24 Aralık 2019 14:01

Adana, Antalya ve Mersin'de sağanak: Sokaklar göle döndü, yollar kapandı

Yurt genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Adana, Antalya ve Mersin'de halk zor anlar yaşadı. Adana'nın 4 ilçesinde okullar tatil ilan edilirken, Mersin'de seralar yıkıldı.

Adana'da sağanak nedeniyle su basan yollar

Fotoğraf: DHA

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    Adana, Antalya ve Mersin'de etkili olan sağanak nedeniyle halk zor anlar yaşadı. Adana'nın 4 ilçesinde okullar tatil ilan edilirken, Mersin'de seralar yıkıldı. Antalya'nın Serik ilçesinde dere taştı, 3 mahalleyi birbirine bağlayan yol sular altında kaldı.

    ADANA'DA 4 MERKEZ İLÇEDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

    Adana'da merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Sarıçam, Yüreğir'de eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

    Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden ilimizdeki elverişsiz hava koşulu ve yağışların artacağı bilgisi verildiğinden dolayı değerli öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması ve mağduriyet yaşamamaları için tedbir almak amacıyla 4 merkez ilçemizde eğitim-öğretime 24.12.2019 tarihinde 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelimiz de bugün izinli sayılacaklardır" denildi.

    METREKAREYE 112 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

    Şiddetli yağışla birlikte metrekareye 112 kilo yağış düştüğü bildirildi. Meteoroloji Bölge Müdürü Serdar Aygün, Yüreğir ilçesinde yapılan ölçümler sonunda yağışın tahminler ölçüsünde gerçekleştiğini kaydetti. Aygün, şiddetli yağışın bugün ve yarın etkisini sürdürmesini, perşembe günü ise azaltmasını beklediklerini söyledi.

    "TURUNCU KOD" VERİLDİ

    Öte yandan meteoroloji uyarı merkezinde; Adana, Kahramanmaraş, Mersin ve Antalya bölgesi için 'turuncu kod' verildi. Sıklıkla görülmeyen durumlarda verilen uyarı, hasar ve kayıpların oluşmasının muhtemel olduğuna dikkat çekiyor. Uyarıda, tedbirli olunması ve güncel meteorolojik koşullar ile tahminlerin takip edilmesi konusunda bilgi veriliyor.

    SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

    Adana'da sağanak nedeniyle su basan yollar

    Fotoğraf: DHA

    Sokaklar suyla doldu. Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi girişi sular nedeniyle kapandı. Yurttaşlar su içinde kalan araçlarından güçlükle inebildi. Mahallede bulunan yurttaşlar ise evlerinde mahsur kaldı.

    İmamoğlu ilçesinde belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, yoğun yağışlar sebebiyle ilçede yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlar bilgilendirildi. Anonslarda, meteorolojinin yaptığı uyarılara da yer verildi.

    SEL SULARINA KAPILAN ÇOCUK KUTARILDI

    Sarıçam ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşlarındaki erkek çocuk, sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı. Çamurlu suda sürüklenen çocuk, çığlık atarak yardım isteyince çevredekiler tarafından fark edildi. Çevredekiler, yardımına koştukları çocuğu güçlükle akıntında yakaladı ve kucaklarına alarak, sudan çıkarttı. Büyük korku yaşayan çocuk, sakinleştirilmeye çalışıldı.

    ANTALYA'DA DERE TAŞTI, YOL KAPANDI

    Antalya'nın Serik ilçesinde sağanak nedeniyle su basan yol

    Fotoğraf: DHA

    Antalya'nın Serik ilçesinde, şiddetli yağış nedeniyle dere taştı, 3 mahalleyi birbirine bağlayan yol sular altında kaldı, ulaşım aksadı.

    Serik'e bağlı Kökez Mahallesi Yazır mevkisindeki dere dün etkili olan sağanak nedeniyle taştı. Pazariçi, Yeşilyurt ve Kuşlar Mahallesi'ni bağlayan yol, sel suları altında kaldı. Sadece ağır tonajlı araçların geçebildiği yolda ulaşm aksadı.

    Yağışın etkisini yitirmesiyle birlikte ise sular çekildi ve ulaşım normale döndü.

    MERSİN'DE SERALAR YIKILDI, VALİ "OKULLAR AÇIK" DEDİ

    Mersin'de yıkılan seralar

    Fotoğraf: DHA

    Meteorolojinin sel ve fırtına uyarısını yaptığı Mersin'de gece boyu sağanak etkili oldu.

    Mersin’de dün gece etkili olan gök gürültülü sağanak, sel ve fırtına uyarısı nedeniyle tedirginliğe neden oldu. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece boyunca teyakkuzda olduğu kentte, yolların kayganlaşması nedeniyle ufak çaplı kazalar meydana geldi. Sabah saatlerinde etkisini azaltan yağmurun akşam saatlerinde yeniden etkisini göstermesi bekleniyor.

    Vali Ali İhsan Su, sosyal medyada okulların tatil edileceği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Su, "Sevgili öğrenciler ve veliler, 24.12.2019 Salı günü yağış sebebiyle okulların tatil olduğu haberleri asılsızdır. Okullarımız açıktır, eğitim-öğretim devam ediyor" dedi.

    YAĞMUR SUYUNA OLTA ATTI

    Mersin'de bir yurttaş su basan yolda olta attı

    Fotoğraf: DHA

    Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle Bahşiş Mahallesi Gazi Duran Caddesi suyla doldu. Bir yurttaş, yoğun yağış nedeniyle göle dönen yol üzerinde evinden getirdiği oltayı suya attı. Olta atan yurttaş, kendisini görüntüleyen bir kişinin 'Ne yapıyorsun burada?' sorusuna, "Kısmet arıyoruz, yolu su bastı balık arıyoruz" yanıtını verdi.

    SERALAR YIKILDI

    Anamur ilçesinde gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli yağış, sabah saatlerinde yerini şiddetli fırtınaya bıraktı. Saat 07.00'den itibaren başlayan fırtına nedeniyle bazı seralar yıkıldı. Anamur Çeltikçi ve Ören Mahalleleri'nde oluşan hortumun ekili alanlara zarar verdiği kaydedildi. Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Mustafa Aytugan, "Saat 03.00 sıralarında Çeltikçi Camisi civarından Sanayi Sitesi'ne doğru meydana gelen hortumda, yaklaşık 22 dönümlük sera ve ayrıca ekili alanlar zarar gördü" dedi. (HABER MERKEZİ)

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