06 Ocak 2020 04:21

İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor

Aydın'da Kipaş karton fabrikası inşaatında çalışırken iş kazasında yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden İşçi Yusuf Kanas'ın çalışma arkadaşı yazdı.

Fotoğraf: Pixabay

Kipaş İşçisi
Aydın

Ben işçiyim, emekçiyim. Emeğimle geçiniyorum. Yağmurda karda kışta sıcağın altında zor şartlarda evimden uzak, genelde gurbet ellerinde, kimi zaman Soma’da kimi zaman İzmit, Alaşehir, İstanbul, Denizli daha sayamadığım birçok yerde, büyük projelerde rafineri santraller, havalimanları, kağıt, çimento fabrikaları gibi yerlerde sendikal hakkım olmadan taşeron firmalarda emeğimin karşılığını alamadan, her şeye rağmen çalışmaya devam ediyorum.

Kimi zaman iskeleden düşüp, kimi zaman göçük altında kalıp öldüm... Kimi zaman verdikleri yemeklerden zehirlendim, makinalarda elimi kolumu verdim, patlamalarda öldüm. Bugün de Yusuf oldum, evet Yusuf oldum. Yusuf kimdir derseniz, Söke’de Kipaş karton fabrikası yapım aşamasında çalışan üç çocuk babası. Son derece yüreği temiz bir arkadaşımız, bugün hayat mücadelesi veriyor. Dualarımız Yusuf’a, Yusuf kardeşimin yaşam mücadelesini kazanıp, çocuklarına, sevenlerine kavuşması için.

Evet kardeşim ağır bir kaza geçirdi. Çalışma şartlarının ağır olduğu, iş güvenliği tedbirlerinin alınmayan bir yer. Denetimden uzak bu yerlerde işverenin daha fazla para kazanma hırsı, işçi arkadaşlarımızın canına mal oluyor. En çok da kalbimi ne acıttı biliyor musunuz? Kaza sonrası, kazanın nedenini araştırmayan bir yapı olmaması, denetlenmemesi. Her şey bir yana seçimlerde oy verdiğimiz siyasetçiler, ülkeyi yönetmeye geldiklerinde neden işçi düşmanı kesiliyorlar? Bağırmak, haykırmak istiyorum neden?

İşçi mektubu: Çalışan işçi, ölen işçi...

İşçi mektubu: Çalışan işçi, ölen işçi...

Maraş’ın görünmeyen yüzü: İşçiler...

Maraş’ın görünmeyen yüzü: İşçiler...

Reklam
Reklam
EGE HABERLERİ
İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor

İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor

Aydın'da Kipaş karton fabrikası inşaatında çalışırken iş kazasında yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden İşçi Yusuf Kanas'ın çalışma arkadaşı yazdı.

Dikili'de mülteci botu sahil güvenlik botuyla çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp

Dikili'de mülteci botu sahil güvenlik botuyla çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp

Dikili açıklarında mültecilerin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. 4 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 mülteci ise kayıp.

Buca'da yurttaşlar cezaevinin bacasından yayılan dumandan şikayetçi

Buca'da yurttaşlar cezaevinin bacasından yayılan dumandan şikayetçi

İzmir Buca Cezaevinin olduğu bölgede yaşayan yurttaşlar, cezaevinin bacasından yayılan dumandan dolayı nefes alamadıklarını ve sağlık problemleri yaşadıklarını belirtiyor.

Çiğli'de tekstil işçileri sahte sigortaya karşı broşür dağıttı

Çiğli'de tekstil işçileri sahte sigortaya karşı broşür dağıttı

İzmir Çiğli Organize Sanayi bölgesinde tekstil iş kolundaki sahte sigorta uygulamasına karşı Deriteks Sendikası İzmir Şubesi kampanya başlattı.

İzmir'deki Picasso sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti

İzmir'deki Picasso sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti

"Dahi Ressam" olarak adlandırılan Picasso'nun 18 Eylül - 5 Ocak arasında İzmir'de ücretsiz ziyarete açılan "Picasso: Gösteri Sanatı" sergisini yaklaşık 150 bin kişi ziyaret etti.

Belediye başkanı tutuklanan Urla'da halk meclisi toplanarak yeni başkan seçecek

Belediye başkanı tutuklanan Urla'da halk meclisi toplanarak yeni başkan seçecek

Kayyum atanan Urla Belediyesinde belediye başkansız ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 24 yaralı

Manisa Salihli’de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü, 2'si ağır 24 kişi yaralandı.

Hafize Kurban cinayeti davası: Son sözleri ‘Kurtarın, yaşamak istiyorum’ oldu

Hafize Kurban cinayeti davası: Son sözleri ‘Kurtarın, yaşamak istiyorum’ oldu

Hafize Kurban’ı bıçaklayarak öldüren ve hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan Uğur Kurban, Denizli Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

İzmir Hasan Ağa Bahçesi’nde kuruyan ağaçlar halkı endişelendiriyor

İzmir Hasan Ağa Bahçesi’nde kuruyan ağaçlar halkı endişelendiriyor

İzmir’in Kültür Park’tan sonraki en büyük yeşil alanlarından olan Hasan Ağa Bahçesi’ndeki ağaçların kurumaya başlaması halkta endişeye yol açıyor.

AKP'nin sürgün politikalarına CHP'li Süleyman Bülbül'den tepki

AKP'nin sürgün politikalarına CHP'li Süleyman Bülbül'den tepki

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, son dönemde Nazilli'de görev yapan kamu görevlilerinin AKP milletvekillerinin baskı ve sürgün tehdidine maruz kaldığını açıkladı.

CHP'li Atila Sertel artan uyuz vakalarını sordu: Bakanlık ne zaman açıklama yapacak?

CHP'li Atila Sertel artan uyuz vakalarını sordu: Bakanlık ne zaman açıklama yapacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, İzmir ve Türkiye genelinde uyuz vakalarının arttığına ilişkin iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Denizli'de emekçilere asgari ücreti sorduk: Günlük 10 TL çocuğun harçlığı bile değil

Denizli'de emekçilere asgari ücreti sorduk: Günlük 10 TL çocuğun harçlığı bile değil

Denizlili emekçiler, “Artık hesap yaparak işin içinden çıkamıyoruz. Günlük 10 lira bir çocuğun harçlığı bile etmiyor. Temennimiz o ki 2020 yılında tükettiğimiz şeylere zam yapılmasın” dedi.