konuştu.

"BORÇLAR SİLİNSİN"

Geçen yıl aynı şekilde selden dolayı ciddi zarar ettiklerini ve zararlarının karşılanmadığını hatırlatan İzgi, bu yıl da zarar ettiklerini belirterek, "Geçen hafta Tarım Bakanı bölgeyi ziyaret etti. Bölgedeki muhtarlarla görüştü. Bize ‘Zararlar giderilecek’ dendi, ama pek sanmıyorum. Çiftçilerin borçlarının silinmesi lazım. Geçen yıl bize destek adı altında dönüm bazında çok az bir miktar verdiler. Zararın yüzde 5’ini karşılamışlardı. Ama bu yıl daha bir şey yok ortada. En azından borçların ödenmesinde bize 5 yıl ya da 10 yıl erteleme şansı versinler. Bu şekilde olursa faydası olur, yoksa başka türlü olmaz” dedi.

"ARTIK MAHSUL VERMEZ"

Yıllarca bölgede seracılık yaparak geçimini sağlayan Emine Yeşiltepe, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zarar ettiğini belirtti. Yeşiltepe, "Sular çekildi fideler sarardı. Kökleri yeşil oldu. Artık bu mahsul vermez. Çok zor duruma düştüm. Toplam en az 70 bin TL borcum oluştu. Birileri bize yardım etsin. Ekmek yiyebilecek bir durumumuz dahi kalmadı" diyerek yaşadığı mağduriyeti anlattı.

ÇİFTÇİLER "GÜVEN" İSTİYOR

Yusuf Amikli | Fotoğraf: MA

Çiftçi Yunus Amikli, son 5 gündür sel sularını seralarından çekmek için çalıştıklarını söyledi. Zararın çok büyük olduğunu ifade eden Amikli, “5 gündür suyu tahliye etmek için çalışıyoruz. Ama hala serada kurumayan çamur var. Seraya giremiyorsunuz. Suyu çekmek için de bir dünya maddi kaybımız oldu. Fide kökleri şuanda ölmüş durumda. Bunu yaşatabilmek için tedaviler uyguluyoruz. Dönüm başına yaklaşık bin TL masrafım oluyor. Seramda tespit edebildiğim kadarıyla yüzde 50’nin üzerinde zararım var. Serada ölen bitkiyi yaşatmaya çalışıyoruz. Sular tam çekilene kadar 10 bin kök fidenin yüzde 30’u ölecek. Bu işin bir güveni yok. Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Her sene sıkıntılı geçiyor. Geçen yıl da bu yıl da destek gelmedi. Geçen yıl 100 bin TL kaybımız vardı. Bu yıl da felaketten yine kaybımız oldu. Sadece zararımızı karşılayacak bir yardım gerekli. Çiftçiye sadece güven versinler yeterli” ifadelerini kullandı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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