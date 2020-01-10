10 Ocak 2020 11:29

TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ rafinerisinde çalışan 30 yaşındaki Murat Erem, arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Murat Erem

Fotoğraf, hayatını kaybeden Murat Erem'in kişisel Facebook sayfasından alınmıştır.

TÜPRAŞ Aliağa Rafinerisinde çalışan Murat Erem (30) vardiya başlangıcında kontrol amaçlı kullandığı arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

2017 yılından bu yana TÜPRAŞ’ta kadrolu olarak çalıştığı öğrenilen genç işçinin, her sabah rutin olarak gerçekleştirilen kontrol işlemini yaparken, arazözleri kullandıkları virajlı yolda aracın ters devrilmesi sonucu vanaya çarparak olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. Erem’in cenazesi Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. (İzmir/EVRENSEL)

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