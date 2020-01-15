Türk Metal Sendikası İzmir Şubesi ve üye işçiler İzmir MESS binası önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Burada siyah çelenk koyan sendika üyeleri MESS 'i uyararak,19 Ocak Bursa mitingine de çağrı yaptı. Açıklamaya, Türk Metal Balıkesir ve Manisa şubeleri ile Türk İş Ege bölge temsilcisi de katıldı. Açıklamada işçiler sık sık"Zafer direnen emekçinin olacak" , "Ey mess şaşırma sabrımızı taşırma", "İş ekmek yoksa barış da yok" sloganları attı.

Açıklamayı okuyan Türk Metal Sendikası İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal, MESS'in uzlaşmaz tavrı üzerine vardiya çıkışlarındaki eylemlerini hatırlatarak, "MESS, uzlaşmaz tavrı ile bizi daha etkili eylemlere davet etmektedir. Buradan ilan ediyoruz: MESS’in davetini kabul ediyor, “hodri meydan” diyoruz. Herkes bilsin ki; hakkımızı alıncaya kadar durmayacağız. Ve biliyoruz ki; sonunda zafere ulaşacağız" dedi.

Sürecin artık kritik bir safhaya geldiğini belirten Öcal, "Herkes, bundan sonra atacağı adıma dikkat etmeli, bu adımların bizi sürükleyebileceği noktanın bilincine varmalıdır. Biz, bu sorumlulukla MESS’i buradan bir kez daha uyarıyoruz. Ancak asıl uyarıyı üyelerimiz bizzat yapacak. Onbinlerce üyemiz 19 Ocak Pazar günü Bursa’daki büyük mitingde biraya gelerek, MESS’i belki de son kez uyaracak" diye konuştu.

19 Ocak 'ta yapılacak Bursa mitingi için çağrı yapan Öcal son olarak şunları kaydetti: "Orada sadece Türk metal üyelerinin değil Türkiye işçilerinin taleplerini haykıracağız"

Açıklamanın ardından üyeler MESS binası önüne uyarı anlamında siyah çelenk bıraktı. (İzmir/EVRENSEL)

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