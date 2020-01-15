Kadına şiddet davasında sanık ve avukatı şiddete devam etti

Defalarca koruma kararı aldırdığı eski sevgilisi tarafından sokak ortasında vurulan ve bir gözünü kaybeden Y.O davasında, sanık ve avukatının davranışları tepki çekti. Sanık Avukatı Şevket Can Özbay’ın kadın avukatlara, “Hişt, hanım hanımcık oturun yerinize” diye seslenmesi, Y.O. ve ailesi için ise “Ağır tahrikler zincirinden sonra 30 metreden sağa sola ateş ediyor. Y.O. ameliyattan sonra iyileşti, arabasıyla geziyor” sözleri tepki topladı.

Koruma kararı aldığı günün akşamında sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan ve geçirdiği 22 ameliyata rağmen tek gözünü tamamen kaybeden Y.O’nun istinaftan dönen davasının ikinci duruşması Ankara Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

BİLİRKİŞİ RAPORU ÇELİŞKİLİ

Y.O’nun avukatlarından Kübra Ekmen, olay yeri için talep edilen keşif raporundaki çelişkili ifadeler nedeniyle rapora itiraz ederken, Y.O’nun avukatlarından Emrah Yücel ise tanık S.O’nun bilirkişiden önce yönlendirilmiş olduğuna dikkat çekti. Y.O’nun avukatlarından Nergiz Görnaz da o günkü apartman yöneticisinin dinlenmesini talep ettiklerini söyledi.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan sanık Ömer Faruk A, Y.O’nun gözlerinin önceden de bozuk olduğunu iddia ederek “Gözüne bir cisimle zarar verip beni mağdur etmeye çalışıyor olabilir” diyerek Y.O’yu suçlamaya devam etti.

Duruşma sonunda verilen ara kararda tutuklu bulunan sanık Ömer Faruk A’nın tutukluluğuna, bilirkişi raporunun tekrar gözden geçirilip hakimin de üzerinde durduğu çelişkilerin giderilmesine, kamera kayıtlarının incelenmesine ve apartman yöneticisinin dinlenilmesine karar verilerek duruşma 12 Şubat 2020 tarihine ertelendi. Karar üzerine sanık Ömer Faruk A, “Reddi hakim talep ediyorum” dedi.Sanık Avukatı Şevket Can Özbay’a tepki gösteren Y.O, gazetemize yaptığı açıklamada bu avukatın ilk celsede kendisini ‘hayat kadını’ olmakla suçladığını anlatarak “İkinci celsede ‘Para karşılığında erkeklerle birlikte olan kadın’ diyerek hitap etti. Bunların hiçbirini mahkeme başkanı tutanağa geçmedi. Özbay, hakkında suç duyurusunda bulunacağım” dedi. (Ankara/EVRENSEL)