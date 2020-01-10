TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisinde çalışan Murat Erem (30) vardiya başlangıcında kontrol amaçlı kullandığı arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

2017 yılından bu yana TÜPRAŞ’ta kadrolu olarak çalıştığı öğrenilen genç işçinin, her sabah rutin olarak gerçekleştirilen kontrol işlemini yaparken, arazözleri kullandıkları virajlı yolda aracın ters devrilmesi sonucu vanaya çarparak olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Erem’in cenazesi Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. (İzmir/EVRENSEL)