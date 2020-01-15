15 Ocak 2020 16:48

Metal işçisi MESS’e karşı üretimi etkileyecek eylemler istiyor

Türk Metal üyesi CMS Jant işçileri, sendikalara üretimi etkileyecek eylem kararı alma çağrısı yapıyor.

Eylem yapan metal işçileri

Fotoğraf: Evrensel

MESS’in 3 yıllık sözleşme, düşük zam, esnek çalışma ve güvencesizlik dayatmalarına karşı metal işçilerinin fabrikalarda eylemleri sürüyor. Metal sözleşmesinde sona yaklaşılırken, iş kolunda örgütlü Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş, IndustriALL’ın desteğiyle geçtiğimiz hafta ortak bir basın toplantısı düzenledi. Üç sendikanın bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirten Türk Metal üyesi CMS Jant işçileri, ortak bir somut adım atılmamasına tepkili. İşçiler, sendikalara üretimi etkileyecek eylem kararı alma çağrısı yapıyor.

Metal işçisi, “Ama bazı şeyler bizi rahatsız ediyor. Mesela bu kadar zaman geçmiş, ara bulucu sürecine gelmişiz, neredeyse grev diyeceğiz, fabrikada eylem olarak çatal kaşıkla masaya vuruyoruz. Daha etkili eylemler yapmamız lazımken eylem bile diyemeyeceğimiz işlerle uğraşıyoruz. Yarım saatlik yemek molamı buna mı heba edeceğim ben? İşyeri temsilcisi geliyor, ‘Çok önemli bir eylem arkadaşlar fabrikadan canlı yayın yapacağız’ diyor. Gece saat 2’de canlı yayın yapsan ne yapmasan ne? Bu eylemi anlamlı bulan tek bir işçi yok fabrikada. Bana sorarsan aslında çoktan anlaştı sendika ile MESS ama bu işin gürültüsü. Taş çatlasa yüzde 15 zam alacaklar, sonra işçiler bir şey deyince de elimizden geleni yaptık demek için yapıyorlar bunu” dedi.

“BEDAVAYA MESAİ YAPTIK”

Başka bir CMS işçisi de şunları söyledi: “Geçen sendikanın aldığı karar vardı, 7/15 vardiyası işe 10 dakika geç başlayacak. Vardiyasını bitiren 23/07 vardiyası ile birleşip çok kalabalık eylem yapacak hem de üretimi yavaşlatacağız diye. Biz heyecanla bekliyoruz vardiyanın sonunu tabii. Bizim bölümde vardiya amiri bir bastırdı tam paydos edecekken, ‘Arkadaşlar bastırın, dışarıda arkadaşlarınız zaten sizin için direniyor. Biz de üretime devam edelim’ diyor. Hepimiz ne olduğumuzu şaşırdık. Gidemiyoruz, kaldık orada çalıştık. Bedavaya mesai yaptık patronlara. Adam bize küfür etseydi bu kadar zorumuza gitmezdi, bildiğin dalga geçti bizimle. Neden oldu bu nasıl oldu diye konuşuyoruz aramızda e korktuk, bırakıp gitsek vardiya amiri ile papaz olsak, adım gibi eminim ki sendika arkamızda durmaz. Kime güveneceğimizi şaşırdık. Bu olaydan sendikanın haberinin olmaması mümkün mü? Yok tabii biliyorlar ve bir şey yapmıyorlar.”

Başka bir işçi de “Fazla mesaiye kalmıyoruz dedi sendika, kalan işçi var. Hepsi de bizim iyi arkadaşlarımız, diğer arkadaşımın dediği gibi bu da başka bir güvensizlik, hem sendikaya hem ülkeye güvenmiyor. Adamın kredisi var, borcu var para lazım ya da fazla mesaiye kalmadığı için takarlar kafaya, başka bir bahane ile işten çıkartırlar diye korkuyor. Bu adamın arkasında duran yok ki, bir başına kime güveneceğini bilmiyor” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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