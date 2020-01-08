CHP Mersin'in afet bölgesi ilan edilmesi için kanun teklifi verdi

CHP Mersin Milletvekilleri Cengiz Gökçel, Alpay Antmen ve Ali Mahir Başarır, sel, hortum ve heyelan sonrası 2 kişinin yaşamını yitirdiği, birçok ev ve işyerinin zarar gördüğü Mersin’in afet bölgesi ilan edilmesi için Meclis Başkanlığına kanun teklifi verdi. Teklif yasalaşırsa Mersin afet bölgesi ilan edilecek ve Mersin’de zarar gören yurttaşlara devlet desteği sağlanacak.

CHP'nin Mersin milletvekilleri, 7269 sayılı "Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun"da yapılması için verdikleri değişiklik teklifinde, Mersin’de 6 ve 7 Ocak'ta yaşanan yoğun yağışlarda metrekareye en az 170 kilogram yağış düştüğünün tespit edildiğini belirterek "Alınan tedbirler, yağışların afete dönüşmesini engelleyememiş, maddi hasarın yanında maalesef biri taşan derenin arabasını sürüklemesiyle diğeri heyelan nedeniyle evinin göçük altında kalmasıyla iki yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan afet sonucunda çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kalmış, bölgede yoğun olarak yapılan seracılık faaliyetleri afetten olumsuz etkilenmiştir" dedi.

ÜRETİCİLER ZARAR GÖRDÜ, HAYVANLAR YAŞAMINI YİTİRDİ

Fotoğraf: DHA

Milletvekillerinin verdiği kanun teklifinde hayvancılıkla geçinen çok sayıda yurttaşın ağıllarının zarar gördüğü ve birçok hayvanın da yaşamını yitirdiği ifade edildi. Sular altında kalan alanların önemli bir kısmının, DSİ yatırım programında bulunan ve ıslah edilmesi gereken ancak ödenek yokluğu gerekçesiyle yıllardır ıslah edilmeyen derelerin taşması sonucunda zarar görmüş olduğu belirtilen teklifte bu nedenle, "Vatandaşlarımızın afetten zarar görmesinde devletin sorumluluğunun da bulunduğunu gözler önüne sermiştir. Bu kanun teklifi ile Mersin ili ve çevresinin afet bölgesi ilan edilerek 06-07 Ocak 2020 tarihlerinde meydana gelen sel, heyelan, hortum gibi doğal afetler sonucunda evleri, işyerleri, malları, hayvanları ve tarım alanları zarar gören afetzedelerin yardım almaları amaçlanmıştır" denildi. (HABER MERKEZİ)