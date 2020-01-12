12 Ocak 2020 16:57

TÜPRAŞ'ta iş cinayetinde ölen Murat Erem, arkadaşları ve ailesi tarafından uğurlandı

TÜPRAŞ'ta yaşanan iş cinayeti sonucu hayatını kaybeden Murat Erem adlı işçi, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

TÜPRAŞ'ta iş cinayetinde hayatını kaybeden Murat Erem adlı işçinin cenaze töreni

Fotoğraf: Evrensel

Turan KARA
İzmir

TÜPRAŞ’ta teknik emniyet işçisi olan ve iş cinayetinde hayatını kaybeden 30 yaşındaki Murat Erem adlı işçinin cenazesi, düzenlenen törenin ardından Buca Kaynaklar Mezarlığı’nda toprağa verildi. Erem'in cenazesine ailesi ve TÜPRAŞ işçilerinin yanı sıra Petrol-İş Genel Başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve Aliağa Şube katıldı.

TÜPRAŞ’ta meydana gelen iş cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken işçiler teknik bir sebep olup olmadığı konusunda henüz kesin bir yargıya varılmadığını ve kazanın sebebinin henüz anlaşılmadığını söyledi. Son zamanlarda TÜPRAŞ içerisinde işçilerin önemli gündemlerinden biri taşeron çalışmanın artması. İşçiler, Teknokon isimli bir taşeron şirketin giderek büyüdüğünü ve TÜPRAŞ’ta neredeyse kadrolu işçi kadar işçi çalıştırdığını ifade ederek “Geçtiğimiz gün de taşeron işçilerden birinin yaralandığı bir iş kazası olmuştu. 4 işçinin öldüğü patlama, çeşitli kazalar ve bu yaşadığımız iş cinayetinin nedenlerini sadece teknik boyutta değil çalışma prensiplerinde, sözleşme döneminde, TÜPRAŞ yönetiminin bize karşı davranışlarında ve işletmede yarattığı sosyal ve psikolojik ortamda da aramak gerekiyor. TÜPRAŞ işçilerinin genel olarak haysiyetiyle oynayan bir yaklaşımı var yönetimin. Taşeron çalışmanın artması ve işçiler üzerindeki baskı, çalışma barışını bozucu bir davranış ama bunu kabul etmiyorlar” dedi.

İş cinayetinin yaşandığı gün çalışan taşeron işçiler ise “Sabah saatleriydi, rutin çalışma yaparken birdenbire toplanma çağrısı yapıldı bizlere. Hepimiz bir yere toplandık, açıkçası toplandığımız yer de güvenli mi değil mi acaba diye düşündük, bizlere bir kaza olduğu ve çalışma olmayacağı söylendi. Sonra duyduk ki bir TÜPRAŞ işçisi ölmüş kazada, o gün erken ayrıldık işyerinden” dedi.

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