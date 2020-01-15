“Fabrikaların bacalarının tütmesi için metal işçilerinin hakları verilsin”

Metal iş kolunda üç sendikada üye 130 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi sürecinde sona yaklaşılıyor. Uyuşmazlık süreci de sonuçlanan TİS görüşmelerinde işverenin yüzde 8 zam teklifi de kabul edilmezken Birleşik Metal İşçileri Sendikası illerde basın açıklamaları yaparak gelinen noktanın artık grev süreci olduğunu ilan ediyor.

MESS ile yapılan TİS görüşmeleri kapsamında Mersin ÇİMSATAŞ fabrikası da bulunuyor. 700 işçinin çalıştığı ÇİMSATAŞ’ta Birleşik Metal İşçileri Sendikası örgütlü. Sendika TİS görüşmelerinde gelinen süreci paylaşmak üzere Mersin’de Özgür Çocuk Parkında basın açıklaması düzenledi.

“MESS İŞÇİLERİN DAĞINIKLIĞINDAN FAYDALANMAYA ÇALIŞIYOR”

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu yaptığı açıklamada, “Doğal gaza elektriğe zam geldi. Temel gıda maddelerine zamlar geldi ama enflasyonu yüze 12 açıklıyorlar. Devlet emeklisine ve memuruna bu sahte rakamlar üzerinden zam yaparken kendi alacakları ve kesilen cezalara, vergilere yüzde 23 zam koyuyor. Asgari ücrete yüzde 13 zam yaptılar ama bu rakam açlık sınırının altında. Ülkenin yükünü sırtlanmış metal işçisine yüzde 6 zammı reva görüyorlar. Metal işçileri de ülkenin bütün fabrikalarında buna karşı tepkilerini ortaya koyuyor. Üç sendikayla 200 büyük fabrikada 130 bin metal işçisiyle mücadelemizi sürdürüyoruz. Patronlar sendikası MESS işçilerin dağınıklığından faydalanmaya çalışıyor. Ama ona bu fırsatı vermeyeceğiz” dedi.

60 günlük müzakereler sürecinde patronlarla beş kez görüşme yaptıklarını söyleyen Serdaroğlu, “Bu görüşmelerde patronlar, ‘Geçen dönem işçiler iyi bir zam aldı. Fedakarlığı patronlar yaptı, bu dönem ülkede kriz var ve fedakarlığı işçiler yapsın’ dedi. Bizde diyoruz ki krizin faturasını patronlar ödesin. Gidin bakın büyük fabrikalar TOFAŞ, RENO başta olmak üzere büyük fabrikalarda işçileri işten atarak krizin bedelini işçilere ödetiyorlar. Fabrikalarda kriz yok. Patronlar kârdan zarar ediyor” ifadelerini kullandı.

“GREV SÜRECİ BAŞLAYACAK”

Uyuşmazlık sürecinin bittiğini hatırlatan Serdaroğlu, “Yavaş yavaş grev süreci başlayacak” dedi.

Patronların bir yerlerden beklentileri olduğunu söyleyen Serdaroğlu, “Nasıl olsa grev yasaklanacak ve bizim verdiğimize mahkum olacaksınız ya da yüksek hakem kurulu düşük bir orana karar verecek diyerek üstü kapalı tehditler yapıyorlar” açıklamasında bulundu.

“FABRİKALARIN BACALARININ TÜTMESİ İÇİN METAL İŞÇİLERİNİN HAKLARI VERİLSİN”

Alınacak bir grev yasağı kararına uymayacaklarını söyleyen Serdaroğlu, “Anayasaya aykırı davrananlar kendi sonuçlarına katlansınlar. Eğer MESS işçi düşmanı hükümete güvenerek grevi yasaklatacağını düşünüyorsa şunu bilsinler güvendiği dağlara kar yağacak. Fabrikaların bacalarının tütmesi için metal işçilerinin hakları verilsin” dedi.

Açıklamada DİSK Genel İş Mersin Şube başkanı ve yönetimi, Petrol İş Mersin Şube Başkanı, CHP, EMEP, HDP, KESK’e bağlı sendika şubelerinin yanı sıra Emek Demokrasi Platformu bileşeni çok sayıda kurum temsilcisi de katılarak destek verdi. (Mersin/EVRENSEL)