12 Ocak 2020 15:22

Gülistan Doku geç kalan öğrencilerden para toplayan akademisyeni şikayet etmiş!

Üniversite öğrencisi Gülistan Doku’dan 8 gündür haber yok. Doku’nun, derse geç kalan öğrencilerden 5 TL toplayan bir öğretim görevlisini yakın zamanda Rektörlüğe şikayet ettiği öğrenildi.

Dersim'de kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'nun fotoğrafı

Gülistan Doku | Fotoğraf: DHA

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    Dersim’deki Munzur Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku, 5 Ocak Pazar gününden bu yana kayıp. Kendisinden haber alınamaması üzerine arama çalışmaları başlatılan Doku’ya dair ulaşılan son bilgi, Dersim Barosu avukatlarının Cuma günü yaptığı başvuru üzerine HTS sinyal kayıtlarına dair yapılan inceleme neticesinde kaybolduğu gün saat 16.29’da son olarak eski erkek arkadaşı Zainal Abarakov ile Atatürk Mahallesi’nde 4 saniyelik bir telefon görüşmesi yaptığı.

    Ulaşılan bu bilgi üzerine avukatlar aileyle birlikte tespit edilen telefon görüşmelerini Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Valiliğe sundu. 

    Bu başvuru doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklama ise, Gülistan Doku’ya ilişkin çalışmaların titizlikle ve aralıksız sürdürüldüğü ifade edildi. Fakat 8 gündür kayıp olan Doku’ya dair yürütülen çalışmalar sadece Uzun Çayır Baraj Gölü, Dinar Köprüsü çevresi ile sınırlı. 

    ABAROKOV’UN EVLİ OLDUĞUNDAN HABERSİZDİ

    MA'dan Semra Turan'ın haberine göre Doku'nun telefonla en son görüştüğü kişi olarak kayıtlara geçen eski erkek arkadaşı olan Rus uyruklu Zainal Abarakov (23), Dersim’de görevli bir polisin üvey oğlu. Rusya’da doğup büyüyen Abarakov, yaklaşık 4 yıldır üvey babası ve annesiyle birlikte Dersim’de yaşıyor. Gülistan Doku ile bir yıl önce birlikte çalıştıkları cafede tanışan Abarokov’un evli olduğu ise, Gülistan’ın kaybolması sonrası alınan ifadesinde ortaya çıktı. Gülistan’ın evli olduğundan habersiz olduğu Abarokov’la olan ilişkisini yaşadıkları sorunlar nedeniyle yaklaşık bir ay önce noktaladığı belirtiliyor.

    YAKIN ARKADAŞI ANLATTI

    İkili arasında yaşanan sorunları yakından bilen, ancak ismini vermek istemeyen Gülistan’ın bir yakın arkadaşı, arada izin alıp il dışına çıkan Abarakov’un yaşamı, ailesi ve kendisinden hiçbir şekilde bahsetmediğini bu nedenle kendisini çok da tanımadıklarını ifade etti. 

    GÜLİSTAN YİNE ABARAKOV İLE GÖRÜŞMEYE GİTTİ

    Gülistan kaybolmasından bir gün önce Abarakov ile Atatürk Mahallesi’ndeki evlerinin önünde tartıştığını, oğlu ve Gülistan’ın tartıştıklarını gören annesinin ise yukarı çıkmalarını istediğini anlatan arkadaşı, sonrasında yaşananlara dair şu bilgileri paylaştı:

    “Abarakov’un annesi ikisinin evde konuşmasını istiyor. Konuşmaları orada devam ediyor. Daha sonra Gülistan saat gece 11.00 gibi evden çıkıyor. Babası, Abarakov’dan Gülistan’ı eve arabayla bırakmasını istiyor. Ancak Gülistan yürüyerek ilerliyor. Abarakov, Gülistan’ın arabaya binmesini istiyor. Gülistan hiçbir şekilde binmeyince orada arbede yaşanıyor. Bunun üzerine çevredekiler emniyete haber veriyor. Ancak gelen emniyet ekibine Gülistan bu durumdan şikayetçi olmadığını söylüyor. Bu durum polis babaya da bildiriliyor. Gece geç bir saat olmasından kaynaklı Gülistan bir hocasını arayıp gelip kendisini almasını istiyor. O gece hocasında kalıyor. Sabah kalktığında da hocasına yurda gideceğini söylüyor. Gülistan’ın yakın arkadaşı olmamdan kaynaklı Abarokov bana da mesaj attı ve aralarında geçenleri anlattı. Gülistan’ın durumundan endişe duyduğunu söyledi. Ben o esnada Gülistan’a ulaştım ve kendisi de bana durumu yüz yüze görüşünce anlatacağını söyledi. Bu konuşmadan sonra kendisine bir daha ulaşamadım. Ancak o esnada Gülistan yine Abarakov ile görüşmeye gidiyor. Orada ne konuşuldu bilmiyorum. Çocuğun aktarımına göre, güya gece yaşadıklarından kaynaklı özür dilemek için gitmiş. Biz zaten o esnada hiçbir şekilde Gülistan’a ulaşamadık.” 

    GEÇ KALAN ÖĞRENCİDEN 5 TL

    Gülistan’la en son görüşen kişi olması nedeniyle kaybolmasına dair şüpheler Abarakov’a çevrilirken, dikkat çekici bir başka bilgiye daha ulaşıldı. 

    Bu bilgi, Gülistan’ın eğitim gördüğü Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü'nde görevli C.A. isimli bir öğretim görevlisinin derse geç kalan öğrencilerden 5 TL topladığı yönünde.

    DİLEKÇE İLE ŞİKAYETİ OLDU 

    Bu durumdan rahatsız olsalar da devamsızlıktan okulda kalma endişesi duyan öğrencilerin, derse her geç kaldıklarında C.A'ya 5 TL ödedikleri belirtiliyor. Bu durumdan rahatsız olan 3 öğrenci bir süre sonra durumu dilekçe ile Rektör'e şikayet ediyor. Dilekçe veren bu öğrencilerden biri de Gülistan Doku. 

    Doku’nun Rektörlüğe teslim ettiği 3 Aralık 2019 tarihli imzalı dilekçesinde şu ifadeler yer alıyor: “Sınıfa hocadan sonra girdiğimiz zaman 5 TL para talep etmektedir. Para vermediğimiz takdirde derse girememekteyiz. Burslu bir öğrenci olarak bu parayı karşılayamıyorum. Dönem başından beri bu sıkıntıyla derse girmekteyim. Devamsızlık korkusuyla arkadaşlarım ses çıkaramamaktadır.”

    ŞİKAYET EDEN ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ

    Verilen dilekçeler üzerine hakkında soruşturma başlatılması üzerine söz konusu öğretim görevlisinin dilekçe veren öğrencileri sınıfta bırakacağı tehdidinde bulunduğu ileri sürüldü.

    Yaşanan bu olayın Gülistan’ı etkilediğini dile getiren arkadaşları, dilekçelerin teslimi öncesi ismi geçen eğitim görevlisi ile görüştüklerini ancak sonuç almadıkları belirtti. Öğretim görevlisinin kendisi ile görüşenleri "5 TL ödeyemiyor musunuz?" diyerek rencide ettiğini ileri süren öğrenciler, yaşanan bu olay sonrası Gülistan'ın okula pek gelmediğini ifade etti.

    MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINDI

     

    Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş da dün Gülistan Doku’nun durumuna ilişkin Meclise soru önergesi vermiş Önergede, şu soruları yöneltmişti:

    • Gülistan 6 gündür kayıp ve kolluk ısrarla bulmuyor; olayın şüphelisi yurt dışına kaçıyor! Tüm bunlar olurken polis duymadım görmedim bilmiyorum diyor. Gülistan bulunana kadar soracağız; Gülistan nerede?
    • Zainal Abarakov’un polis olan babasının olayda dahili var mıdır?
    • Gülistan Doku’nun kaybolduğu bölgedeki mobese kayıtlarına neden ulaşılamıyor?
    • Mobese kayıtlarına ulaşılamaması ile Zainal Abarakov adlı şahsın korunduğu yönündeki iddialar arasında bağlantı var mıdır?
    • Polis neden şüpheli herkesin ifadesini almıyor?” (HABER MERKEZİ)

    Gülistan Doku için yapılan açıklamaya polis müdahale etti

    Gülistan Doku için yapılan açıklamaya polis müdahale etti

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